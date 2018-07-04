Коллекция Dries van Noten по мотивам творчества Вернера Пантона

Бельгийский модельер Дрис ван Нотен (Dries van Noten) представил творческую коллаборацию с фондом знаменитого архитектора и дизайнера Вернера Пантона (Verner Panton) — мужскую коллекцию сезона весна/лето 2019. Кутюрье зачастую обращается к искусству в поиске новых идей. Свежий взгляд на мужской гардероб автор представил через призму интенсивной цветовой эстетики Пантона.

Специально для сотрудничества семья Пантон разрешила кутюрье использовать и интерпретировать колористическую палитру легендарного датского автора. Участие в проекте также принимала команда Vitra Design Museum, в фондах которого находится значительная часть разработок Пантона. Частично творческое наследие (объекты, письма, эскизы, патенты, прототипы и др.) было передано в собрание Музея после смерти дизайнера в 1998 году.

«Мы по достоинству оценили оказанное нам доверие и предоставленную свободу в адаптации и интерпретации избранных работ Пантона. Нашей целью было органично интегрировать его творчество. Мы надеемся, что плоды нашего сотрудничества доставят публике такое же удовольствие, как и нам самим», — рассказывает о коллекции Дрис ван Нотен.

Модельер интерпретировал энергичные архетипичные принты Пантона, волнообразные и кубистические мотивы. Предметы коллекции также изображают части тела — руку Вернера и глаз его жены Марианны. Насыщенные цвета (изумрудный, апельсиновый, кислотный радужный) чередуются с приглушенными оттенками (хаки, мокко, желтый).

Творческий проект также прокомментировала Марианна Пантон, вдова Вернера Пантона: «Я рада, что цветовые палитры и мотивы Вернера Пантона стали источником вдохновения для Дриса ван Нотена и его новой коллекции. Эти работы дают текстильным разработкам Пантона новую жизнь и показывают, что сегодня они по-прежнему актуальны».