Посуда Trama: интриги Патрисии Уркиолы

Дизайнер Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) разработала коллекцию посуды Тrаma для итальянской марки Kartell . Серия реализована из пластика. Однако дизайнер решила переосмыслить этот традиционный для фабрики материал и обратилась к классическим хрустальным и керамическим изделиям.

Коллекция Tramа с простыми геометрическими узорами включает разнообразные стаканы, бокалы и рюмки, декантеры для вина, чаши и тарелки. Текстурированная поверхность украшена простым геометрическим узором, а благодаря исполнению пластиковая посуда скорее напоминает горный хрусталь и японскую керамику. На некоторую подмену понятий намекает и само название коллекции: в переводе с итальянского trama означает «махинация, интрига, заговор».