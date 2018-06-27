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27 июня 2018

Премиальная серия лазерных телевизоров Hisense

Компания Hisense анонсировала выпуск флагманской серии лазерных телевизоров

Премиальная серия лазерных телевизоров Hisense (фото 0)

Старт продаж одной из самых дорогих серий телевизоров на рынке был анонсирован компанией Hisense в мае. Модели Lаsеr ТV (рекомендованная цена — 1 299 990 рублей) и Uled ТV (299 990 рублей) представляют новое поколение домашних телевизоров.

Комплект Lаsеr ТV включает лазерную консоль, экран и сабвуфер. По сравнению с телевизорами LED лазерный телевизор обеспечивает более высокое качество передачи цвета, так как луч лазера имеет более узкий спектр. Телевизоры поддерживают формат 4К и оснащены технологией компенсации движения, которая делает более четким отображение быстродвижущихся объектов. Экран моделей диагональю 100 дюймов имеет антибликовое покрытие и формирует изображение, проецируя его на экран с помощью технологии X-Fusion. Лазерный источник света позволяет получить более натуральные и насыщенные цвета.

Лазерные телевизоры Hisens (фото 1)

Модель Uled, в отличие от  Lаsеr, оснащена светодиодной подсветкой Prime Array Backlight, которая отличается сверхплотным размещением светодиодов и набором уникальных алгоритмов, включая локальное затемнение, высокоточную коррекцию яркости и сканирование подсветки.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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