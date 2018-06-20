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20 июня 2018

Конкурс и ароматные призы от Maison Berger

Выбери самую красивую витрину бутика Maison Berger в России и получи невероятный приз!

Французская компания Маisоn Вerger Рaris празднует 120-летие. В честь годовщины бутики бренда в России украсили свои витрины в духе темы конкурса «Парижанка». В декоре использована лимитированная коллекция продуктов и ароматов для дома Maison Berger. Участвуйте в выборе самого красивого бутика Maison Berger в России и получите ГОДОВОЙ ЗАПАС ароматов для дома от Maison Berger на общую сумму до 55 000 рублей! Победителей определит авторитетное жюри Maison Berger в начале июля 2018 года.

Выбрать витрину и проголосовать можно здесь: https://contest-4pys34.xg1.li/

Конкурс от Maison Berger (фото 0)

Правила участия простые: выбирайте самую красивую на ваш взгляд витрину из 10 предложенных и голосуйте за нее! Голосовать можно только один раз и только за одну фотографию. В финале среди тех, кто отдал свой голос за одного из трех лидеров голосования, случайным образом будут выбраны 6 победителей (по два победителя на один победивший бутик). Шестерых победителей ждут шесть годовых запасов домашних ароматов Maison Berger.

В годовой запас входит: 1) Лампа Берже стоимостью до 5 000 рублей на выбор. 2) 6 литров ароматов для лампы на выбор, на сумму 14 880 рублей. 3) 6 арома-диффузоров с палочками на сумму 17 700 рублей. 4) 6 арома-свечей на сумму 17 700 рублей. Желаем удачи!

Ссылка для голосования: https://contest-4pys34.xg1.li/﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Конкурс и ароматные призы от Maison Berger (фото 3)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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