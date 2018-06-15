Капсульная коллекция Нади Зотовой

Вечеринка по случаю дня рождения Нади Зотовой прошла в интерьерной студии дизайнера — Enjoy Home, которая расположена в особняке XVIII века в Басманном районе Москвы. В праздничной атмосфере гости декоратора могли ознакомиться с новой коллекцией ярких предметов интерьера от Нади Зотовой. Новая серия, включающая кровать, комод и мягкую мебель построена на сочетании прошлого и современности, путешествий и искусства.