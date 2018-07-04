Главный экспонат: музеи с мебельными коллекциями

Musée des Arts Décoratifs DE PARIS, Париж

Парижский Музей декоративного искусства (Musée des arts décoratifs de Paris) открылся в 1905 году. В 2006 здесь была проведена масштабная реновация: отреставрировали интерьеры и открыли новые пространства. В постоянной экспозиции около 6 тысяч произведений искусства (а всего в запасниках музея насчитывается порядка 150 тысяч экспонатов!), среди которых представлена обширная коллекция мебели. Особого внимания заслуживают комнаты с воссозданными интерьерами и предметами обстановки с конца XV до начала XX вв. На фото: интерьер спальни Жанны Ланвен, созданный декоратором Арманом Альбером Рато (Armand Albert Rateau), 1924–1925 гг. http://madparis.fr



The Victoria & Albert Museum, Лондон

Лондонский V&A Museum — крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства, который коллекционирует мебель уже более 150 лет. В собрании музея предметы с Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также более 14 тысяч экспонатов из Западной Европы. Работы Чарльза и Рэй Имзов (Charles and Ray Eames) здесь соседствуют с антикварными креслами, созданными специально для Марии-Антуанетты. www.vam.ac.uk

Большая кровать из Уэра — один из самых известных экспонатов мебельной коллекции музея V&A, датируется 1590 гг. Прославилась благодаря своим размерам и упоминаниями у Шекспира. Фото: Victoria and Albert Museum, London



The Brooklyn Museum, Нью-Йорк

На четвертом этаже Бруклинского музея посетителей ждет экскурсия по 23 комнатам, оформленным в стилистике разных исторических эпох Америки. Здесь можно узнать как жили в Южной Каролине в XVII веке и побывать в квартире среднестатистического американца конца XX века. www.brooklynmuseum.org

Интерьер 1928 — 1930 годов. Фото: Brooklyn Museum



Vitra Design Museum, Вайль-Ам-Рейн

Vitra Design Museum — частный музей, основанный в 1989 году тогдашним президентом Vitra Рольфом Фельбаумом, заядлым коллекционером мебели культовых дизайнеров XX века. Изначально музей задумывался для хранения этой коллекции, но весьма быстро проект вышел далеко за рамки просто выставочного пространства для икон дизайна. Сегодня это один из ведущих исследовательских центров современного дизайна с лекториями, библиотекой и обширным архивом. Помимо основного здания музея, построенного архитектором Фрэнком Гери (для него этот проект стал первым, реализованным в Европе), выставки проходят также в новом здании по проекту Herzog & de Meuron. www.design-museum.de



Liang Yi Museum, Гонконг

Музей Liang Yi Museum в Гонконге был открыт в 2014 году и находится на улице Hollywood Road — месте, хорошо известном всем охотникам за антиквариатом и старинными объектами искусства. Это крупнейший частный музей Гонконга площадью более 20 тысяч квадратных метров, где собрана самая обширная в мире коллекция антикварной китайской мебели, начиная с изделий эпохи династий Мин и Цин. www.liangyimuseum.com

Фото: Liang Yi Museum



The Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк

Metropolitan Museum of Art — четвертый по посещаемости музей в мире. Знаменит, прежде всего, своими собраниями европейской живописи, но здесь также представлены и предметы декоративно-прикладного искусства и домашнего обихода. В Метрополитен-музее богатое собрание американской колониальной мебели и старинной европейской мебели, начиная с эпохи Ренессанса и до конца XIX в. На фото: фрагмент спальни Луи XIV, ок. 1700 г., Франция. www.metmuseum.org



The Museum of MODERN Art, Нью-Йорк

Музей современного искусства MoMA на Манхэттене — одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Он был основан в 1928 году при финансовом содействии семейства Рокфеллеров. По собранию музея можно изучать историю современного дизайна: здесь есть работы фактически всех известных мастеров — от Чарльза и Рэй Имзов и Алвара Аалто (Alvar Aalto) до Филиппа Старка (Philippe Starck), братьев Буруллеков (Ronan & Erwan Bouroullec) и Марселя Вандерса (Marсel Wanders). И коллекция постоянно и оперативно пополняется новыми экспонатами. www.moma.org

Фото: The Museum of Modern Art



Designmuseo, Хельсинки

Музею дизайна Designmuseo в Хельсинки уже 145 лет. Он был основан в 1873 году и обладает богатейшей коллекцией фотографий, мебели и графики. Он посвящен истории и развитию скандинавского дизайна и насчитывает в своем собрании порядка 75 тысяч дизайн-объектов, среди которых вы найдете все культовые объекты финских мастеров — от Алвара Аалто и Илмари Тапиоваары (Ilmari Tapiovaara) до работ современных дизайнеров. www.designmuseum.fi

Коллекция стульев в Музее дизайна в Хельсинки. Фото: Rauno Träskelin



Эрмитаж, Санкт-Петербург

Зал карельской березы. Фото: Государственный Эрмитаж

В России мебельные коллекции можно посмотреть, в первую очередь, в главном музее страны — Эрмитаже. Постоянная экспозиция «Художественное убранство русского интерьера XIX — начала XX вв. представляет около 400 экспонатов и различные стилистические направления, отражая эволюцию интерьера — от эпохи ампира до модерна. Большая часть предметов принадлежит убранству Зимнего дворца. Экспозиция построена в хронологическом порядке: от эпохи Александра I до времен Николая II.

Библиотека Николая II. Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ Мебель из Помпейской столовой. Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ



Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва

Экспозиция «Декоративно-прикладное искусство России XVIII — первой трети XIX века». Фото: www.vmdpni.ru

В Москве большое собрание старинной мебели находится в Музее декоративно-прикладного и народного искусства, где недавно открылась новая постоянная экспозиция «Декоративно-прикладное искусство России XVIII — первой трети XIX века». Здесь можно увидеть такие раритеты, как монументальный гарнитур в стиле ампир из красного дерева первой трети XIХ века, созданный для Кавалерского корпуса в Петергофе, гарнитур из дворца князя Гагарина на Новинском бульваре, а также кресло, горку и шкафчики в стиле Жакоб. www.vmdpni.ru