Ковер как искусство: ателье Евгения Шутко The Rug One

Коллекция «Пространство и архитектура» дизайнера и архитектора Марии Романовой основана на личных впечатлениях и эмоциях. Автор представляла себя ребенком, который делает аппликации из бархатной бумаги. Серия включает шесть дизайнов: «Мать Природа», «Древние пирамиды», «Арки и акведуки», «Волны и свет», «Модернизм», «Мегаполис». Источником вдохновения для каждого ковра стали воспоминания Марии о путешествиях, учебе и карьере архитектора. Дизайнер не рассматривает ковер как плоскость, скорее как дополнительное пространство. Она работает с перспективой, объемами, создает оптические иллюзии.

Коллекция «Пространство и архитектура» была разработана специально для ателье авторских ковров ручной работы The Rug One . Основатель мастерской Евгений Шутко продвигает идею ковроткачества как искусства. В настоящее время The Rug One является единственной в мире маркой, которая производит дизайнерские шелковые ковры в таком высоком качестве — 890 тысяч узлов на квадратный метр. А это значит, что у этих ковров неограниченный срок жизни. Обычно в аналогичных дизайнерских коврах можно насчитать от 150 тысяч узлов.

Уникальным проектом ателье The Rug One стало создание шелкового ковра «Возрождение легенды». Предмет отдает дань уважения великим французским художникам XVII–XIX веков. Это возрождение дворцового стиля в новом качестве исполнения. Рисунок ковра не копирует оригинальные произведения французских мастеров: объект выполнен в стилистике того времени с учетом особенностей ковроделия. «Возрождение легенды» — это плод совместной работы Евгения Шутко и российского художника Андрея Мадекина.

Раскрыть дворцовый стиль с максимальной детализацией можно было только при высокой плотности узлов. Чем сложнее дизайнерский замысел, тем труднее воплотить его в ковре. Поэтому проект был реализован в шелке с плотностью 890 тысяч узлов на квадратный метр. Подробнее ознакомиться с ковром «Возрождение легенды» можно будет на выставке «Art de vivre. Искусство жить по-французски» (Москва, 31 мая — 2 июня). А также узнать об этапах создания, особенностях рисунка и преодолении сложностей в процессе реализации на специальной лекции Евгения Шутко на экспозиции 31 мая.