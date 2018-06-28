Новый традиционный принт от белорусского дизайнера

Дизайнер Юлия Мамедова создала коллекцию интерьерного текстиля, мягкой мебели и обоев AZDOBA. Изделия украшает традиционный белорусский орнамент. Автор стремился к новому прочтению орнамента — соединить современный дизайн и национальный колорит.

«Традиционные народные мотивы у многих вызывают незаслуженные ассоциации с прабабушкиным домом или агроусадьбой. Новое прочтение орнамента позволяет применять его и в современных интерьерах», — говорит дизайнер.