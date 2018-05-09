Драматическая коллекция Visionnaire

Марка Visionnaire представила новую коллекцию предметов для дома, вдохновленную эффектными сценами из фильма «Дом летающих кинжалов»

Бренд Visionnaire представил новую коллекцию предметов для дома Breath. Для проекта были приглашены именитые дизайнеры: Роберто Лаццерони (Roberto Lazzeroni), Марко Пива (Marco Piva), Армандо Бруно (Armando Bruno) и др.

Основной темой новой коллекции стала Азия. В частности, темно-зеленые и землистые оттенки являются ссылкой на одну из сцен фильма «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжана Имоу, где персонажи попадают в темный бамбуковый лес.

Поэтому в потолочном светильнике Akira Алессандро Ла Спады (Alessandro La Spada) проявляются флористические узоры. Тема растений встречается и в модульном диване Xavier Мауро Липпарини (Mauro Lipparini).