Облачные кресла Фэй Тугуд

Производитель текстильный изделий Takeyari пригласил британского дизайнера Фэй Тугуд для создания серии модульных кресел. Коллекция ABCD была представлена на Миланская неделя дизайна. Она включает четыре небольших кресла в виде первых четырех букв латинского алфавита.

Мебель студии Faye Тооgood производится вручную, с использованием натуральных материалов. Благодаря простой конструкции, кресла-подушки можно легко передвигать по дому.