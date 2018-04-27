Лучшее из Милана: выбор профессионалов

На какие новинки выставки Salone del Mobile обратили внимание российские декораторы и архитекторы? Профессионалы назвали своих фаворитов

Майк Шилов

1. Комод Henge Side X Evo High, дизайнер Массимо Кастанья (Massimo Castagna). Пример утонченного декоративного минимализма в драгоценных отделках с эффектом craft: фасад — патинированный металл, топ — мрамор капучино, основание — черненая сталь, внутренняя отделка — редкий черный эвкалипт. 2. Рабочая станция Cappellini Radicàl Fake, дизайнер Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola). Объект радикального дизайна в эстетике униката, отделка в старинной технике trompe l’oeil, когда один материал (простой деревянный каркас) «прикидывается» другим, более ценным (традиционной венецианской плиткой с гранулами мрамора terrazzo). 3. Прозрачный стул Kartell Matrix, дизайнер Токудзин Йосиока (Tokujin Yoshioka). Вершина технологии 3D-литья под давлением, позволяющая создать матричную структуру из акриловой смолы с эффектом абсолютной прозрачности. Безупречная эстетика арт-объекта по цене массового доступного продукта.



Наталья Белоногова

1. Светильники Viabizzuno — легкие и архитектурные. Закрывают много вопросов, при этом делают это очень изысканно. Источник света часто спрятан. viabizzuno.com/en/vision/ 2. Галерея Vincenzo de Cotiis в Милане — еще один мой безусловный фаворит на этой и всех предыдущих выставках. Как всегда, отличная коллекция и море вдохновения. decotiis.it 3. Экспозиция Henrytimi. Прекрасная чувственная коллекция (кстати, подсвеченная все теми же светильниками Viabizzuno) была представлена как в шоу-руме, так и в церкви неподалеку. Натуральный камень, металл и дерево сочетаются здесь в идеальных пропорциях. henrytimi.com









Надя Зотова

1. Новые кресла и стулья Chelini. От классических форм итальянцы ушли в более современные и стали использовать сочные цвета обивок. 2. Цветной пластик в ванной от Laufen — свежо и необычно! 3. Новая коллекция Budri от Патрисии Уркиолы. Мрамор дизайнер соединила с полимером, яркие цвета — с натуральными материалами.



Илья Сологубовский

1. Эко-мебель из картона с акрилом от венецианцев Staygreen — это что-то вырывающееся за рамки обыденного. 2. Японская мягкая мебель Miyazaki Chair Factory — исключительная технологичность и качество ручного исполнения. Совершенная эргономика, лаконичность и вневременной стиль. 3. Запомнились молодые французские дизайнеры Le Point D с концептом максимально короткого пути от эскиза к серийному производству. Отдельно отмечу банкетку в обивке из ткани с узором, имитирующим камень. Впечатлил контраст между визуальным ощущением тяжести и легкостью реального материала.



Марина Брагинская

1. Мраморные столики Rail от Baxter, графичные и брутальные. Дизайн Федерико Пери. 2. Витрина Laos от Promemoria. Элегантная, лаконичная, невероятного оттенка, с прекрасной отделкой, как всегда у Ромео Соцци. 3. Уличная версия культового дивана DS-600 от De Sede. Представляю, как космически прекрасен он будет среди злаков или под пальмой. Можно розовый, а можно и черный или рыжий! Хочу увидеть рыжий.



Диана Балашова

Мой фаворит — диван Bombоса от братьев Кампана из коллекции Objets Nomades Louis Vuitton 2018 в розовом цвете. Коллекция была представлена в Милане в интерьерах Palazzo Bocconi. В этой модели меня привлекают сразу три момента. Во-первых, конструктив очень интересный — подушки удерживаются в пластиковом каркасе. Возникают ассоциации с пригоршней конфет! Во-вторых, дизайн напоминает мне о любимых кроссовках, которые никак не могу найти в магазинах. Ну, и еще этот диван выглядит очень сексуально.



Максим Лангуев

1. Версия знаменитого стула Вернера Пантона в хроме — абсолютная любовь. 2. Столики от Baxter — огромная семья разных размеров. Все прекрасны! 3. Комод от Promemoria — отличный апгрейд. 4. Стол Radicàl Fake Cappellini от Патрисии Уркиолы — еще один фаворит. 5. Фабрика AgapeCasa перевыпустила авторские предметы и мебель архитектора Анджело Манджаротти. Сплошное вдохновение.



БОРИС ДЕНИСЮК

1. В экспозиции фабрики Fast в этом году очень понравились цвета, особенно ярко-красный. 2. Индийский бренд Scarlet Splendour отличает узнаваемый стиль. Что-то новое, с неподражаемым этническим звучанием! При этом, дизайн делают европейцы (в частности итальянец Маттео Чибик). 3. Коллекция Луки Никетто для бренда Matter Madе, безусловно, заслуживает внимания.



ЖЕНЯ ЖДАНОВА

1. Экспозиция Моооi голландца Марселя Вандерса — как всегда, совершенно необыкновенная, сказочная история. Дизайнер придумал что-то вроде диковинного музея вымерших животных. Вдохновляясь природой, он создал яркую, продуманную коллекцию. Особенно впечатлили обои с объемным рисунком. На стенде было много знакомых светильников, которые создавали особую атмосферу. И конечно, сам маэстро присутствовал и тоже вдохновлял. 2. Находка этого года — коллекция Ини Арчибонга для лондонской марки Sé. В прошлом году бренд показывал предметы интерьера, которые придумала для них Ника Зупанц. В этом году уже другой дизайнер выступил не менее достойно. Мне посчастливилось встретить Ини Арчибонга в галерее Россаны Орланди. В отделке задействованы металл, керамика, стекло. Поразили светильники, украшенные бисерным плетением. Роскошь, построенная на чувстве формы, пропорций и материалов, и конечно, на авторском видении. 3. Стол по дизайну Пьера Лиссони для Kartell со встроенной в столешницу варочной поверхностью. Настоящее чудо техники и выверенный превосходный дизайн!



ЛЕЛА КАВТАРАДЗЕ

1. Студия Henrytimi делает предметы для интерьера уровня арт-объектов. В этот раз особенно впечатлила обработка дерева и камня. Отдельно хочется отметить кухонный остров и шкаф 6 м высотой из цельного массива копченого дуба. 2. Светильники нью-йоркской студии Apparatus — это филигранный дизайн, как в ювелирном искусстве. Искусно обработанные материалы. Один из основателей студии родом из Ирана. В новой коллекции явно ощущается этнический акцент и в то же время присутствуют элементы ар деко. 3. Мраморная ванна от Agape вполне может стать колористическим акцентом в монохромном интерьере. Давно наблюдала этот мрамор в роскошных миланских подъездах. Теперь есть шанс применить его в интерьере.



Мария Романова

1. Светильники Meshmatics Chandelier нидерландской студии Atelier Rick Tegelaar в экспозиции Moooi. «Умная» структура сетки удивительным образом отражает интегрированные светодиоды. Математический расчет и геометрически выверенная форма объединены с женственными силуэтами, чувственностью и эмоциями. 2. В галерее Rossana Orlandi представлен лондонкий бренд Se' . Для создания коллекции IV Below the Heavens был приглашен Ини Арчимбонг. По словам дизайнера, он вдохновлялся идеями космологии, использовал выразительные языки древних народов. 3. В шоу руме B&B Itаliа модель Eda — Mame от Пьера Лиссони. На первый взгляд кушетка кажется плоской и неудобной. Однако форма необычайно эргономична. Тени, которые отбрасывает диван, не менее привлекательны. 4. Кресло Райта в шоу-руме Cassina. Вся экспозиция заслуживает внимания. Это то, что называется eternal design.



ОЛЬГА МАЛЬЕВА

1. Самое большое впечатление от миланской выставки — экспозиция галереи Нины Яшар Nilufar Depot. Понравилась и захватывающая подборка предметов, и то, как они преподнесены. Все так просто, демократично и как будто случайно. Центральное место было отдано роскошной коллекции мебели от Лины Бо Барди (Lina Bo Bardi) для Studio d’Are Palma. Особенно мне запомнились оригинальные стулья. 2. Галерея Vincenzo de Cotiis. Представленная коллекция поражает необычными силуэтами и сочетанием материалов: в одном изделии архитектор объединяет полудрагоценные камни, металл, смолы. Мебель как искусство!





ЕЛЕНА КОРНИЛОВА

1. Стол и ковер по проекту Андреа Марканте (Andrea Marcante) для галереи SEM. Чистый, архитектурный дизайн. Хорошие пропорции, функциональность и без излишней декоративности. Такие вещи никогда не выйдут из моды. 2. Инсталляция от Calico Wallpaper «Beyond the Deep». В экспозиции также присутствовали светильники от Lindsey Adelman. Прекрасное соседство. Тот случай, когда получился double effect и почти готовый интерьер. 3. Модульный светильник по дизайну Луки Никетто (Luca Nichetto) для американской галереи Matter Made. Множество возможностей проявить фантазию и поиграть модулями. От единичного, точечного светильника до создания целых световых композиций — на потолке и на стенах.



Анастасия Панибратова

1. Экспозиция Garage Italia, где были представлены ведущие итальянские бренды — в том числе Poltrona Frau, Cassina, Paolo Castelli. Кстати, у Paolo Castelli был отличный стенд на выставке. Поразило качество материалов и остроумная подача. 2. Новая коллекция от Kartell. Как всегда, бренд собрал целое созвездие талантов: Фабио Новембре, Патрисию Уркиолу, Пьера Лиссони. Появились новые материалы. Особенно понравились кресла от Филиппа Старка. 3. Инсталляция Preciosa «Breath of Light» в районе Брера. Светильники в виде пузырьков зажигались от дыхания. Не хотелось покидать этот сказочный мир. 4. Новая коллекция и экспозиция Gubi в Palazzo Serbelloni. Объекты от Джо Понти, Пьера Полена и других звезд в удивительном окружении. 5. Инсталляция часового бренда Seiko в Музее дизайна Триеннале. Зрелищно и ярко!





МАКСИМ РЫМАРЬ и ИРИНА АКИМЕНКОВА