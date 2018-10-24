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24 октября 2018

Культурное наследие: коллекция Green от Little Greene

В Москве состоялась презентация палитры красок Green британской фабрики Little Greene. Капсульная коллекция включает аутентичные оттенки, найденные в объектах культурного и архитектурного наследия

Культурное наследие: коллекция Green от Little Greene (фото 0)

Английская марка Little Grееne совместно с британским Национальным фондом (National Trust) разработала капсульную коллекцию Green. Палитра из 31 аутентичного оттенка была найдена в охраняемых архитектурных и культурных объектах — старинных особняках, фермерских домах и хижинах.

Культурное наследие: коллекция Green от Little Greene (фото 2)

«Мы получили беспрецедентную возможность тщательно изучить эклектичное сочетание декоративных стилей более 350 исторических интерьеров, находящихся под опекой Национального фонда. Это было невероятно увлекательно. Самым сложным для нас был процесс выбора: из множества ресурсов, оказавшихся в нашем распоряжении, нужно было отобрать лишь несколько цветов, которые будут актуальны для современного дизайна интерьера», — рассказывает управляющий директор Little Greene Дэвид Моттерсхед (David Mottershead).

Культурное наследие: коллекция Green от Little Greene (фото 4)

Каждый цвет рассказывает свою интригующую историю — об интерьерах и людях, которые в них жили. Зеленый цвет для первого совместного проекта был выбран не случайно. Он напоминает о сельской местности, живописных английских садах и парках.

Культурное наследие: коллекция Green от Little Greene (фото 6)

В Москве новую коллекцию представил сам Дэвид Моттерсхэд в выставочных залах Института Русского Реалистического Искусства. www.manders.ru

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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