Лучшее за май: выбор главного редактора

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Подборка самых интересных материалов этого месяца на сайте elledecoration.ru по мнению главного редактора ELLE Decoration Алексея Дорожкина
«Главное событие месяца — открытие архитектурной биеннале в Венеции, состоявшееся 26 мая . В рамках биеннале проводится конкурс Venice Design, в котором более 60 дизайнеров из 30 стран показываю свои проекты. В этом году там представили свои проекты два русских дизайнера: Ольга Подольская (Каскадную люстру, разработанную для бренда Laudarte) и Елена Бавлакова (Коллекцию ковров, посвященную языку глухонемых). Художник и дизайнер Яна Османова приняла участие в двух выставочных проектах на биеннале в Венеции и продемонстрирует авторскую инсталляцию и скульптуру. »
Музей Виктории и Альберта выставил фрагмент постройки Robin Hood Gardens четы архитекторов-бруталистов Смитсон. Французский дизайнер Филипп Старк обновил интерьеры ресторана Quadri на площади Сан-Марко в Венеции.»
Рассказываем о самых интересных павильонах стран-участниц Архитектурной биеннале в Венеции.
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За настоящим искусством больше не нужно идти в музей: современные стрит-арт художники создают шедевры прямо на улицах наших городов. Время, когда граффити считалось вандализмом, кануло в темное прошлое. Сегодня уличные художники заняли заслуженное место на пьедестале современного искусства. Городские власти, которые раньше гонялись за авторами, чтобы наказать их по всей строгости закона, теперь встают в очередь на заключение контрактов для оформления общественных пространств.
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В Краснодаре прошел курс лекций ELLE Decoration Design Days. По этому случаю выбрали самые модные бары и рестораны в городе. Чтобы знать, где продолжить разговор о дизайне в неформальной обстановке.
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Известный французский дизайнер Кристоф Делькур не получил специального образования. Его оригинальный стиль родился на практике.
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Не Гауди единым сильна Барселона. Маргарита Морозова, искусствовед и глава компании Brand Angel, рассказала о шедеврах модернизма, работах лауреатов Притцкера и других неочевидных местах для поклонников архитектуры и дизайна.
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Студия дизайна Волковых создала дизайн-проект маленькой квартиры для Нины Анисимовой, выпускающего редактора ELLE Decoration. О работе с пространством меньше 30 кв. м и ограниченным бюджетом — от первого лица.
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Как добиться скандинавского спокойствия среди суеты большого города? Ответ на этот вопрос — в проекте архитектора Бориса Денисюка.
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11 апреля исполнилось 100 лет со дня смерти великого австрийского архитектора Отто Вагнера. В честь памятной даты мы вспоминаем самые известные его постройки и проекты
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Такое радостное событие, как свадьба собственной дочери, дизайнер Ирина Маркидонова организовала самостоятельно совместно с сестрой Илоной Меньшаковой.
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