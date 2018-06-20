Конкурс и ароматные призы от Maison Berger

Французская компания Маisоn Вerger Рaris празднует 120-летие. В честь годовщины бутики бренда в России украсили свои витрины в духе темы конкурса «Парижанка». В декоре использована лимитированная коллекция продуктов и ароматов для дома Maison Berger. Участвуйте в выборе самого красивого бутика Maison Berger в России и получите ГОДОВОЙ ЗАПАС ароматов для дома от Maison Berger на общую сумму до 55 000 рублей! Победителей определит авторитетное жюри Maison Berger в начале июля 2018 года.

Выбрать витрину и проголосовать можно здесь: https://contest-4pys34.xg1.li/