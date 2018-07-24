Минутное дело: трибьют Микки Маусу от Марселя Вандерса

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К 90-летию Микки Мауса дизайнер Марсель Вандерс создал авторскую версию знаменитого диснеевского героя One Minute Mickey в своем фирменном стиле
В этом году Микки Маусу исполняется 90 лет! Впервые забавный мышонок появился на экранах в мультфильме студии Уолта Диснея «Пароходик Вилли» в 1928 году и до сих пор остается самым любимым диснеевским героем у детей всех времен и народов. В честь юбилея французская марка Leblon Delienne и голландский дизайнер Марсель Вандерс создали авторскую версию легендарного мышонка.
Всего было выпущено восемь фигурок высотой 140 см, каждую из которых Вандерс расписал вручную в буквальном смысле этого слова: используя вместо художественных кистей свои собственные руки. Фигурки получили говорящее название One Minute Mickey: на раскраску каждой из них дизайнер потратил ровно одну минуту. Синий цвет также выбран не случайно: сине-белый Делфтский фарфор — визитная карточка голландцев. Кстати, ранее в той же технике «одноминутной Делфтской росписи» Марсель Вандерс расписывал тарелки и вазы, так что это уже «фирменный почерк» автора.
Elle Decoration
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