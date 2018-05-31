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31 мая 2018

Лучшее за май: выбор главного редактора

Подборка самых интересных материалов этого месяца на сайте elledecoration.ru по мнению главного редактора ELLE Decoration Алексея Дорожкина

Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 0)
Алексей Дорожкин.

«Главное событие месяца — открытие архитектурной биеннале в Венеции, состоявшееся 26 мая . В рамках биеннале проводится конкурс Venice Design, в котором более 60 дизайнеров из 30 стран показываю свои проекты. В этом году там представили свои проекты два русских дизайнера: Ольга Подольская (Каскадную люстру, разработанную для бренда Laudarte) и Елена Бавлакова (Коллекцию ковров, посвященную языку глухонемых). Художник и дизайнер Яна Османова приняла участие в двух выставочных проектах на биеннале в Венеции и продемонстрирует авторскую инсталляцию и скульптуру. »

Музей Виктории и Альберта выставил фрагмент постройки Robin Hood Gardens четы архитекторов-бруталистов Смитсон. Французский дизайнер Филипп Старк обновил интерьеры ресторана Quadri на площади Сан-Марко в Венеции.»

Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 1)
Комплекс бруталистов Питера и Элисон Смитсон на биеннале в Венеции


﻿ТОП-15: самые интересные павильоны биеннале в Венеции

Рассказываем о самых интересных павильонах стран-участниц Архитектурной биеннале в Венеции.

Подробнее по ссылке.

Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 3)
Павильон России, архитектор Алексей Щусев, 1914.


﻿Стрит-арт и архитектура: самые громкие проекты

За настоящим искусством больше не нужно идти в музей: современные стрит-арт художники создают шедевры прямо на улицах наших городов. Время, когда граффити считалось вандализмом, кануло в темное прошлое. Сегодня уличные художники заняли заслуженное место на пьедестале современного искусства. Городские власти, которые раньше гонялись за авторами, чтобы наказать их по всей строгости закона, теперь встают в очередь на заключение контрактов для оформления общественных пространств.

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Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 2)
Каллиграф Покрас Лампас


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Топ-10: бары Краснодара

В Краснодаре прошел курс лекций ELLE Decoration Design Days. По этому случаю выбрали самые модные бары и рестораны в городе. Чтобы знать, где продолжить разговор о дизайне в неформальной обстановке.

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Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 4)


﻿Кристоф Делькур: гениальный самоучка

Известный французский дизайнер Кристоф Делькур не получил специального образования. Его оригинальный стиль родился на практике.

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Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 6)
Кристоф Делькур.


﻿Нетуристический гид: Барселона

Не Гауди единым сильна Барселона. Маргарита Морозова, искусствовед и глава компании Brand Angel, рассказала о шедеврах модернизма, работах лауреатов Притцкера и других неочевидных местах для поклонников архитектуры и дизайна.

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Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 8)
Музей Каталонского Модернизма.


﻿28 кв. метров для редактора ELLE Decoration

Студия дизайна Волковых создала дизайн-проект маленькой квартиры для Нины Анисимовой, выпускающего редактора ELLE Decoration. О работе с пространством меньше 30 кв. м и ограниченным бюджетом — от первого лица.

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Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 10)
Мудборд будущего интерьера.


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Полная тишина: проект Бориса Денисюка

Как добиться скандинавского спокойствия среди суеты большого города? Ответ на этот вопрос — в проекте архитектора Бориса Денисюка.

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Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 16)


﻿Отто Вагнер: 10 самых известных проектов великого архитектора

11 апреля исполнилось 100 лет со дня смерти великого австрийского архитектора Отто Вагнера. В честь памятной даты мы вспоминаем самые известные его постройки и проекты

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Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 14)
Павильон станции «Карлсплац» в стиле ар-нуво.


﻿Свадебный декор: советы Ирины Маркидоновой и Илоны Меньшаковой

Такое радостное событие, как свадьба собственной дочери, дизайнер Ирина Маркидонова организовала самостоятельно совместно с сестрой Илоной Меньшаковой.

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Лучшее за май: выбор главного редактора (фото 16)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
Алексей ДорожкинФилипп СтаркЯна ОсмановаМузей Виктории и АльбертаELLE Decoration Design DaysОльга ПодольскаяБорис ДенисюкИрина МаркидоноваКристоф Делькур (Christophe Delcourt)Архитектурное биеннале в ВенецииЕлена БавлаковаОтто ВагнерСтудия дизайна ВолковыхЭлисон и Питер Смитсон (Alison and Peter Smithson)
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