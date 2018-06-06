Новое в российском дизайне: модные объекты из вторсырья

В Москве открылось сообщество «Трансформация», объединившее в себе художников, дизайнеров и архитекторов, занимающихся творческим переосмыслением вторсырья. Старые газеты, пластиковые пакеты, выброшенные новогодние елки… превращаются в модные светильники, вазы и абажуры

Светильники из старых газет — проект Avocadopaper художницы Марии Игнатьевой. Стоимость от 2000 до 5500 рублей в зависимости от размера. www.trans-form.me

Использование вторсырья, осознанное потребление и разумное отношение к используемым ресурсам — главные мировые дизайнерские тренды. Само понятие мусор становится анахронизмом, а вторсырье используется как альтернативный материал для производства функциональных, экологичных и просто красивых вещей.

Когда б вы знали из какого сора…

«Гофражур» — проект Маргариты Лагун по созданию интерьерных светильников и украшений из картонной упаковки. Светильник «Веер», 2000 руб.