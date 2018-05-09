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9 мая 2018

Драматическая коллекция Visionnaire

Марка Visionnaire представила новую коллекцию предметов для дома, вдохновленную эффектными сценами из фильма «Дом летающих кинжалов»

Бренд Visionnaire представил новую коллекцию предметов для дома Breath. Для проекта были приглашены именитые дизайнеры: Роберто Лаццерони (Roberto Lazzeroni), Марко Пива (Marco Piva), Армандо Бруно (Armando Bruno) и др.

Драматическая коллекция Visionnaire (фото 2)

Основной темой новой коллекции стала Азия. В частности, темно-зеленые и землистые оттенки являются ссылкой на одну из сцен фильма «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжана Имоу, где персонажи попадают в темный бамбуковый лес.

Драматическая коллекция Visionnaire (фото 4)

Поэтому в потолочном светильнике Akira Алессандро Ла Спады (Alessandro La Spada) проявляются флористические узоры. Тема растений встречается и в модульном диване Xavier Мауро Липпарини (Mauro Lipparini).

Драматическая коллекция Visionnaire (фото 6)

Природный мотив продолжается и других предметах серии: теплая латунь и тонированное стекло сливается с натуральным камнем. Впервые коллекция Breath была представлена на апрельской выставке в Милане Salone del Mobile 2018, для которой фабрика Visionnaire разработала многокомнатную инсталляцию.

Драматическая коллекция Visionnaire (фото 8)
Драматическая коллекция Visionnaire (фото 9)
Драматическая коллекция Visionnaire (фото 10)
Драматическая коллекция Visionnaire (фото 11)
Драматическая коллекция Visionnaire (фото 12)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
Salone del MobileVisionnaireРоберто Лаццерони (Roberto Lazzeroni)Марко Пива (Marco Piva)Армандо Бруно (Armando Bruno)Алессандро Ла Спада (Alessandro La Spada)Мауро Липпарини (Mauro Lipparini)
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