Первая коллаборация Карла Лагерфельда и Christofle

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Стильный набор столовых приборов, созданный Карлом Лагерфельдом для Christofle, наконец-то приехал в Москву. Приобрести его можно в ЦУМе
Дом Christoflе представляет первую коллаборацию с известным кутюрье Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld) — эксклюзивный набор столовых приборов Mood Karl Lagerfeld.
Для дизайнера это сотрудничество — вполне логичный шаг. Лагерфельд уже многие годы является страстным коллекционером предметов ар-деко, и в его личном собрании есть много изделий Christofle.
Коллекция навеяна эпохой ар-деко. Округлый дизайн приборов гармонирует с овальной формой футляра, в котором можно не только хранить предметы, но и использовать его для сервировки стола. Рисунок на ноже напоминает прожилки на листьях, что также является отсылкой к декоративным мотивам 1920-х — 1930-х гг, и повторяется затем на футляре в виде футуристичных эллипсов в духе архитектуры Захи Хадид.
Набор представлен в двух версиях: из полированной зеркальной стали и из черной лакированной стали. Первая выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, вторая — в 500 экземпляров. Приобрести новинку можно в бутике Christofle в ЦУМе. Там же продаются специальные кожаные держатели для набора. www.tsum.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)