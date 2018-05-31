Лучшее за май: выбор главного редактора

Подборка самых интересных материалов этого месяца на сайте elledecoration.ru по мнению главного редактора ELLE Decoration Алексея Дорожкина

Алексей Дорожкин.

Комплекс бруталистов Питера и Элисон Смитсон на биеннале в Венеции



﻿ ТОП-15: самые интересные павильоны биеннале в Венеции Рассказываем о самых интересных павильонах стран-участниц Архитектурной биеннале в Венеции. Подробнее по ссылке.

Павильон России, архитектор Алексей Щусев, 1914.



﻿ Стрит-арт и архитектура: самые громкие проекты За настоящим искусством больше не нужно идти в музей: современные стрит-арт художники создают шедевры прямо на улицах наших городов. Время, когда граффити считалось вандализмом, кануло в темное прошлое. Сегодня уличные художники заняли заслуженное место на пьедестале современного искусства. Городские власти, которые раньше гонялись за авторами, чтобы наказать их по всей строгости закона, теперь встают в очередь на заключение контрактов для оформления общественных пространств. Подробнее по ссылке.

Каллиграф Покрас Лампас



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Топ-10: бары Краснодара В Краснодаре прошел курс лекций ELLE Decoration Design Days. По этому случаю выбрали самые модные бары и рестораны в городе. Чтобы знать, где продолжить разговор о дизайне в неформальной обстановке. Подробнее по ссылке.



﻿ Кристоф Делькур: гениальный самоучка Известный французский дизайнер Кристоф Делькур не получил специального образования. Его оригинальный стиль родился на практике. Подробнее по ссылке.

Кристоф Делькур.



﻿ Нетуристический гид: Барселона Не Гауди единым сильна Барселона. Маргарита Морозова, искусствовед и глава компании Brand Angel, рассказала о шедеврах модернизма, работах лауреатов Притцкера и других неочевидных местах для поклонников архитектуры и дизайна. Подробнее по ссылке.

Музей Каталонского Модернизма.



﻿ 28 кв. метров для редактора ELLE Decoration Студия дизайна Волковых создала дизайн-проект маленькой квартиры для Нины Анисимовой, выпускающего редактора ELLE Decoration. О работе с пространством меньше 30 кв. м и ограниченным бюджетом — от первого лица. Подробнее по ссылке.

Мудборд будущего интерьера.



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Полная тишина: проект Бориса Денисюка Как добиться скандинавского спокойствия среди суеты большого города? Ответ на этот вопрос — в проекте архитектора Бориса Денисюка. Подробнее по ссылке.



﻿ Отто Вагнер: 10 самых известных проектов великого архитектора 11 апреля исполнилось 100 лет со дня смерти великого австрийского архитектора Отто Вагнера. В честь памятной даты мы вспоминаем самые известные его постройки и проекты Подробнее по ссылке.

Павильон станции «Карлсплац» в стиле ар-нуво.