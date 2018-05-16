Новинки и тренды бытовой техники выставки EuroCucina 2018

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Высокие технологии и бескомпромиссный дизайн — техническая начинка современной кухни впечатляет красотой, вдохновляя на кулинарные подвиги. Представляем лучшие образцы кухонного оборудования, показанные на Миланском салоне
Компания Franke представила новинки в каждой из своих пяти линеек — Maris, Smart, Mythos, Crystal и Frames. Новые духовые шкафы и газовые варочные панели со стеклянными поверхностями — новинки серии Maris. Гофрированные поверхности смесителей Maris Free by Dror впечатляют ювелирной выделкой поверхности. Модельный ряд Smаrt пополнила вытяжка Smart Dесо в ретростиле. Модель доступна в семи модных цветах — от розового и бледно-голубого до горчично-желтого и сочно-зеленого. Новинка премиальной серии Mythos 2gether — индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой энергоэффективности A+++. Чугунная решетка вытяжки встроена заподлицо со стеклянной панелью. www.franke.com/ru
Компания Smеg представила продолжение нашумевшей коллаборации с дизайн-дуэтом Dolсe & Gаbbanа. Коллекция бытовой техники Sicily is My Love пополнилась новыми моделями. Два кухонных комплекта украшены новыми орнаментами — в небесно-голубой и сочной «апельсиновой» гамме. В каждом гарнитуре представлены варочный центр, настенная вытяжка со стальным куполом и холодильник FAB28 в ретро-стиле. www.smeg.ru
Пополнение кухонной серии Asko Craft — новое цветовое решение «черная сталь». Брашированная поверхность и насыщенный черный цвет придают нержавеющей стали оригинальный, ультрамодный вид. Оттенок черной стали мягко отражает свет, добавляя интерьеру строгости и изысканности. В зависимости от освещения и цвета окружающих предметов, оттенок отделки слегка меняется, поэтому «черная сталь» Asko Craft гармонично смотрится как в современном, так и традиционном интерьере. Теперь в серии Craft предложены три цветовых решения: классическая нержавеющая сталь, приглушенный графитовый оттенок и насыщенно-черная сталь. Все они отражают понимание скандинавского дизайна, в числе достоинств которого — сдержанная элегантность, высокое качество и натуральные материалы. Как и вся техника бренда, новая Askо Craft не только красива, но и чрезвычайно комфортна в использовании. Приборы оснащены удобным интерфейсом и множеством полезных функций. www.askorus.ru
В фокусе внимания компании Whirlрool — активные горожане, проводящие много времени онлайн и легко ориентирующиеся в диджитал-среде. Флагманские модели серии W Collection оснащены функцией удаленного управления с помощью мобильного приложения 6th Sense Livе. Приборы могут взаимодействовать не только с пользователем, но и друг с другом — например, вытяжка распознает режим работы варочной панели, автоматически корректируя настройки очистки воздуха и отправляя пользователю статус о работе прибора. В премиальную коллекцию встраиваемой техники W Collection вошли: духовые шкафы, микроволновые печи, варочные панели, вытяжки и компактная бытовая техника (свч-печи, кофемашина, пароварка). Также в числе новинок — компактная посудомоечная машина шириной 45 см и встраиваемый холодильник W Сollесtion Space400. Технология 6th Sense отслеживает температуру в холодильной камере, оптимизируя ее настройки. Мобильное приложение удаленно контролирует работу холодильника, предлагая варианты настроек. Голосовое управление техникой W Сollесtion с помощью Google Assistant — новейшая разработка инженеров Whirlpool. Функция голосового управления пока что недоступна на российском рынке, такие приборы появятся в течение ближайших лет. www.whirlpool.com
Кулинарная машина Chevet ELG452 в стальном корпусе — новинка фабрики Restart, входящей в состав компании Оffiсine Gullо. Стальные фасады модели могут быть окрашены в один из множества оттенков, среди которых — голубой, зеленый, бургундский красный, «состаренный» белый и т. д. или сделаны из чистой нержавеющей стали, отделанной медными деталями. Прибор оборудован двумя духовками шириной 70 и 40 см. Газовая и электрическая духовки предлагают большой выбор функций, включая гриль, встроенный вентилятор, вытяжку, термостат, LCD-дисплей управления и электрический шампур для мяса. Общий размер прибора: ширина 124,2 см, высота 90 см и глубина 62,5 см. www.restart.it
Главным экспонатом презентации Мiеle стала революционная разработка Dialog Oven — принципиально новый прибор, который появится на рынке в ближайшее время. Впервые в истории кулинарная техника использует электромагнитные волны разной частоты. Прибор с технологией M Chef, самостоятельно решает какие частоты применить в зависимости от типа продукта. Микроволны Dialog Oven длиннее обычных, они глубже проникают в пищу, создавая «объемное» приготовление, продукты готовятся быстрее и не подгорают. Волны сочетаются с обычной тепловой обработкой, например, в режимах конвекция с паром, верхний и нижний жар. В отличие от обычных миковолновых печей, Dialog Oven применяет гораздо более низкие уровни мощности, используя не один канал, а широкий частотный спектр, постоянно оценивая, какая часть энергии уже поглощена и корректируя процесс приготовления. В духовом шкафу волны распределяют два электромагнитных сенсора: они анализируют вес и состав продуктов. Благодаря такому подходу ингредиенты, требующие разного времени приготовления, например мясо и овощи, будут готовы одновременно. www.miele.ru
Философия Food Care Culturе от Hotpoint — это эффективное хранение продуктов, легкое и приятное приготовление блюд, а также личный вклад в решение глобальной проблемы нерационального использования еды. Новые приборы Hotpoint, объединенные философией Food Care Culture способны улучшить каждый из этих шагов в «отношениях» пользователя с едой. На миланской выставке была анонсирована обновленная коллекция встраиваемой техники Hotpoint 2019 года. Новые духовые шкафы, микроволновая печь и компактная паровая духовка будут оснащены функцией удаленного управления с помощью мобильного приложения. Важным направлением новой серии станут многофункциональные паровые духовки, делающие приготовление на пару простым и доступным. Встраиваемый холодильник Ноtрoint шириной 70 см, обладает повышенной вместимостью 400 литров. Владельцев небольшой кухни порадует посудомоечная машина шириной 45 см, оснащенная новой технологией 3D ZoneWash. По производительности компактный прибор не уступает более вместительным моделям. www.hotpoint.ru
Новая премиальная линейка встраиваемых холодильников Liebherr Monolith кардинально отличается от всего остального ассортимента бренда. Внутренние стенки приборов сделаны не из пластика, как обычно, а из нержавеющей стали с антибактериальными свойствами, ширина холодильников варьируется от 45 до 75,4 см. Модели Monolith можно комбинировать, разместив морозильную и холодильную камеры рядом, либо поставив между ними винный шкаф. На выбор предложены два размера холодильной секции — 60,2 и 75,4 см и два морозильной — 45 и 60,2 см. Внутренние поверхности боковых стенок представляют собой большие светодиодные панели, ярко освещающие содержимое обеих камер. www.home.liebherr.com
В дизайне смесителей новой серии Grohe Atrio нет ничего лишнего: лаконичный вид, симметрия и гармоничные пропорции, подчеркивающие цельность образа. Округлая форма Grоhе Аtriо — баланс классики и современности, напоминающая об очертаниях кольца — своеобразного символа верности. Все детали симметричны и пропорциональны. Серия Grohe Atrio — это идеал точности, рожденный мастерством немецких разработчиков.
Новинка производителя премиальной бытовой техники Gаggеnau на выставке EuroCucina — «интеллектуальный» концепт Gaggenau Homе. Техническое оснащение Gaggenau Home охватывает не только кухонное и жилое пространство дома, но также входную зону и гараж. Основой экспозиции стали модульные системы охлаждения Vario 400 из нового модельного ряда встраиваемых приборов. В него вошли холодильники, морозильники, холодильно-морозильные комбинации и винотеки. В марте 2018 года система охлаждения Gaggenau Vario серии 400 была удостоена золотой награды iF design awards. www.gaggenau.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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