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20 июня 2018

Шопинг: левитирующие аксессуары для дома

Развитие технологий позволило дизайнерам выйти за рамки привычных идей. Мы нашли несколько интересных устройств для дома, которые уже оторвались от земли

Лампочка Flyte

Flyte — проект шведского дизайнера Саймона Морриса (Simon Morris). Светильник с беспроводным источником питания парит в воздухе за счет двух встроенных магнитов, которые отталкиваются друг от друга. Лампочка не боится падений, так как сделана из небьющегося стекла. При отключении света она просто примагнитится обратно к подставке. Основание изготовлено вручную из древесины ясеня, дуба, ореха или вяза.

Левитирующая лампочка Flyte (фото 1)


Светодиодная лампа Cloud

Светодиодный светильник в виде облака создан дизайнером Ричардом Кларксоном (Richard Clarkson). Регулировать работу устройства можно при помощи пульта управления. Платформа светильника работает от сети, а внешняя оболочка сделана из полиэфирного волокна, которое хорошо сохраняет форму даже после долгого использования.

Шопинг: левитирующие предметы для дома (фото 4)


Стакан Levitating Cup

Дизайнер Joel Paglione разработал левитирующий стакан в двух вариантах: с проводной и беспроводной платформой. Беспроводная платформа может работать 8-10 часов без подзарядки. Стаканы выполнены из небьющегося стекла. В коллекции также креманка, бокалы для алкоголя и кофейная кружка.

Шопинг: левитирующие предметы для дома (фото 7)
Шопинг: левитирующие предметы для дома (фото 8)


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Кашпо Lyfe

Саймон Моррис не остановился поссле выпуска светильника и разработал левитирующую систему для домашних растений. Lyfe — устройство, которое позволяет выращивать растения в воздухе. Кашпо парит благодаря «магнитной левитации», как и лампочка Flyte. Такое устройство может вращаться, благодаря чему растение получит достаточное количество света. Также внутри есть специальная емкость, чтобы собирать избыток воды.

Шопинг: левитирующие предметы для дома (фото 11)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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