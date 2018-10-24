Культурное наследие: коллекция Green от Little Greene

В Москве состоялась презентация палитры красок Green британской фабрики Little Greene. Капсульная коллекция включает аутентичные оттенки, найденные в объектах культурного и архитектурного наследия

Английская марка Little Grееne совместно с британским Национальным фондом (National Trust) разработала капсульную коллекцию Green. Палитра из 31 аутентичного оттенка была найдена в охраняемых архитектурных и культурных объектах — старинных особняках, фермерских домах и хижинах.

«Мы получили беспрецедентную возможность тщательно изучить эклектичное сочетание декоративных стилей более 350 исторических интерьеров, находящихся под опекой Национального фонда. Это было невероятно увлекательно. Самым сложным для нас был процесс выбора: из множества ресурсов, оказавшихся в нашем распоряжении, нужно было отобрать лишь несколько цветов, которые будут актуальны для современного дизайна интерьера», — рассказывает управляющий директор Little Greene Дэвид Моттерсхед (David Mottershead).

Каждый цвет рассказывает свою интригующую историю — об интерьерах и людях, которые в них жили. Зеленый цвет для первого совместного проекта был выбран не случайно. Он напоминает о сельской местности, живописных английских садах и парках.