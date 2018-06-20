Конкурс и ароматные призы от Maison Berger

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Выбери самую красивую витрину бутика Maison Berger в России и получи невероятный приз!
Французская компания Маisоn Вerger Рaris празднует 120-летие. В честь годовщины бутики бренда в России украсили свои витрины в духе темы конкурса «Парижанка». В декоре использована лимитированная коллекция продуктов и ароматов для дома Maison Berger. Участвуйте в выборе самого красивого бутика Maison Berger в России и получите ГОДОВОЙ ЗАПАС ароматов для дома от Maison Berger на общую сумму до 55 000 рублей! Победителей определит авторитетное жюри Maison Berger в начале июля 2018 года.
Выбрать витрину и проголосовать можно здесь: https://contest-4pys34.xg1.li/
Правила участия простые: выбирайте самую красивую на ваш взгляд витрину из 10 предложенных и голосуйте за нее! Голосовать можно только один раз и только за одну фотографию. В финале среди тех, кто отдал свой голос за одного из трех лидеров голосования, случайным образом будут выбраны 6 победителей (по два победителя на один победивший бутик). Шестерых победителей ждут шесть годовых запасов домашних ароматов Maison Berger.
В годовой запас входит: 1) Лампа Берже стоимостью до 5 000 рублей на выбор. 2) 6 литров ароматов для лампы на выбор, на сумму 14 880 рублей. 3) 6 арома-диффузоров с палочками на сумму 17 700 рублей. 4) 6 арома-свечей на сумму 17 700 рублей. Желаем удачи!
Ссылка для голосования: https://contest-4pys34.xg1.li/
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)