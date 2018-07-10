Новая коллекция светильников от Juniper Design

Светильники THIN для Juniper Design разработал Питер Бристоль (Peter Bristol). Коллекцию впервыые показали на выставке IСFF, проходившей весной в Нью-Йорке. В основе конструкции — тонкая стеклянная светодиодная трубка, которая равномерно освещает пространство и экономит электроенергию. Лампы объединены с помощью латунных трубок, а основание настольной лампы выполнено из чугуна.

В коллекции — настольная и потолочные модели. Благодаря простым базовым элементам получилось создать несколько геометрических форм. Светильники будут отлично смотреться как в частных, так и в общественных интерьерах.

Модель Task Lamp. Модель Surface Mount Vanity Light.

Juniper Design — студия дизайна из Бруклина, которая разрабатывает световые решения с 2011 года. В Москве продукцию этой марки можно найти в магазине Galerie 46.