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18 мая 2018

Новая «звезда» Ли Брума

На фестивале NYCxDesign британский дизайнер Ли Брум представил новый космический светильник из коллекции «Обсерватория»

Ли Брум (фото 0)

Звезда британского дизайна Ли Брум (Lee Broom) представил дополнение коллекции «Обсерватория», вдохновленной далекими звездами и космическим пространством. Новый светильник Lens Flair ссылается на двояковыпуклые линзы телескопа, поэтому предмет состоит из двух частей. Светильник предлагается в двух вариантах отделки — в матовой латуни или черном оформлении.

Ли Брум (фото 1)

Трилогия «Обсерватория» объединяет три важных события из мира дизайна. Первая часть серии была продемонстрирована на Миланском мебельном салоне в апреле, презентация Lens Flair состоялась 17 мая в рамках фестиваля NYCxDesign, а заключительная часть будет представлена на London Design Festival в сентябре. 

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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