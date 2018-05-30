Ковер как искусство: успех марки cc-tapis

Компания cc-tapis заново изобрела один из древнейших предметов интерьера — ковер. Семь новых коллекций, представленных в Милане, заслуженно займут свое место на полу или даже на стене!

Яркий бомбер от Gucci, уютные слипоны, отороченные мехом, которые выглядят, с одной стороны, эпатажно, а с другой — очень даже по-домашнему, подкупающая, по-семейному теплая манера — владелец коврового бренда cc-tapis Фабрицио Кантони с первой встречи располагает к себе как журналистов, так и коллег по цеху.

Ковры выставлены на стенах, как картины, — здесь нет границы между искусством и дизайном.

Рядом — супруга и партнер по бизнесу Нельсия, под стать мужу, не менее экстравагантная, с умилительными ямочками на щеках. Перед вами — одна из самых харизматичных пар в индустрии дизайна. Они познакомились во время учебы в школе Ecole Hoteliere в Швейцарии.

Совместную компанию открыли в 2001 году во Франции, сделав свой семейный союз еще более крепким. Нельсия — наполовину француженка, наполовину иранка, ее девичья фамилия — Шамзаде (название марки cc-tapis, собственно, образовано от первых букв их фамилий — Cantoni и Chamszadeh).

Даниэле Лора, Фабрицио Кантони, Нельсия Шамзаде, cc-tapis

В 2011 году штаб-квартира компании переехала в Милан, где прочно обосновалась. В Италии к команде cc-tapis присоединился Даниэле Лора, который занял пост креативного директора бренда. Стремясь заслужить уважение взыскательной и искушенной миланской публики, компания стала активно приглашать к сотрудничеству известных дизайнеров: Патрисию Уркиолу, Кристофа Делькура, Людовику и Роберто Паломба, Гарта Робертса, Федерико Пепе. Такой подход оправдал себя.

Когда качество и традиции соединяются с современным дизайном, успех предсказуем. Отличительная черта бренда — умение балансировать на грани эстетики и китча. Компания выделяет коллекцию Signature, в которую входят ковры от известных дизайнеров. cc-tapis активно продвигает и молодые таланты.

В интерьере от Studiopepe (проект The Visit) — ковер из коллекции Metroquadro. Это новая линия prêt-à-porter от cc-tapis. В составе — гималайская шерсть и растительный шелк. В отличие от основной коллекции ковров узелковой техники, эти модели ткутся вручную непальскими мастерами на ткацком станке с горизонтальной рамой

Дизайнерский «батальон» cc-tapis, без преувеличения, один из сильнейших на рынке. Но на фабрике отлично понимают, что для коммерческого успеха этого недостаточно. Важно отслеживать качество изделий, постоянно его совершенствуя. Все ковры от cc-tapis вручную ткут в Непале тибетские мастера. Материалы исключительно натуральные — хлопок, гималайская шерсть, шелк, лен и обработанное по специальной технологии алоэ. Красители — тоже природного происхождения. Срок изготовления одного изделия на фабрике зависит от сложности рисунка и занимает до 24 недель.

Когда качество и традиции соединяются с современным дизайном, успех предсказуем.

В компании находят время и на социальные проекты. cc-tapis — участник программы по борьбе с нелегальной эксплуатацией детского труда, кроме того, компания организует образовательные программы для семей своих сотрудников. Убедиться лично в финальном качестве изделий, оценить мягкость ворса и глубину красок всем желающим предлагалось на стенде сс-tapis на Salone del Mobile 2018 (кстати, стенд получил специальный приз жюри выставки). Ковры экспонировались не на полу, а на стенах, как картины, — для cc-tapis нет границы между искусством и дизайном.

Ковер Orizzonti, дизайн Доменико Рокка и Альберто Несполи, Eligo Studio. Коллекция Metroquadro. Существует несколько цветовых вариаций - Selva, Tundra, Tramonto, Duna, Campo di Grano. Эффект "пикселей" в рисунке возникает за счет сочетания различных оттенков, материалов и высоты ворса.



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Патрисия Уркиола (Slinkie) Придумывая новый ковер, испанский дизайнер вдохновлялась известной детской игрушкой-пружинкой Slinkie — той самой, которая умеет шагать по ступенькам. Радужные переливы цветов действительно напоминают подвижные цветные спирали. Slinkie, созданная в 1940-х, считается культовым объектом XX века и выставлена в Музее Метрополитен в Нью-Йорке.



﻿﻿﻿﻿﻿ Роберто и Людовика Паломба (Tribù) Итальянский звездный дизайнерский дуэт черпал вдохновение в своих воспоминаниях о путешествиях. В этом году они представили три новые модели — Kiso, Swazi и Mata, посвященные эстетике племенных культур.



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Елена Сальмистраро (Flatlandia) Дизайнер продолжила свою серию работ на тему «Флатландии» — научно-фантастического романа Эдвина Э. Эбботта конца XIX века. Его главные герои, как и в линии ковров Елены, — геометрические фигуры. Новые модели она назвала в честь знаменитых математиков — Леонарда Эйлера и Пифагора.

Из новичков в этом году отличилось грузинское бюро Rooms, громко заявившее о себе в Европе и США мебельной коллекцией «Дикий минимализм» (Wild minimalism), тонко и остроумно объединяющей черты грузинского национального характера с модными мировыми трендами.



﻿﻿﻿﻿ Студия Rooms Design (Night of a Hunter) Ната Джанберидзе и Кети Толорая из грузинского бюро Rooms создают объекты с ярким национальным колоритом. Главной темой их линии ковров стало единение человека, природы, Вселенной. Графичный рисунок изображает фигуры животных, планеты и созвездия.

Кроме того, в дружной дизайнерской «семье» cc-tapis появилась эпатажная британка Бетан Лаура Вуд со своей коллекцией Super Fake — ранее художница выпускала одноименную линию мебели, которая успешно экспонировалась в галерее Нины Яшар Nilufar в Милане. Протекцию Бетан составил бывший учитель Мартино Гампер, также сотрудничавший с cc-tapis.



﻿﻿﻿﻿ Бетан Лаура Вуд (Super Fake) Эксцентричная британка, ученица Юргена Бея и Мартино Гампера, придумала коллекцию, вдохновляясь формой камней и осадочных наслоений горных пород. Для каждого нового «слоя» ковра был использован свой материал — хлопок, гималайская шерсть, шелк или лен. Автор исследует противостояние природы и навязанной нам современным обществом виртуальной, фейковой реальности.

Еще одна яркая звезда в обновленном списке дизайнеров бренда — Кьяра Андреатти, получившая мировую известность после коллаборации c модным Домом Fendi, для которого она разработала лимитированную линию мебели Welcome! В 2018 году компания поддержала и старые связи, продолжив сотрудничество с Патрисией Уркиолой, голландкой Мае Энгельгейер и итальянкой Еленой Сальмистраро.



﻿﻿﻿﻿ Кьяра Андреатти (New Japan) Источники вдохновения для итальянского дизайнера — ремесленные традиции и ручной труд. Орнаменты новой коллекции Кьяра разработала, изучая японские ткани начала XIX века, выполненные в традиционной технике икат. Переходы цвета и фактуры в новых коврах напоминают о великолепных узорах и красках архивных образцов, но с современным звучанием.



﻿﻿﻿﻿ Мае Энгельгейер (Bliss) Голландский дизайнер продолжила свои эксперименты с формой и палитрой, пополнив серию ковров Bliss новыми моделями в пастельной гамме. Рисунок кажется объемным — возникают ассоциации с уходящей вглубь воронкой. Среди источников вдохновения Мае называет работы дизайнерской группы Memphis.