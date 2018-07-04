Главный экспонат: музеи с мебельными коллекциями

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10 музеев мира, где можно посмотреть старинную и современную мебель
Парижский Музей декоративного искусства (Musée des arts décoratifs de Paris) открылся в 1905 году. В 2006 здесь была проведена масштабная реновация: отреставрировали интерьеры и открыли новые пространства. В постоянной экспозиции около 6 тысяч произведений искусства (а всего в запасниках музея насчитывается порядка 150 тысяч экспонатов!), среди которых представлена обширная коллекция мебели. Особого внимания заслуживают комнаты с воссозданными интерьерами и предметами обстановки с конца XV до начала XX вв. На фото: интерьер спальни Жанны Ланвен, созданный декоратором Арманом Альбером Рато (Armand Albert Rateau), 1924–1925 гг. http://madparis.fr
Лондонский V&A Museum — крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства, который коллекционирует мебель уже более 150 лет. В собрании музея предметы с Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также более 14 тысяч экспонатов из Западной Европы. Работы Чарльза и Рэй Имзов (Charles and Ray Eames) здесь соседствуют с антикварными креслами, созданными специально для Марии-Антуанетты. www.vam.ac.uk
На четвертом этаже Бруклинского музея посетителей ждет экскурсия по 23 комнатам, оформленным в стилистике разных исторических эпох Америки. Здесь можно узнать как жили в Южной Каролине в XVII веке и побывать в квартире среднестатистического американца конца XX века. www.brooklynmuseum.org
Vitra Design Museum — частный музей, основанный в 1989 году тогдашним президентом Vitra Рольфом Фельбаумом, заядлым коллекционером мебели культовых дизайнеров XX века. Изначально музей задумывался для хранения этой коллекции, но весьма быстро проект вышел далеко за рамки просто выставочного пространства для икон дизайна. Сегодня это один из ведущих исследовательских центров современного дизайна с лекториями, библиотекой и обширным архивом. Помимо основного здания музея, построенного архитектором Фрэнком Гери (для него этот проект стал первым, реализованным в Европе), выставки проходят также в новом здании по проекту Herzog & de Meuron. www.design-museum.de
Музей Liang Yi Museum в Гонконге был открыт в 2014 году и находится на улице Hollywood Road — месте, хорошо известном всем охотникам за антиквариатом и старинными объектами искусства. Это крупнейший частный музей Гонконга площадью более 20 тысяч квадратных метров, где собрана самая обширная в мире коллекция антикварной китайской мебели, начиная с изделий эпохи династий Мин и Цин. www.liangyimuseum.com
Metropolitan Museum of Art — четвертый по посещаемости музей в мире. Знаменит, прежде всего, своими собраниями европейской живописи, но здесь также представлены и предметы декоративно-прикладного искусства и домашнего обихода. В Метрополитен-музее богатое собрание американской колониальной мебели и старинной европейской мебели, начиная с эпохи Ренессанса и до конца XIX в. На фото: фрагмент спальни Луи XIV, ок. 1700 г., Франция. www.metmuseum.org
Музей современного искусства MoMA на Манхэттене — одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Он был основан в 1928 году при финансовом содействии семейства Рокфеллеров. По собранию музея можно изучать историю современного дизайна: здесь есть работы фактически всех известных мастеров — от Чарльза и Рэй Имзов и Алвара Аалто (Alvar Aalto) до Филиппа Старка (Philippe Starck), братьев Буруллеков (Ronan & Erwan Bouroullec) и Марселя Вандерса (Marсel Wanders). И коллекция постоянно и оперативно пополняется новыми экспонатами. www.moma.org
Музею дизайна Designmuseo в Хельсинки уже 145 лет. Он был основан в 1873 году и обладает богатейшей коллекцией фотографий, мебели и графики. Он посвящен истории и развитию скандинавского дизайна и насчитывает в своем собрании порядка 75 тысяч дизайн-объектов, среди которых вы найдете все культовые объекты финских мастеров — от Алвара Аалто и Илмари Тапиоваары (Ilmari Tapiovaara) до работ современных дизайнеров. www.designmuseum.fi
В России мебельные коллекции можно посмотреть, в первую очередь, в главном музее страны — Эрмитаже. Постоянная экспозиция «Художественное убранство русского интерьера XIX — начала XX вв. представляет около 400 экспонатов и различные стилистические направления, отражая эволюцию интерьера — от эпохи ампира до модерна. Большая часть предметов принадлежит убранству Зимнего дворца. Экспозиция построена в хронологическом порядке: от эпохи Александра I до времен Николая II.
В Москве большое собрание старинной мебели находится в Музее декоративно-прикладного и народного искусства, где недавно открылась новая постоянная экспозиция «Декоративно-прикладное искусство России XVIII — первой трети XIX века». Здесь можно увидеть такие раритеты, как монументальный гарнитур в стиле ампир из красного дерева первой трети XIХ века, созданный для Кавалерского корпуса в Петергофе, гарнитур из дворца князя Гагарина на Новинском бульваре, а также кресло, горку и шкафчики в стиле Жакоб. www.vmdpni.ru
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Хёрст Шкулёв Паблишинг
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