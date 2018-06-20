Шопинг: левитирующие аксессуары для дома

Развитие технологий позволило дизайнерам выйти за рамки привычных идей. Мы нашли несколько интересных устройств для дома, которые уже оторвались от земли

Лампочка Flyte Flyte — проект шведского дизайнера Саймона Морриса (Simon Morris). Светильник с беспроводным источником питания парит в воздухе за счет двух встроенных магнитов, которые отталкиваются друг от друга. Лампочка не боится падений, так как сделана из небьющегося стекла. При отключении света она просто примагнитится обратно к подставке. Основание изготовлено вручную из древесины ясеня, дуба, ореха или вяза.



Светодиодная лампа Cloud Светодиодный светильник в виде облака создан дизайнером Ричардом Кларксоном (Richard Clarkson). Регулировать работу устройства можно при помощи пульта управления. Платформа светильника работает от сети, а внешняя оболочка сделана из полиэфирного волокна, которое хорошо сохраняет форму даже после долгого использования.



Стакан Levitating Cup Дизайнер Joel Paglione разработал левитирующий стакан в двух вариантах: с проводной и беспроводной платформой. Беспроводная платформа может работать 8-10 часов без подзарядки. Стаканы выполнены из небьющегося стекла. В коллекции также креманка, бокалы для алкоголя и кофейная кружка.