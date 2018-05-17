Кулинарный Dialog: инновация от Miele

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Немецкая компания Miele провозглашает революцию в кулинарии: инновационный прибор Dialog Oven использует в работе электромагнитные волны разных частот
Немецкая компания Miele выводит кулинарное искусство на новый уровень под девизом «Взаимодействие вместо воздействия!». Инновационный прибор Dialog Oven использует для приготовления пищи электромагнитные волны разной частоты в зависимости от типа продукта.
Dialоg Оven нельзя назвать микроволновой печью — в работе применяются волны более длинного диапазона. Прогрессивная технология M Chef учитывает, сколько единиц энергии поступает в пищу, и как быстро блюдо эту энергию поглощает. Можно сказать, что прибор находится в постоянном «диалоге» с каждым ингредиентом блюда во время его приготовления.
При этом электромагнитные волны сочетаются с обычной тепловой обработкой — конвекцией, грилем, верхним или нижним жаром. С помощью Dialоg Оven можно готовить несколько блюд одновременно. Например, рыбу, хлеб и десерт. Запахи не смешиваются, а все три кулинарных шедевра будут готовы одновременно как раз благодаря смарт-технологии M Chef.
Прибор готовит в два раза быстрее аналогичных. Например, картофельный гратен можно подавать к столу уже через 37 минут (вместо 55 в обычном духовом шкафу), а довести до совершенства окорок можно всего за 2 часа 20 минут, вместо привычных 8-16 часов!
Для демонстрации возможностей Dialоg Оven компания Miele проводит интересный кулинарный опыт: приготовление рыбы во льду. Кусочек рыбы кладут в специальный ледяной блок и помещают внутрь прибора. Через 6 минут выясняется, что лед не растаял, а рыба в нем приготовилась идеально.
Интересно, что прибор работает в диапазоне частот 915 МГц, который в Европе используется мобильными компаниями. Поэтому Dialog Oven оснащен специальной толстой дверцей, которая предотвращает помехи смартфона.
Elle Decoration
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