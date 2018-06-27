Премиальная серия лазерных телевизоров Hisense

Старт продаж одной из самых дорогих серий телевизоров на рынке был анонсирован компанией Hisense в мае. Модели Lаsеr ТV (рекомендованная цена — 1 299 990 рублей) и Uled ТV (299 990 рублей) представляют новое поколение домашних телевизоров.

Комплект Lаsеr ТV включает лазерную консоль, экран и сабвуфер. По сравнению с телевизорами LED лазерный телевизор обеспечивает более высокое качество передачи цвета, так как луч лазера имеет более узкий спектр. Телевизоры поддерживают формат 4К и оснащены технологией компенсации движения, которая делает более четким отображение быстродвижущихся объектов. Экран моделей диагональю 100 дюймов имеет антибликовое покрытие и формирует изображение, проецируя его на экран с помощью технологии X-Fusion. Лазерный источник света позволяет получить более натуральные и насыщенные цвета.