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29 июня 2018

Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора

Подборка самых интересных материалов этого месяца на сайте elledecoration.ru по мнению главного редактора ELLE Decoration Алексея Дорожкина

Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 0)

«Чемпионат мира по футболу безусловно в центре всеобщего внимания. Мы тоже не остались в стороне, но помимо самих матчей, нас заинтересовала и архитектурная составляющая этого события. Новые стадионы стали не только украшением городов, но и своеобразными точками отсчета современного развития прилегающих территорий. Так что в своих командировках осмотр достопримечательностей я начну именно с них. Ну а пока впереди сезон отпусков, так что нужно заранее выбрать направление. Почему бы не отправиться в гости к Михаилу Барышникову в Доминикану?!»


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Интерьер с обложки: дом Михаила Барышникова в Доминикане

С тех пор как двадцать лет назад Михаил Барышников и Лиза Райнхарт построили дом в Доминикане, всем курортам мира супруги предпочитают именно это место. Вот уже много лет гостеприимный дом Михаила Барышникова и его супруги Лизы Райнхарт в Доминикане — любимое место отдыха друзей и членов семьи. О том, как начинался этот роман, рассказывают сами хозяева.

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Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 2)


Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018

Ведущие галереи, мировые бренды и именитые дизайнеры — три составляющие выставки Design Miami/Basel 2018. 12 — 17 июня в швейцарском городе Базель прошел смотр коллекционного дизайна Design Miami/Basel. Редакция ELLE Decoration, посетив выставку, выбрала самые интересные галереи и проекты.

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Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 4)


Бюро Захи Хадид построит «Технопарк» в Сколково

Проект Zaha Hadid Architects для «Сбербанка», на днях получивший разрешение на строительство, должен быть закончен к 2020 году. Знаменитая лондонская архитектурная студия победила в открытом конкурсе, инициированном банком в 2016 году.

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Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 6)


Большая игра: главные стадионы ЧМ 2018

14 июня в России впервые стартовал Чемпионат мира по футболу. Матчи проходят в одиннадцати городах нашей страны. Приглашаем на экскурсию по стадионам, которые примут у себя участников состязаний.

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Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 8)
Стадион «Лужники».


Все дома Карла Лагерфельда

Известный кутюрье всегда выбирает необычные интерьеры. Представляем вашему вниманию легендарные дома маэстро.

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Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 10)


Маттиа Бонетти: дизайн в стиле фэнтези

Маттиа Бонетти (Mattia Bonetti) известен своими эксцентричными интерьерами и самой странной мебелью в мире. Имя дизайнера Маттиа Бонетти тесно связано с fashion-империей Кристиана Лакруа. Модельер начал свое дело в конце 1980-х, когда Маттиа уже успел прославиться броским интерьером парижского ночного клуба La Place, ставшего культовым местом десятилетия.

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Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 12)


Коллекция Пьера Берже и Ива Сен-Лорана на Sotheby’s

Наследие Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, включая жилые апартаменты и редкие произведения искусства, выставят на торги в Париже. укционный дом Sotheby’s планирует выставить на аукцион значительную часть коллекции Пьера Берже и Ива Сен-Лорана. Торги назначены на конец октября.

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Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 14)


Знак бесконечности: топ-10 лучших infinitу бассейнов

Развлечение для настоящего гедониста — принимать солнечные ванны, дегустировать летний коктейль, лежа у бассейна, и одновременно наблюдать за тем, как водная гладь сливается с линией горизонта. В современных отелях это удовольствие доступно в самых необычных местах — джунглях, африканской саванне или даже на крыше небоскреба с головокружительным видом. Изучаем самые фантастические геолокации: от Шри-Ланки до Швейцарии.

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Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 16)


Российские дизайнеры на выставке в Ереване

Восемь дизайнеров из России на выставке Nerka Design Happening представят последние новинки наряду с уже знакомыми предметами. Июньская выставка Nerka Design Happening в Ереване соберет вместе 19 независимых дизайнеров и студий из Армении, России и Украины.

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Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 18.1)
Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора (фото 18.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Факс:
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