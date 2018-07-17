Ламповые часы «Сатурн-5» от Ярослава Мисонжникова

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Молодой дизайнер из Санкт-Петербурга и компания Past Indicator представили новые ламповые часы «Сатурн-5». Настоящая находка для всех ценителей ретро!
Петербургский дизайнер Ярослав Мисонжников неоднократно появлялся со своими объектами на страницах журнала ELLE DECORATION и на нашем сайте. Участник престижных международных выставок и организатор отечественных проектов, он вот уже почти 10 лет занимается развитием предметного дизайна в России. Одна из последних работ Ярослава — настольные часы «Сатурн-5» для компании Past Indicator.
Бренд Past Indicator — необычный. Он был основан пять лет назад любителем «ламповой» техники Вадимом Антоновым, которому пришла в голову идея выпускать настольные часы на газоразрядных индикаторных лампах (такие были популярны во времена СССР).
В новой модели «Сатурн-5» по дизайну Ярослава Мисонжникова лампы встроены в корпус из мрамора, форма которого навеяна архитектурным элементом «руст». Корпус каждого изделия изготавливается вручную мастером Александром Бахаревым. А благодаря усовершенствованным технологиям, срок службы ламп достигает 30 лет! Весь процесс изготовления часов смотрите на видео.
www.past-indicator.com; www.misonzhnikov.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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