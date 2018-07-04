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4 июля 2018

Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона

Интенсивная цветовая палитра Вернера Пантона легла в основу новой мужской коллекции бельгийского кутюрье Дриса ван Нотена

Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 0)

Бельгийский модельер Дрис ван Нотен (Dries van Noten) представил творческую коллаборацию с фондом знаменитого архитектора и дизайнера Вернера Пантона (Verner Panton) — мужскую коллекцию сезона весна/лето 2019. Кутюрье зачастую обращается к искусству в поиске новых идей. Свежий взгляд на мужской гардероб автор представил через призму интенсивной цветовой эстетики Пантона.

Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 2.1)
Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 2.2)

Специально для сотрудничества семья Пантон разрешила кутюрье использовать и интерпретировать колористическую палитру легендарного датского автора. Участие в проекте также принимала команда Vitra Design Museum, в фондах которого находится значительная часть разработок Пантона. Частично творческое наследие (объекты, письма, эскизы, патенты, прототипы и др.) было передано в собрание Музея после смерти дизайнера в 1998 году.

Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 4.1)
Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 4.2)

«Мы по достоинству оценили оказанное нам доверие и предоставленную свободу в адаптации и интерпретации избранных работ Пантона. Нашей целью было органично интегрировать его творчество. Мы надеемся, что плоды нашего сотрудничества доставят публике такое же удовольствие, как и нам самим», — рассказывает о коллекции Дрис ван Нотен.

Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 6.1)
Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 6.2)

Модельер интерпретировал энергичные архетипичные принты Пантона, волнообразные и кубистические мотивы. Предметы коллекции также изображают части тела — руку Вернера и глаз его жены Марианны. Насыщенные цвета (изумрудный, апельсиновый, кислотный радужный) чередуются с приглушенными оттенками (хаки, мокко, желтый).

Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 8.1)
Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 8.2)

Творческий проект также прокомментировала Марианна Пантон, вдова Вернера Пантона: «Я рада, что цветовые палитры и мотивы Вернера Пантона стали источником вдохновения для Дриса ван Нотена и его новой коллекции. Эти работы дают текстильным разработкам Пантона новую жизнь и показывают, что сегодня они по-прежнему актуальны».

Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 10.1)
Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 10.2)

«Мой супруг Вернер Пантон поддерживал тесные отношения с Vitra на протяжении большей части своей жизни. Одним из их наиболее известных совместных достижений, в частности, стал стул Panton. Сегодня собрание Panton Collection в Музее Дизайна Vitra, включая разработки и материалы исследований Вернера Пантона в области текстиля, доступно для ученых и исследователей», — рассказывает Марианна Пантон.

Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона (фото 12)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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