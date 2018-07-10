Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
10 июля 2018

Новая коллекция светильников от Juniper Design

Компания Juniper Design выпустила коллекцию тонких светильников простых геометрических форм

Juniper Design (фото 0)

Светильники THIN для Juniper Design разработал Питер Бристоль (Peter Bristol). Коллекцию впервыые показали на выставке IСFF, проходившей весной в Нью-Йорке. В основе конструкции — тонкая стеклянная светодиодная трубка, которая равномерно освещает пространство и экономит электроенергию. Лампы объединены с помощью латунных трубок, а основание настольной лампы выполнено из чугуна.

В коллекции — настольная и потолочные модели. Благодаря простым базовым элементам получилось создать несколько геометрических форм. Светильники будут отлично смотреться как в частных, так и в общественных интерьерах.

Новая коллекция светильников Juniper Design (фото 3.1)
Модель Task Lamp.
Новая коллекция светильников Juniper Design (фото 3.2)
Модель Surface Mount Vanity Light.

Juniper Design — студия дизайна из Бруклина, которая разрабатывает световые решения с 2011 года. В Москве продукцию этой марки можно найти в магазине Galerie 46.

Juniper Design (фото 3.1)
Модель Primaries Hexagon.
Juniper Design (фото 3.2)
Модель Primaries Rectangle.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Galerie 46Juniper DesignПитер Бристоль (Peter Bristol)
Блоги
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
 