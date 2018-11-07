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7 ноября 2018

Ароматические свечи Louis Vuitton

В новой линии аромасвечей от известного модного бренда представлено четыре разных аромата

Ароматические свечи Louis Vuitton (фото 0)

Louis Vuitton запускает новую линию домашних ароматов, в которой представлены ароматические свечи четырех разных видов. Ароматы разработаны Жаком Кавалье-Бельтрю (Jacques Cavallier Belletrud): именно он в свое время создал для Louis Viutton первую парфюмерную линию и мужские ароматы.

Для новой коллекции интерьерного парфюма Жак придумал четыре разных аромата: L’Air du Jardin (легкий цветочный запах на основе майской розы), Île Blanche (аромат с нотами белого хлопка навеян атмосферой одноименной парижской улицы), Feuilles d’Or (лесной аромат с нотами пачулей и луговых трав) и Dehors Il Neige (зимний аромат, идеально подходящий для вечеров у камина).

Но не только своим изысканным запахом примечательна эта коллекция: чаши для свечей создал известный дизайнер Марк Ньюсон (Marc Newson). Они выполнены из белой керамики ручной работы и дополнены изящными миниатюрными ручками, отделанными кожей. Позолоченная подставка добавляет новинкам шика и блеска.

Ароматические свечи Louis Vuitton (фото 2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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