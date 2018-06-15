Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
15 июня 2018

Капсульная коллекция Нади Зотовой

Дизайнер Надя Зотова представила новую капсульную коллекцию мебели на вечеринке в честь своего дня рождения

Надя Зотова (фото 0)
Дизайнер Надя Зотова.

Вечеринка по случаю дня рождения Нади Зотовой прошла в интерьерной студии дизайнера — Enjoy Home, которая расположена в особняке XVIII века в Басманном районе Москвы. В праздничной атмосфере гости декоратора могли ознакомиться с новой коллекцией ярких предметов интерьера от Нади Зотовой. Новая серия, включающая кровать, комод и мягкую мебель построена на сочетании прошлого и современности, путешествий и искусства.

Надя Зотова (фото 2)
Надя Зотова (фото 3.1)
Надя Зотова (фото 3.2)
Надя Зотова (фото 4.1)
Надя Зотова (фото 4.2)

На вечеринке присутствовали: Филипп Ефремян (Rosbri), Антон Кузьмин (Villeroy&Boch), Лиля Кац (Кухни Мария), Алексей Прупес (Boen), Олег Лапин (Subzero Wolf) и другие.

Надя Зотова (фото 6)
Надя Зотова с гостями.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Надя ЗотоваEnjoy Home
Блоги
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
 