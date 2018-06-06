Новое в российском дизайне: модные объекты из вторсырья

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В Москве открылось сообщество «Трансформация», объединившее в себе художников, дизайнеров и архитекторов, занимающихся творческим переосмыслением вторсырья. Старые газеты, пластиковые пакеты, выброшенные новогодние елки… превращаются в модные светильники, вазы и абажуры
Использование вторсырья, осознанное потребление и разумное отношение к используемым ресурсам — главные мировые дизайнерские тренды. Само понятие мусор становится анахронизмом, а вторсырье используется как альтернативный материал для производства функциональных, экологичных и просто красивых вещей.
Внимание дизайнерам! Сообщество «Трансформация» только набирает обороты и открыто для новых участников из всех регионов России — для этого достаточно прислать свое портфолио с кратким рассказом о себе. www.trans-form.me
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)