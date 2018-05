Ковер как искусство: ателье Евгения Шутко The Rug One

Коллекция «Пространство и архитектура» была разработана специально для ателье авторских ковров ручной работы The Rug One. Основатель мастерской Евгений Шутко продвигает идею ковроткачества как искусства. В настоящее время The Rug One является единственной в мире маркой, которая производит дизайнерские шелковые ковры в таком высоком качестве — 890 тысяч узлов на квадратный метр. А это значит, что у этих ковров неограниченный срок жизни. Обычно в аналогичных дизайнерских коврах можно насчитать от 150 тысяч узлов.