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11 июля 2018

Посуда Trama: интриги Патрисии Уркиолы

Дизайнер Патрисия Уркиола придумала для марки Kartell коллекцию посуды из пластика, которая скорее напоминает горный хрусталь или японскую керамику

Коллекция посуды Trama от Патрисии Уркиолы (фото 0)
Серия Trama представлена в четырех вариантах цвета.

Дизайнер Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) разработала коллекцию посуды Тrаma для итальянской марки Kartell. Серия реализована из пластика. Однако дизайнер решила переосмыслить этот традиционный для фабрики материал и обратилась к классическим хрустальным и керамическим изделиям.

Коллекция посуды Trama от Патрисии Уркиолы (фото 2)

Коллекция Tramа с простыми геометрическими узорами включает разнообразные стаканы, бокалы и рюмки, декантеры для вина, чаши и тарелки. Текстурированная поверхность украшена простым геометрическим узором, а благодаря исполнению пластиковая посуда скорее напоминает горный хрусталь и японскую керамику. На некоторую подмену понятий намекает и само название коллекции: в переводе с итальянского trama означает «махинация, интрига, заговор».

Kartell (фото 4)
Коллекция посуды Trama от Патрисии Уркиолы (фото 6)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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