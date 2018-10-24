Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Cersaie 2018: главные новинки

Самые модные коллекции плитки 2018 года

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

20 фильмов со стильными интерьерами

Фильмы с красивыми интерьерами для вдохновения

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Пентхаус Бьорк

Дом певицы в Бруклине

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Собор Sagrada Família

Самый одиозный долгострой в мире

Филармония «Зарядье»

Главная архитектурная премьера года

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Коллекционная мебель

Где покупать limited edition

Заха Хадид

15 лучших построек

10 главных мебельных трендов 2019 года

Cамые яркие тенденции грядущего года
24 октября 2018

Студия Ле Корбюзье в Париже открылась после реставрации

Закончилась двухлетняя реставрация студии Ле Корбюзье в Париже. Легендарная квартира, в которой он жил и работал в течение 30 лет, теперь вновь доступна для экскурсий и посещений

Студия Ле Корбюзье в Париже открылась после реставрации (фото 0)
Ле Корбюзье в своей парижской квартире-студии.

Квартира-студия располагается на последних двух этажах знаменитого дома Immeuble Molitor на рю Нунжэссе-э-Коли, 24 в Париже, спроектированного самим Ле Корбюзье (Le Corbusier) и его двоюродным братом, другом и соратником Пьером Жаннере (Pierre Jeanneret) в 1931–1934 гг. Здесь великий архитектор жил со своей женой Ивонной с 1934 по 1965 гг., здесь же находилась его мастерская, которую часто посещали известные художники и дизайнеры. В 2016 году дом был включен в список объектов всемирного культурного наследия UNESCO, а сама квартира закрыта на реставрацию.

Студия Ле Корбюзье в Париже открылась после реставрации (фото 2)
Парижская студия Ле Корбюзье на рю унжэссе-э-Коли, 24.

Реставрацией занимался французский архитектор Франсуа Шатильон (François Chatillon), который максимально бережно отнесся к историческому наследию и оригинальному интерьеру квартиры-студии, в которой легендарный архитектор прожил более тридцати лет. Работы велись в тесном сотрудничестве с командой специалистов из фонда Ле Корбюзье (Fondation Le Corbusier), которые помогали заменить старые, изветшавшие материалы новыми, восстановить оригинальные цвета, «оживить» ткани и обеспечить в доме-музее оптимальную температуру и влажность.

Подробную информацию об экскурсиях и стоимости билетов можно узнать на сайте фонда www.fondationlecorbusier.fr

Студия Ле Корбюзье в Париже открылась после реставрации (фото 4)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
ПарижЛе Корбюзье (Le Corbusier)Пьер Жаннере (Pierre Jeanneret)
Блоги
Мари Кондо
Мари Кондо Как привести дом в порядок в новом году
Наталья Белоногова
Наталья Белоногова Бархат в интерьере
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Илья Сологубовский
Илья Сологубовский Путеводитель декоратора по Плёсу
 