Первая коллаборация Карла Лагерфельда и Christofle

Стильный набор столовых приборов, созданный Карлом Лагерфельдом для Christofle, наконец-то приехал в Москву. Приобрести его можно в ЦУМе

Дом Christoflе представляет первую коллаборацию с известным кутюрье Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld) — эксклюзивный набор столовых приборов Mood Karl Lagerfeld. Для дизайнера это сотрудничество — вполне логичный шаг. Лагерфельд уже многие годы является страстным коллекционером предметов ар-деко, и в его личном собрании есть много изделий Christofle.

Коллекция навеяна эпохой ар-деко. Округлый дизайн приборов гармонирует с овальной формой футляра, в котором можно не только хранить предметы, но и использовать его для сервировки стола. Рисунок на ноже напоминает прожилки на листьях, что также является отсылкой к декоративным мотивам 1920-х — 1930-х гг, и повторяется затем на футляре в виде футуристичных эллипсов в духе архитектуры Захи Хадид.