Новые знаковые объекты на кампусе Vitra

Blockhaus

В производственном кампусе швейцарского бренда Vitra в Вайле-на-Рейне появилось новое камерное строение Blockhaus немецкого художника Томаса Шютте (Thomas Schütte). Объект является своеобразным антиподом существующей архитектуре пространства, т. к. создан совершенно по иным принципам.

Здания кампуса построены из современных материалов с использованием последних технологий под конкретно заданные цели. А история Blockhaus началась маленькой архитектурной модели, которую в 2016 году немецкий художник представил в одной галерее в Дюсельдорфе. При взгляде на модель, почетный председатель совета директоров Vitra Рольф Фельбаум (Rolf Fehlbaum) предложил Шютте построить полномастабный вариант в Вайле-на-Рейне.

Возведением Blockhaus занимался специалист по деревянному строительству Александр Браун. Основание объекта представляет собой неправильный шестиугольник. Стены не поднимаются от земли перпендикулярно, а расширяются и раздаются наружу подобно воронке. Динамичный силуэт строения создается за счет крутого ската крыши и выраженного излома конька.

Основным материалом для объекта послужила необработанная древесина северной сосны. Поверхность со временем приобретет благородный серый цвет. Крыша оформлена на контрасте черепицей из цинк-титана. Blockhaus предлагает гостям кампуса место отдыха с питьевым фонтанчиком. Внутри пространства установлены две простые скамьи.



Два новых проекта Ронана и Эрвана Буруллеков

Коллекция кампуса в Вайле-на-Рейне также пополнилась двумя новыми проектами Ронана и Эрвана Буруллеков (Ronan & Erwan Bouroullec). Объекты Ruisseau и Ring исследуют взаимоотношения между городским пространством и природой.

«Нашей главной целью является придать особую атмосферу местам, где мы гуляем, встречаемся и общаемся, — рассказывает Ронан Буруллек. — Поэтому сценарии, которые мы предлагаем, в равной мере прагматичны и поэтичны».