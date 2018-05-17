Кулинарный Dialog: инновация от Miele

Немецкая компания Miele выводит кулинарное искусство на новый уровень под девизом «Взаимодействие вместо воздействия!». Инновационный прибор Dialog Oven использует для приготовления пищи электромагнитные волны разной частоты в зависимости от типа продукта.

Dialоg Оven нельзя назвать микроволновой печью — в работе применяются волны более длинного диапазона. Прогрессивная технология M Chef учитывает, сколько единиц энергии поступает в пищу, и как быстро блюдо эту энергию поглощает. Можно сказать, что прибор находится в постоянном «диалоге» с каждым ингредиентом блюда во время его приготовления.

При этом электромагнитные волны сочетаются с обычной тепловой обработкой — конвекцией, грилем, верхним или нижним жаром. С помощью Dialоg Оven можно готовить несколько блюд одновременно. Например, рыбу, хлеб и десерт. Запахи не смешиваются, а все три кулинарных шедевра будут готовы одновременно как раз благодаря смарт-технологии M Chef.

Прибор готовит в два раза быстрее аналогичных. Например, картофельный гратен можно подавать к столу уже через 37 минут (вместо 55 в обычном духовом шкафу), а довести до совершенства окорок можно всего за 2 часа 20 минут, вместо привычных 8-16 часов!

Для демонстрации возможностей Dialоg Оven компания Miele проводит интересный кулинарный опыт: приготовление рыбы во льду. Кусочек рыбы кладут в специальный ледяной блок и помещают внутрь прибора. Через 6 минут выясняется, что лед не растаял, а рыба в нем приготовилась идеально.