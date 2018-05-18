Новая «звезда» Ли Брума

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На фестивале NYCxDesign британский дизайнер Ли Брум представил новый космический светильник из коллекции «Обсерватория»
Звезда британского дизайна Ли Брум (Lee Broom) представил дополнение коллекции «Обсерватория», вдохновленной далекими звездами и космическим пространством. Новый светильник Lens Flair ссылается на двояковыпуклые линзы телескопа, поэтому предмет состоит из двух частей. Светильник предлагается в двух вариантах отделки — в матовой латуни или черном оформлении.
Трилогия «Обсерватория» объединяет три важных события из мира дизайна. Первая часть серии была продемонстрирована на Миланском мебельном салоне в апреле, презентация Lens Flair состоялась 17 мая в рамках фестиваля NYCxDesign, а заключительная часть будет представлена на London Design Festival в сентябре.
Elle Decoration
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