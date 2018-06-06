Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
6 июня 2018

Новое в российском дизайне: модные объекты из вторсырья

В Москве открылось сообщество «Трансформация», объединившее в себе художников, дизайнеров и архитекторов, занимающихся творческим переосмыслением вторсырья. Старые газеты, пластиковые пакеты, выброшенные новогодние елки… превращаются в модные светильники, вазы и абажуры

Новое в российском дизайне: модные объекты из вторсырья (фото 0)
Светильники из старых газет — проект Avocadopaper художницы Марии Игнатьевой. Стоимость от 2000 до 5500 рублей в зависимости от размера. www.trans-form.me

Использование вторсырья, осознанное потребление и разумное отношение к используемым ресурсам — главные мировые дизайнерские тренды. Само понятие мусор становится анахронизмом, а вторсырье используется как альтернативный материал для производства функциональных, экологичных и просто красивых вещей.

Когда б вы знали из какого сора…

Новое в российском дизайне: модные объекты из вторсырья (фото 3)
«Гофражур» — проект Маргариты Лагун по созданию интерьерных светильников и украшений из картонной упаковки. Светильник «Веер», 2000 руб.
«Чешуя» — проект Анны Харченко по плетению кашпо и сумок из производственных обрезков кожи. Кашпо-корзина, от 2200 руб.
Plasticdoom — проект Галины Лариной. Пластиковые пакеты превращаются в предметы интерьера, одежду и аксессуары. Хлопковая футболка с нашивкой, 1200 руб.
Atli - проект по превращению осколков кирпича в брутальные предметы интерьера от iM студии. Ваза для фруктов, 8500 руб.
Проект студии iM. Светильники из серии "Ветви и Тени" сделаны из найденных веток, в том числе — из стволов выброшенных новогодних елок. Светильник, 15400 руб.
Проект «Кофесумка» Анны Кислицыной. Рюкзаки и сумки шьются из старых кофейных мешков со всего света. Легкая «Кофеавоська», 1200 руб.
Ooley — проект Дениса и Анны Старовых. Использованные ПВХ-баннеры трансформируются в рюкзаки, кошельки и пеналы. Карман для документов на липучке, 300 руб.
Коллекция светильников Quattro – результат экспериментов Студии iM с традиционными материалами и техниками, а также с идеей повторного использования материалов. Светильники выполнены из микро-слэбов ясеня, яблони и других пород дерева. Светильник Quattro S, 13500 руб.
Черно-белая коллекция светильников из прочитанных газет, Avocadopaper, от 2500 руб.

Внимание дизайнерам! Сообщество «Трансформация» только набирает обороты и открыто для новых участников из всех регионов России — для этого достаточно прислать свое портфолио с кратким рассказом о себе. www.trans-form.me

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
РоссиявазыАнна ХарченкоМария ИгнатьеваМаргарита ЛагунГалина ЛаринаСтудия iMАнна КислицынаДенис и Анна Старовы
Блоги
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
 