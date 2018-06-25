Напольные покрытия Филиппа Старка

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Филипп Старк разработал коллекцию напольных покрытий Flotex для Forbo
Компания Forbo Flooring Systems представила коллекцию напольных покрытий Flotex от Филиппа Старка. Презентация состоялась в июне 2018 в Париже. Florex — флокированное текстильное покрытие с плотным ворсом, которые можно использовать в офисах, спортзалах, аэропортах и других общественных пространствах.
«Ничто не может заменить руку художника», — говорит Филипп Старк.
Филлип Старк разработал три паттерна: Vortex, Artist и Twilight. Они доступны в трех цветах и прекрасно сочетаются друг с другом.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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