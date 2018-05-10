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10 мая 2018

Облачные кресла Фэй Тугуд

Студия Faye Toogood разработала коллекцию компактных кресел ABCD

Облачные кресла студии Faye Toogoo (фото 0)

Производитель текстильный изделий Takeyari пригласил британского дизайнера Фэй Тугуд для создания серии модульных кресел. Коллекция ABCD была представлена на Миланская неделя дизайна. Она включает четыре небольших кресла в виде первых четырех букв латинского алфавита.

Мебель студии Faye Тооgood производится вручную, с использованием натуральных материалов. Благодаря простой конструкции, кресла-подушки можно легко передвигать по дому.

Облачные кресла студии Faye Toogoo (фото 2.1)
Облачные кресла студии Faye Toogoo (фото 2.2)
Облачные кресла студии Faye Toogoo (фото 3)
Облачные кресла студии Faye Toogoo (фото 4)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Milan Design WeekобстановкакреслоФэй Тугуд (Faye Toogood)
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