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25 июня 2018

Напольные покрытия Филиппа Старка

Филипп Старк разработал коллекцию напольных покрытий Flotex для Forbo

Новая коллекция напольных покрытий Филлипа Старка (фото 0)

Компания Forbo Flooring Systems представила коллекцию напольных покрытий Flotex от Филиппа Старка. Презентация состоялась в июне 2018 в Париже. Florex — флокированное текстильное покрытие с плотным ворсом, которые можно использовать в офисах, спортзалах, аэропортах и других общественных пространствах.

Новая коллекция напольных покрытий Филлипа Старка (фото 2)
«Ничто не может заменить руку художника», — говорит Филипп Старк.
Новая коллекция напольных покрытий Филлипа Старка (фото 4)

Филлип Старк разработал три паттерна: Vortex, Artist и Twilight. Они доступны в трех цветах и прекрасно сочетаются друг с другом. 

Новая коллекция напольных покрытий Филлипа Старка (фото 6.1)
Новая коллекция напольных покрытий Филлипа Старка (фото 6.2)
Новая коллекция напольных покрытий Филлипа Старка (фото 7)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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