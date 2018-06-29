Лучшее на сайте за июнь: выбор главного редактора

«Чемпионат мира по футболу безусловно в центре всеобщего внимания. Мы тоже не остались в стороне, но помимо самих матчей, нас заинтересовала и архитектурная составляющая этого события. Новые стадионы стали не только украшением городов, но и своеобразными точками отсчета современного развития прилегающих территорий. Так что в своих командировках осмотр достопримечательностей я начну именно с них. Ну а пока впереди сезон отпусков, так что нужно заранее выбрать направление. Почему бы не отправиться в гости к Михаилу Барышникову в Доминикану?!»



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Интерьер с обложки: дом Михаила Барышникова в Доминикане С тех пор как двадцать лет назад Михаил Барышников и Лиза Райнхарт построили дом в Доминикане, всем курортам мира супруги предпочитают именно это место. Вот уже много лет гостеприимный дом Михаила Барышникова и его супруги Лизы Райнхарт в Доминикане — любимое место отдыха друзей и членов семьи. О том, как начинался этот роман, рассказывают сами хозяева. Подробнее по ссылке.



Лучшие проекты на Design Miami/Basel 2018 Ведущие галереи, мировые бренды и именитые дизайнеры — три составляющие выставки Design Miami/Basel 2018. 12 — 17 июня в швейцарском городе Базель прошел смотр коллекционного дизайна Design Miami/Basel. Редакция ELLE Decoration, посетив выставку, выбрала самые интересные галереи и проекты. Подробнее по ссылке



Бюро Захи Хадид построит «Технопарк» в Сколково Проект Zaha Hadid Architects для «Сбербанка», на днях получивший разрешение на строительство, должен быть закончен к 2020 году. Знаменитая лондонская архитектурная студия победила в открытом конкурсе, инициированном банком в 2016 году. Подробнее по ссылке.



Большая игра: главные стадионы ЧМ 2018 14 июня в России впервые стартовал Чемпионат мира по футболу. Матчи проходят в одиннадцати городах нашей страны. Приглашаем на экскурсию по стадионам, которые примут у себя участников состязаний. Подробнее по ссылке.

Стадион «Лужники».



Все дома Карла Лагерфельда Известный кутюрье всегда выбирает необычные интерьеры. Представляем вашему вниманию легендарные дома маэстро. Подробнее по ссылке.



Маттиа Бонетти: дизайн в стиле фэнтези Маттиа Бонетти (Mattia Bonetti) известен своими эксцентричными интерьерами и самой странной мебелью в мире. Имя дизайнера Маттиа Бонетти тесно связано с fashion-империей Кристиана Лакруа. Модельер начал свое дело в конце 1980-х, когда Маттиа уже успел прославиться броским интерьером парижского ночного клуба La Place, ставшего культовым местом десятилетия. Подробнее по ссылке.



Коллекция Пьера Берже и Ива Сен-Лорана на Sotheby’s Наследие Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, включая жилые апартаменты и редкие произведения искусства, выставят на торги в Париже. укционный дом Sotheby’s планирует выставить на аукцион значительную часть коллекции Пьера Берже и Ива Сен-Лорана. Торги назначены на конец октября. Подробнее по ссылке.



Знак бесконечности: топ-10 лучших infinitу бассейнов Развлечение для настоящего гедониста — принимать солнечные ванны, дегустировать летний коктейль, лежа у бассейна, и одновременно наблюдать за тем, как водная гладь сливается с линией горизонта. В современных отелях это удовольствие доступно в самых необычных местах — джунглях, африканской саванне или даже на крыше небоскреба с головокружительным видом. Изучаем самые фантастические геолокации: от Шри-Ланки до Швейцарии. Подробнее по ссылке.