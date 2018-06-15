Капсульная коллекция Нади Зотовой

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Дизайнер Надя Зотова представила новую капсульную коллекцию мебели на вечеринке в честь своего дня рождения
Вечеринка по случаю дня рождения Нади Зотовой прошла в интерьерной студии дизайнера — Enjoy Home, которая расположена в особняке XVIII века в Басманном районе Москвы. В праздничной атмосфере гости декоратора могли ознакомиться с новой коллекцией ярких предметов интерьера от Нади Зотовой. Новая серия, включающая кровать, комод и мягкую мебель построена на сочетании прошлого и современности, путешествий и искусства.
На вечеринке присутствовали: Филипп Ефремян (Rosbri), Антон Кузьмин (Villeroy&Boch), Лиля Кац (Кухни Мария), Алексей Прупес (Boen), Олег Лапин (Subzero Wolf) и другие.
Elle Decoration
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