Напольные покрытия Филиппа Старка

Компания Forbo Flooring Systems представила коллекцию напольных покрытий Flotex от Филиппа Старка. Презентация состоялась в июне 2018 в Париже. Florex — флокированное текстильное покрытие с плотным ворсом, которые можно использовать в офисах, спортзалах, аэропортах и других общественных пространствах.