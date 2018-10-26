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26 октября 2018

Inflatable Stool Вернера Пантона скоро появится в бутиках Prada

Радостная новость для всех поклонников Вернера Пантона и Дома Pradа. В ноябре в продаже появятся эксклюзивные надувные пуфы Inflatable Stool, созданные дизайнером в середине XX века и перевыпущенные в этом году маркой Verpan для Prada

Inflatable Stool Вернера Пантона скоро появится в бутиках Prada (фото 0)

Одна из самых ярких коллабораций минувшего лета — совместный проект Дома Prada и компании Verpan, которой принадлежат права на выпуск объектов Вернера Пантона. Специально для рассадки гостей на показах коллекций женской и мужской одежды Prada SS 2019 были выпущены реплики легендарных надувных пуфов, над которыми легендарный датский дизайнер работал в 1954–1960 гг.

Inflatable Stool Вернера Пантона скоро появится в бутиках Prada (фото 2.1)
Inflatable Stool Вернера Пантона скоро появится в бутиках Prada (фото 2.2)
Inflatable Stool Вернера Пантона скоро появится в бутиках Prada (фото 3)
С середины 1950-х гг. Вернер Пантон работает над серией надувных сидений из прозрачного или цветного пластика.

Пуфы изготовлены из тонкого прозрачного пластика и имеют уникальный логотип VERPAN for PRADA. Легкие и мобильные, они отлично подходят для любых пространств, будь то модный ночной клуб, лобби фешенебельного отеля или детская в частной квартире. Их можно использовать как по отдельности, так и группой, создавая из них динамичные модульные композиции.

Начиная с середины ноября 2018, Inflatable Stool от Вернера Пантона можно будет приобрести в избранных магазинах Prada по всему миру, а также на prada.com. В коплект входит компрессор и красивая упаковка. Для тех, кто спешит сделать подарок близким, уже работет предзаказ: https://www.prada.com/it/en/women/pre-order.html

Inflatable Stool Вернера Пантона теперь продается в бутиках Prada (фото 0)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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