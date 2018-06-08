Керамист Хитоми Хосоно: сложная красота растений

Лондонский дизайнер по керамике родом из Японии Хитоми Хосоно в своей работе сочетает естественную красоту растений и чрезвычайное внимание к деталям

Художница по керамике Хитоми Хосоно.

Фарфор Хитоми Хосоно (Hitomi Hosono) можно назвать настоящим произведением искусства — в каждый объект керамист вкладывает личные воспоминания и трепетно относится к каждой детали. Хосоно родилась и выросла в Японии и на родине совершила первые творческие шаги, обучаясь в Колледже искусств в Канадзаве. Продолжила образование художница уже в Европе — Датской школе дизайна в Копенгагене (Danmarks Designskole) и Королевском колледже искусств в Лондоне (Royal College of Art). Защищая степень магистра в 2009 году, дизайнер разработала коллекцию декоративных шкатулок для знаменитого Веджвудского фарфорового завода, стилизовав традиционный орнамент (листья аканта). Столицу Великобритании мастер уже не покинула и основала здесь собственную студию.

Шкатулка для Веджвудского фарфорового завода, 2009.

В творчестве керамист объединяет европейские и японские традиции с авторским подходом. Вдохновляет художницу сама жизнь — окружающие английские сады и воспоминания о детстве в Японии. В объектах Хосоно воплощается сложная естественная красота растений.

Самое поразительное — скрупулезное внимание к деталям. Свои творения художница доводит до абсолютного совершенства, тратя на проработку мельчайших элементов по несколько месяцев. «Я не жду, что люди заметят техничность исполнения, но я обязана проделать всю эту работу до конца», — делится дизайнер.

Художественный процесс начинается с серии эскизов, потом создается гипсовая форма и после каждый листочек вырезается вручную. В работе Хитоми использует модифицированные стоматологические инструменты с заостренными концами.

Некоторые объекты Хосоно настолько хрупкие, что их нельзя транспортировать — детали могут повредиться в пути. Художница подчеркивает, что не создает точные копии растений, поэтому иногда ее произведения выглядят чересчур фантастическими: «Люди видят мои банановые листья и говорят, что таких банановых листьев не бывает. Но для меня они выглядят именно так».

В последних работах дизайнер обратилась к теме тропических лесов и тихоокеанского побережья. Английские растения и японские сакуры сменяются коралловыми рифами и мангровыми зарослями. Также автор впервые внесла в привычную лаконичную палитру и другие оттенки — кремово-розовый, болотно-зеленый и др.