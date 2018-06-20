Шопинг: левитирующие аксессуары для дома

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Развитие технологий позволило дизайнерам выйти за рамки привычных идей. Мы нашли несколько интересных устройств для дома, которые уже оторвались от земли
Flyte — проект шведского дизайнера Саймона Морриса (Simon Morris). Светильник с беспроводным источником питания парит в воздухе за счет двух встроенных магнитов, которые отталкиваются друг от друга. Лампочка не боится падений, так как сделана из небьющегося стекла. При отключении света она просто примагнитится обратно к подставке. Основание изготовлено вручную из древесины ясеня, дуба, ореха или вяза.
Светодиодный светильник в виде облака создан дизайнером Ричардом Кларксоном (Richard Clarkson). Регулировать работу устройства можно при помощи пульта управления. Платформа светильника работает от сети, а внешняя оболочка сделана из полиэфирного волокна, которое хорошо сохраняет форму даже после долгого использования.
Дизайнер Joel Paglione разработал левитирующий стакан в двух вариантах: с проводной и беспроводной платформой. Беспроводная платформа может работать 8-10 часов без подзарядки. Стаканы выполнены из небьющегося стекла. В коллекции также креманка, бокалы для алкоголя и кофейная кружка.
Саймон Моррис не остановился поссле выпуска светильника и разработал левитирующую систему для домашних растений. Lyfe — устройство, которое позволяет выращивать растения в воздухе. Кашпо парит благодаря «магнитной левитации», как и лампочка Flyte. Такое устройство может вращаться, благодаря чему растение получит достаточное количество света. Также внутри есть специальная емкость, чтобы собирать избыток воды.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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