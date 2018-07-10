Новая коллекция светильников от Juniper Design

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Компания Juniper Design выпустила коллекцию тонких светильников простых геометрических форм
Светильники THIN для Juniper Design разработал Питер Бристоль (Peter Bristol). Коллекцию впервыые показали на выставке IСFF, проходившей весной в Нью-Йорке. В основе конструкции — тонкая стеклянная светодиодная трубка, которая равномерно освещает пространство и экономит электроенергию. Лампы объединены с помощью латунных трубок, а основание настольной лампы выполнено из чугуна.
В коллекции — настольная и потолочные модели. Благодаря простым базовым элементам получилось создать несколько геометрических форм. Светильники будут отлично смотреться как в частных, так и в общественных интерьерах.
Juniper Design — студия дизайна из Бруклина, которая разрабатывает световые решения с 2011 года. В Москве продукцию этой марки можно найти в магазине Galerie 46.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)