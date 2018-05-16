Новинки и тренды бытовой техники выставки EuroCucina 2018

Franke

Компания Franke представила новинки в каждой из своих пяти линеек — Maris, Smart, Mythos, Crystal и Frames. Новые духовые шкафы и газовые варочные панели со стеклянными поверхностями — новинки серии Maris. Гофрированные поверхности смесителей Maris Free by Dror впечатляют ювелирной выделкой поверхности. Модельный ряд Smаrt пополнила вытяжка Smart Dесо в ретростиле. Модель доступна в семи модных цветах — от розового и бледно-голубого до горчично-желтого и сочно-зеленого. Новинка премиальной серии Mythos 2gether — индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой энергоэффективности A+++. Чугунная решетка вытяжки встроена заподлицо со стеклянной панелью. www.franke.com/ru

Практичная модель «два в одном» Box Center — мойка с отделением для ножей и кухонных аксессуаров. Необходимая кулинарная утварь — ножи, разделочная доска и коландер сгруппированы в едином отсеке с удобным доступом и сливом. www.franke.com/ru

SMEG

Компания Smеg представила продолжение нашумевшей коллаборации с дизайн-дуэтом Dolсe & Gаbbanа. Коллекция бытовой техники Sicily is My Love пополнилась новыми моделями. Два кухонных комплекта украшены новыми орнаментами — в небесно-голубой и сочной «апельсиновой» гамме. В каждом гарнитуре представлены варочный центр, настенная вытяжка со стальным куполом и холодильник FAB28 в ретро-стиле. www.smeg.ru

Обновленная серия Sicily is my Love – дань уважения истокам и народным традициям Италии. Кухонный гарнитур из варочного центра, вытяжки и холодильника расписан орнаментами в цветах южного региона страны. www.smeg.ru

ASKO

Пополнение кухонной серии Asko Craft — новое цветовое решение «черная сталь». Брашированная поверхность и насыщенный черный цвет придают нержавеющей стали оригинальный, ультрамодный вид. Оттенок черной стали мягко отражает свет, добавляя интерьеру строгости и изысканности. В зависимости от освещения и цвета окружающих предметов, оттенок отделки слегка меняется, поэтому «черная сталь» Asko Craft гармонично смотрится как в современном, так и традиционном интерьере. Теперь в серии Craft предложены три цветовых решения: классическая нержавеющая сталь, приглушенный графитовый оттенок и насыщенно-черная сталь. Все они отражают понимание скандинавского дизайна, в числе достоинств которого — сдержанная элегантность, высокое качество и натуральные материалы. Как и вся техника бренда, новая Askо Craft не только красива, но и чрезвычайно комфортна в использовании. Приборы оснащены удобным интерфейсом и множеством полезных функций. www.askorus.ru

Приборы из серии Asko Craft «черная сталь»: холодильник с распашными дверцами и линейка встраиваемой техники в новом черном цвете. www.askorus.ru

Слева: настенная вытяжка из черной стали и стекла. Справа: прибор для вакуумной упаковки продуктов. Выдвижной ящик на телескопических направляющих. www.askorus.ru

Whirlpool

В фокусе внимания компании Whirlрool — активные горожане, проводящие много времени онлайн и легко ориентирующиеся в диджитал-среде. Флагманские модели серии W Collection оснащены функцией удаленного управления с помощью мобильного приложения 6th Sense Livе. Приборы могут взаимодействовать не только с пользователем, но и друг с другом — например, вытяжка распознает режим работы варочной панели, автоматически корректируя настройки очистки воздуха и отправляя пользователю статус о работе прибора. В премиальную коллекцию встраиваемой техники W Collection вошли: духовые шкафы, микроволновые печи, варочные панели, вытяжки и компактная бытовая техника (свч-печи, кофемашина, пароварка). Также в числе новинок — компактная посудомоечная машина шириной 45 см и встраиваемый холодильник W Сollесtion Space400. Технология 6th Sense отслеживает температуру в холодильной камере, оптимизируя ее настройки. Мобильное приложение удаленно контролирует работу холодильника, предлагая варианты настроек. Голосовое управление техникой W Сollесtion с помощью Google Assistant — новейшая разработка инженеров Whirlpool. Функция голосового управления пока что недоступна на российском рынке, такие приборы появятся в течение ближайших лет. www.whirlpool.com

Новые приборы Whirlpool сочетают удобный дизайн и передовые технологии. Техника Whirlpool с голосовым управлением Google Assistant помогает вести активную жизнь в ритме современного мегаполиса. www.whirlpool.com

Restart

Кулинарная машина Chevet ELG452 в стальном корпусе — новинка фабрики Restart, входящей в состав компании Оffiсine Gullо. Стальные фасады модели могут быть окрашены в один из множества оттенков, среди которых — голубой, зеленый, бургундский красный, «состаренный» белый и т. д. или сделаны из чистой нержавеющей стали, отделанной медными деталями. Прибор оборудован двумя духовками шириной 70 и 40 см. Газовая и электрическая духовки предлагают большой выбор функций, включая гриль, встроенный вентилятор, вытяжку, термостат, LCD-дисплей управления и электрический шампур для мяса. Общий размер прибора: ширина 124,2 см, высота 90 см и глубина 62,5 см. www.restart.it

Кулинарная машина Chevet ELG452 сделана вручную, целиком из металла. В отделке использованы нержавеющая сталь, бронза, медь и чугун. www.restart.it

MIELE

Главным экспонатом презентации Мiеle стала революционная разработка Dialog Oven — принципиально новый прибор, который появится на рынке в ближайшее время. Впервые в истории кулинарная техника использует электромагнитные волны разной частоты. Прибор с технологией M Chef, самостоятельно решает какие частоты применить в зависимости от типа продукта. Микроволны Dialog Oven длиннее обычных, они глубже проникают в пищу, создавая «объемное» приготовление, продукты готовятся быстрее и не подгорают. Волны сочетаются с обычной тепловой обработкой, например, в режимах конвекция с паром, верхний и нижний жар. В отличие от обычных миковолновых печей, Dialog Oven применяет гораздо более низкие уровни мощности, используя не один канал, а широкий частотный спектр, постоянно оценивая, какая часть энергии уже поглощена и корректируя процесс приготовления. В духовом шкафу волны распределяют два электромагнитных сенсора: они анализируют вес и состав продуктов. Благодаря такому подходу ингредиенты, требующие разного времени приготовления, например мясо и овощи, будут готовы одновременно. www.miele.ru﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Электромагнитные сенсоры внутри Dialog Oven оценивают вес и состав продуктов, решая какие волны применить. Блюдо из разных ингредиентов, например, мяса и овощей можно поместить в духовку вместе, а готовы они будут одновременно. www.miele.ru

В числе других новинок Miele на EuroCucina — Слева: компактная посудомоечная машина Active шириной 45 см, класс энергоэффективности A++. Справа: варочная панель TwoInOne с двумя видами поверхностей (стеклянная индукция и металлический тепан) и встроенной вытяжкой. www.miele.ru

Hotpoint

Философия Food Care Culturе от Hotpoint — это эффективное хранение продуктов, легкое и приятное приготовление блюд, а также личный вклад в решение глобальной проблемы нерационального использования еды. Новые приборы Hotpoint, объединенные философией Food Care Culture способны улучшить каждый из этих шагов в «отношениях» пользователя с едой. На миланской выставке была анонсирована обновленная коллекция встраиваемой техники Hotpoint 2019 года. Новые духовые шкафы, микроволновая печь и компактная паровая духовка будут оснащены функцией удаленного управления с помощью мобильного приложения. Важным направлением новой серии станут многофункциональные паровые духовки, делающие приготовление на пару простым и доступным. Встраиваемый холодильник Ноtрoint шириной 70 см, обладает повышенной вместимостью 400 литров. Владельцев небольшой кухни порадует посудомоечная машина шириной 45 см, оснащенная новой технологией 3D ZoneWash. По производительности компактный прибор не уступает более вместительным моделям. www.hotpoint.ru

Обновленная серия встраиваемой техники Hotpoint сочетает самые полезные функции, высокую производительность и передовой дизайн. www.hotpoint.ru

Liebherr

Новая премиальная линейка встраиваемых холодильников Liebherr Monolith кардинально отличается от всего остального ассортимента бренда. Внутренние стенки приборов сделаны не из пластика, как обычно, а из нержавеющей стали с антибактериальными свойствами, ширина холодильников варьируется от 45 до 75,4 см. Модели Monolith можно комбинировать, разместив морозильную и холодильную камеры рядом, либо поставив между ними винный шкаф. На выбор предложены два размера холодильной секции — 60,2 и 75,4 см и два морозильной — 45 и 60,2 см. Внутренние поверхности боковых стенок представляют собой большие светодиодные панели, ярко освещающие содержимое обеих камер. www.home.liebherr.com

На экспозиции Liebherr Monolith были представлены холодильные и морозильные камеры всех размеров и назначений. В кухонный остров встроены различные приборы под столешницу, в том числе винный холодильник (на фото) и новая морозильная камера с системой NoFrost. www.home.liebherr.com

Слева: суперудобная новинка внутри морозильной камеры — дверцы с полками для хранения. На их «балконах» можно держать часто используемые продукты. Справа: мобильное приложение SmartDevice позволяет удаленно управлять настройками холодильника. www.home.liebherr.com

Grohe

В дизайне смесителей новой серии Grohe Atrio нет ничего лишнего: лаконичный вид, симметрия и гармоничные пропорции, подчеркивающие цельность образа. Округлая форма Grоhе Аtriо — баланс классики и современности, напоминающая об очертаниях кольца — своеобразного символа верности. Все детали симметричны и пропорциональны. Серия Grohe Atrio — это идеал точности, рожденный мастерством немецких разработчиков.

Ясные цилиндрические формы смесителей Grohe Atria и плавная линия излива создают впечатление замкнутого цикла, подчеркивая цельность образа, www.grohe.ru

Gaggenau

Новинка производителя премиальной бытовой техники Gаggеnau на выставке EuroCucina — «интеллектуальный» концепт Gaggenau Homе. Техническое оснащение Gaggenau Home охватывает не только кухонное и жилое пространство дома, но также входную зону и гараж. Основой экспозиции стали модульные системы охлаждения Vario 400 из нового модельного ряда встраиваемых приборов. В него вошли холодильники, морозильники, холодильно-морозильные комбинации и винотеки. В марте 2018 года система охлаждения Gaggenau Vario серии 400 была удостоена золотой награды iF design awards. www.gaggenau.ru﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

На стенде Gaggenau Home был представлен новый модельный ряд холодильных приборов Vario 400, а также бытовая техника для приготовления блюд и напитков. www.gaggenau.ru﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿