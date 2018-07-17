Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Заха Хадид

15 лучших построек

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Особняк в центре Лондона

Интерьер в английском стиле

Коллекционная мебель

Где покупать limited

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе
17 июля 2018

Ламповые часы «Сатурн-5» от Ярослава Мисонжникова

Молодой дизайнер из Санкт-Петербурга и компания Past Indicator представили новые ламповые часы «Сатурн-5». Настоящая находка для всех ценителей ретро!

Ламповые часы ручной работы (фото 0)
Фото: 
Евгений Птушка

Петербургский дизайнер Ярослав Мисонжников неоднократно появлялся со своими объектами на страницах журнала ELLE DECORATION и на нашем сайте. Участник престижных международных выставок и организатор отечественных проектов, он вот уже почти 10 лет занимается развитием предметного дизайна в России. Одна из последних работ Ярослава — настольные часы «Сатурн-5» для компании Past Indicator.

Бренд Past Indicator — необычный. Он был основан пять лет назад любителем «ламповой» техники Вадимом Антоновым, которому пришла в голову идея выпускать настольные часы на газоразрядных индикаторных лампах (такие были популярны во времена СССР).

В новой модели «Сатурн-5» по дизайну Ярослава Мисонжникова лампы встроены в корпус из мрамора, форма которого навеяна архитектурным элементом «руст». Корпус каждого изделия изготавливается вручную мастером Александром Бахаревым. А благодаря усовершенствованным технологиям, срок службы ламп достигает 30 лет! Весь процесс изготовления часов смотрите на видео.

 www.past-indicator.com; www.misonzhnikov.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
ЧасыСанкт-Петербургпредметный дизайнЯрослав Мисонжников
Блоги
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
 