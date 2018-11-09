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9 ноября 2018

Первая коллаборация Карла Лагерфельда и Christofle

Стильный набор столовых приборов, созданный Карлом Лагерфельдом для Christofle, наконец-то приехал в Москву. Приобрести его можно в ЦУМе

Столовый набор Christofle x Karl Lagerfeld (фото 0)

Дом Christoflе представляет первую коллаборацию с известным кутюрье Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld) — эксклюзивный набор столовых приборов Mood Karl Lagerfeld.

Для дизайнера это сотрудничество — вполне логичный шаг. Лагерфельд уже многие годы является страстным коллекционером предметов ар-деко, и в его личном собрании есть много изделий Christofle.

Столовый набор Christofle x Karl Lagerfeld (фото 5)

Коллекция навеяна эпохой ар-деко. Округлый дизайн приборов гармонирует с овальной формой футляра, в котором можно не только хранить предметы, но и использовать его для сервировки стола. Рисунок на ноже напоминает прожилки на листьях, что также является отсылкой к декоративным мотивам 1920-х — 1930-х гг, и повторяется затем на футляре в виде футуристичных эллипсов в духе архитектуры Захи Хадид.

Столовый набор Christofle x Karl Lagerfeld (фото 4.1)
Столовый набор Christofle x Karl Lagerfeld (фото 4.2)

Набор представлен в двух версиях: из полированной зеркальной стали и из черной лакированной стали. Первая выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, вторая — в 500 экземпляров. Приобрести новинку можно в бутике Christofle в ЦУМе. Там же продаются специальные кожаные держатели для набора. www.tsum.ru

Столовый набор Christofle x Karl Lagerfeld (фото 3.1)
Столовый набор Christofle x Karl Lagerfeld (фото 3.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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