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28 июня 2018

Новый традиционный принт от белорусского дизайнера

Дизайнер Юлия Мамедова разработала коллекцию интерьерного текстиля и обоев

Новая коллекция текстиля AZDOBA (фото 0)

Дизайнер Юлия Мамедова создала коллекцию интерьерного текстиля, мягкой мебели и обоев AZDOBA. Изделия украшает традиционный белорусский орнамент. Автор стремился к новому прочтению орнамента — соединить современный дизайн и национальный колорит. 

Новая коллекция текстиля AZDOBA (фото 2)

«Традиционные народные мотивы у многих вызывают незаслуженные ассоциации с прабабушкиным домом или агроусадьбой. Новое прочтение орнамента позволяет применять его и в современных интерьерах», — говорит дизайнер.

Новая коллекция текстиля AZDOBA (фото 4)

Коллекция включает три варианта орнамента разных оттенков для ткани и обоев. По словам автора, каждый орнамент рассказывает историю о природе, жизни и любви.

Новая коллекция текстиля AZDOBA (фото 6.1)
Новая коллекция текстиля AZDOBA (фото 6.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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