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15 июня 2018

Новые знаковые объекты на кампусе Vitra

Коллекция кампуса Vitra в Вайле-на-Рейне пополнилась камерной деревянной постройкой Томаса Шютте и двумя новыми объектами братьев Буруллеков

Blockhaus

Новые знаковые объекты на кампусе Vitra (фото 1)

В производственном кампусе швейцарского бренда Vitra в Вайле-на-Рейне появилось новое камерное строение Blockhaus немецкого художника Томаса Шютте (Thomas Schütte). Объект является своеобразным антиподом существующей архитектуре пространства, т. к. создан совершенно по иным принципам.

Здания кампуса построены из современных материалов с использованием последних технологий под конкретно заданные цели. А история Blockhaus началась маленькой архитектурной модели, которую в 2016 году немецкий художник представил в одной галерее в Дюсельдорфе. При взгляде на модель, почетный председатель совета директоров Vitra Рольф Фельбаум (Rolf Fehlbaum) предложил Шютте построить полномастабный вариант в Вайле-на-Рейне.

Новые знаковые объекты на кампусе Vitra (фото 4)

Возведением Blockhaus занимался специалист по деревянному строительству Александр Браун. Основание объекта представляет собой неправильный шестиугольник. Стены не поднимаются от земли перпендикулярно, а расширяются и раздаются наружу подобно воронке. Динамичный силуэт строения создается за счет крутого ската крыши и выраженного излома конька.

Основным материалом для объекта послужила необработанная древесина северной сосны. Поверхность со временем приобретет благородный серый цвет. Крыша оформлена на контрасте черепицей из цинк-титана. Blockhaus предлагает гостям кампуса место отдыха с питьевым фонтанчиком. Внутри пространства установлены две простые скамьи.

Новые знаковые объекты на кампусе Vitra (фото 7)


Два новых проекта Ронана и Эрвана Буруллеков

Новые знаковые объекты на кампусе Vitra (фото 9)

Коллекция кампуса в Вайле-на-Рейне также пополнилась двумя новыми проектами Ронана и Эрвана Буруллеков (Ronan & Erwan Bouroullec). Объекты Ruisseau и Ring исследуют взаимоотношения между городским пространством и природой.

«Нашей главной целью является придать особую атмосферу местам, где мы гуляем, встречаемся и общаемся, — рассказывает Ронан Буруллек. — Поэтому сценарии, которые мы предлагаем, в равной мере прагматичны и поэтичны».

Новые знаковые объекты на кампусе Vitra (фото 11)

Ring — это кольцо из оцинкованной стали, которое словно парит над землей, окружая вишневое дерево. Одновременно объект служит скамейкой для отдыха. Ruisseau представляет собой узкий канал, выточенный в мраморном основании и заполненный проточной водой.

Новые знаковые объекты на кампусе Vitra (фото 13)

Впервые братья-дизайнеры представили свои идеи насчет городского благоустройства в 2016 году на выставке «Городские грезы», которая проходила на кампусе Vitra. Предложения строились вокруг темы природных элементов в урбанистическом ландшафте и позднее были задействованы в городах Орхус и Майами при организации общественных зон.

Новые знаковые объекты на кампусе Vitra (фото 15)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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