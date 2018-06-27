Премиальная серия лазерных телевизоров Hisense

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Компания Hisense анонсировала выпуск флагманской серии лазерных телевизоров
Старт продаж одной из самых дорогих серий телевизоров на рынке был анонсирован компанией Hisense в мае. Модели Lаsеr ТV (рекомендованная цена — 1 299 990 рублей) и Uled ТV (299 990 рублей) представляют новое поколение домашних телевизоров.
Комплект Lаsеr ТV включает лазерную консоль, экран и сабвуфер. По сравнению с телевизорами LED лазерный телевизор обеспечивает более высокое качество передачи цвета, так как луч лазера имеет более узкий спектр. Телевизоры поддерживают формат 4К и оснащены технологией компенсации движения, которая делает более четким отображение быстродвижущихся объектов. Экран моделей диагональю 100 дюймов имеет антибликовое покрытие и формирует изображение, проецируя его на экран с помощью технологии X-Fusion. Лазерный источник света позволяет получить более натуральные и насыщенные цвета.
Модель Uled, в отличие от Lаsеr, оснащена светодиодной подсветкой Prime Array Backlight, которая отличается сверхплотным размещением светодиодов и набором уникальных алгоритмов, включая локальное затемнение, высокоточную коррекцию яркости и сканирование подсветки.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)