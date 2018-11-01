Лучшее на сайте за октябрь: выбор главного редактора

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Подборка самых интересных материалов этого месяца на сайте elledecoration.ru от главного редактора ELLE Decoration Алексея Дорожкина
Октябрь — один из самых урожайных месяцев на дизайн-события.
Мы в пятый раз вручили ежегодную премию ELLE DECORATION «Выбор года» и запустили Первый всероссийский рейтинг для архитекторов и дизайнеров интерьера 200 BEST IN RUSSIA. Присоединяйтесь!
Запуская этот проект, мы ставим перед собой амбициозную задачу. Во-первых, создать универсальную площадку, где каждый профессионал может представить свои проекты, независимо от города или региона проживания. А во-вторых, назвать лучших из лучших: выбрать 200 архитекторов и дизайнеров интерьеров, которые войдут в «золотой фонд» российской интерьерной индустрии! Загружайте свои работы и участвуйте!
Мы подвели итоги V Международного конкурса ELLE DECORATION «Выбор года» и публикуем победителей. Запомните эти имена и объекты — они имеют все шансы войти в историю дизайна!
Евгений Асс, автор дизайн-проекта выставки Кабаковых, которая до 13 января 2019 года проходит в Новой Третьяковке, рассказал ELLE DECORATION о работе с художниками, концепции и экспозиционном дизайне. Подробное интервью с архитектором читайте здесь.
«В идеале такой объект должен стать красивым, хорошо работающим инструментом — надеюсь, нам удалось этого достичь», — архитектор Владимир Плоткин рассказывает о работе над масштабным проектом Московского концертного зала «Зарядье». Подробное интервью с автором самого громкого архитектурного проекта года читайте по ссылке.
ELLE DECORATION представляет новые имена в дизайне. Встречайте студию Studio Swinе — молодой дуэт с междисциплинарным подходом, «Открытие года» по версии конкурса ELLE DECO International Design Awards 2018! Подробнее об их проектах и о том, за что их любят редакторы ELLE DECORATION во всем мире, читайте в нашем специальном материале.
ELLE DECORATION изучает, как архитекторы меняли жилые стандарты эконом-класса с начала прошлого века и до наших дней. Среди объектов нашего исследования работы Бруно Таута (Bruno Taut) , немецкой школы «Баухаус», Ле Корбюзье (Le Corbusier), российских модернистов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса, экспериментальные кварталы Хрущевских времен и современные «ячейки для жилья». Подробнее в нашем материале.
Дизайнер Екатерина Углова рассказывает о спорте в интерьере, о том, как эффектно вписать в новый дом бабушкины вещи и об Александре Дейнеке, чье творчество вдохновило ее на создание интерьера с характерными элементами советского стиля. Спойлер: в конце материала — романтичное видео со стройки!
Главным ньюсмейкером октября стал Бэнкси (Banksy), картина которого «Девочка с красным шаром» «самоуничтожилась» прямо во время аукционных торгов. Мы собрали 10 самых известных работ гениального художника-загадки, провокатора и бунтаря. Увидеть их можно по ссылке.
Новый творческий кластер «Дизайн Усадьба» собрал под одной крышей знаковые московские дизайн-студии и мастерские. Объединение обещает стать настоящим местом силы российского промышленного дизайна. Подробнее о резидентах «Дизайн Усадьбы» читайте в нашем материале.
В октябре ушел из жизни один из величайших американских декораторов Марио Буатта (Mario Buatta). Его называли «принцем ситца» из-за разнообразия тканей, которые он виртуозно сочетал в своих проектах. ELLE DECORATION выбрал пять лучших проектов гениального мастера.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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