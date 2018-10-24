Студия Ле Корбюзье в Париже открылась после реставрации

Квартира-студия располагается на последних двух этажах знаменитого дома Immeuble Molitor на рю Нунжэссе-э-Коли, 24 в Париже, спроектированного самим Ле Корбюзье (Le Corbusier) и его двоюродным братом, другом и соратником Пьером Жаннере (Pierre Jeanneret) в 1931–1934 гг. Здесь великий архитектор жил со своей женой Ивонной с 1934 по 1965 гг., здесь же находилась его мастерская, которую часто посещали известные художники и дизайнеры. В 2016 году дом был включен в список объектов всемирного культурного наследия UNESCO, а сама квартира закрыта на реставрацию.

Реставрацией занимался французский архитектор Франсуа Шатильон (François Chatillon), который максимально бережно отнесся к историческому наследию и оригинальному интерьеру квартиры-студии, в которой легендарный архитектор прожил более тридцати лет. Работы велись в тесном сотрудничестве с командой специалистов из фонда Ле Корбюзье (Fondation Le Corbusier), которые помогали заменить старые, изветшавшие материалы новыми, восстановить оригинальные цвета, «оживить» ткани и обеспечить в доме-музее оптимальную температуру и влажность.

Подробную информацию об экскурсиях и стоимости билетов можно узнать на сайте фонда www.fondationlecorbusier.fr