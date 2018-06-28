Новый традиционный принт от белорусского дизайнера

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Дизайнер Юлия Мамедова разработала коллекцию интерьерного текстиля и обоев
Дизайнер Юлия Мамедова создала коллекцию интерьерного текстиля, мягкой мебели и обоев AZDOBA. Изделия украшает традиционный белорусский орнамент. Автор стремился к новому прочтению орнамента — соединить современный дизайн и национальный колорит.
«Традиционные народные мотивы у многих вызывают незаслуженные ассоциации с прабабушкиным домом или агроусадьбой. Новое прочтение орнамента позволяет применять его и в современных интерьерах», — говорит дизайнер.
Коллекция включает три варианта орнамента разных оттенков для ткани и обоев. По словам автора, каждый орнамент рассказывает историю о природе, жизни и любви.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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