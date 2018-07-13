Дизайнерские светильники: цена вопроса

Идеальное качество, первоклассный дизайн и доступная цена — кто же не мечтает о такой комбинации, когда выбирает светильник. Представляем пять европейских фабрик, которые предлагают отличный выбор дизайнерского света. Не покупайте подделки, пользуйтесь оригинальной продукцией!

В наше время особо актуальной стала проблема контрафактной дизайнерской продукции. Многие дизайнеры и их клиенты в погоне за яркими, узнаваемыми объектами и экономией средств покупают некачественные китайские подделки. Стоит ли говорить, что такие изделия быстро теряют товарный вид и выходят из строя, выступая наглядным доказательством известной истины: «Скупой платит дважды». При этом на рынке сегодня существует достаточное количество чуть менее раскрученных европейских брендов, выпускающих бюджетный дизайнерский свет высокого качества. Для тех, кто ценит в светильниках идеальное качество и дизайн, проводим небольшой «ликбез» и представляем пять европейских компаний, в ассортименте которых вы найдете множество оригинальных и «не заезженных» дизайнерских светильников на любой вкус!

MARSET

Одна из наших любимых демократичных марок — испанская Marset. Она ведет свою историю с 1940-х годов: первоначально это был небольшой семейный бизнес по металлическому литью, который со временем вырос в серьезное производство дизайнерского освещения. Светильники Marset регулярно получают престижные международные награды, одна из последних — Red Dot Award за переносную лампу FollowMe .

Портативный светильник FollowMe — отличный вариант для летнего отдыха на даче. Держатель лампы покрыт дубовым шпоном, плафон изготовлен из матового поликарбоната. Трехпозиционный диммер позволяет регулировать яркость света. Время непрерывной работы без подзарядки — 5 часов в максимальном режиме, 20 часов в минимальном режиме. Фото: Marset

Компания делает ставку на оригинальный дизайн и сотрудничает с талантливыми авторами. «Гроздь винограда, созвездие Персея, барабаны Ника Мейсона из Pink Floyd» — так говорит про светильник Tam Tam его создатель Фабиен Думас. Разделяем его восторги: модель действительно оригинальная. Центральный абажур неподвижен, а боковые поворачиваются на 360°. Необычный дизайн и качество исполнения по достоинству оценивают декораторы и архитекторы: светильник можно увидеть в квартире Паломы Пикассо, в интерьерах брюссельского Radisson Red Hotel или лондонской штаб-квартиры YouTube.

Подвесной светильник Tam Tam, дизайн Фабиена Думаса, в парижской квартире Паломы Пикассо. Фото: MARSET Подвесной светильник Tam Tam, дизайн Фабиена Думаса, в интерьерах лондонской штаб-квартиры YoutTube. Фото: MARSET

А для любителей вечной классики и «иконических» форм у Marset есть модель Discocó (дизайн Кристофа Матье, 2008 г.) — современная вариация на тему знаменитого «Артишока», которая вот уже десять лет остается неизменным бестселлером марки. Компания постоянно расширяет модельный ряд, дополняя его новыми размерами и расцветками. Так, например, в этом году коллекция пополнилась моделью с «лопастями», декорированными дубовым шпоном.

Подвесной светильник Discocó, дизайн Кристофа Матье, в новой отделке «дуб», 2018. Фото: Marset

&TRADITION

&Tradition — молодая датская марка, которая издает как столпов дизайна (таких, как, например, Арне Якобсен или Вернер Пантон), так и перспективных молодых авторов. Компания работает в современном стиле, ориентируясь на лучшие образцы скандинавского дизайна XX века. И качество всегда на высоте!

Подвесные светильники Copenhagen, дизайн студии Space Copenhagen, 2014. Металл, матовый лак. «Мы хотели создать светильник в простом индустриальном стиле, но в то же время элегантный и поэтичный», — говорят про эту работу сами авторы. Фото: &Tradition

В ассортименте &Tradition есть и самые настоящие иконы дизайна. Например, светильник FlowerPot, созданный Вернером Пантоном в 1968–1969 гг. Истинное дитя 1960-х, с простым дизайном и яркими расцветками, эта лампа стала своего рода символом эпохи «Детей цветов» и психоделической революции. Сегодня на волне моды на 1960-е модель вновь обретает популярность и получает новые актуальные расцветки. И, кстати, активно эксплуатируется плагиаторами, поэтому не покупайте ее на сомнительных сайтах, а обращайтесь к официальному дилеру !

Подвесной светильник FlowerPot, дизайн Вернера Пантона, 1968. Фото: &Tradition Настольная лампа FlowerPot, дизайн Вернера Пантона, 1969. Фото: &Tradition

Menu

Подвесной светильник Dancing Pendant, дизайн студии Iskos-Berlin. Фото: Menu Настольная лампа Socket Occasional Lamp, дизайн Norm Architects. Фото: Menu

Еще один бренд из Дании, выпускающий как мебель, так и свет, — это Menu. Философия марки проста: «Сделать мир лучше, проще и чтобы в нем было еще приятнее просыпаться». Компания сотрудничает с молодыми дизайнерами (такими, как, например, Norm Architects) и является достойным продолжателем традиций скандинавского и датского дизайна, предлагая функциональные, качественные и в то же время весьма бюджетные изделия. «Конек» марки — умные решения, упрощающие быт: это может быть какой-то полезный в хозяйстве аксессуар, хитроумная выдвижная полка или, например, переносная беспроводная лампа на аккумуляторах, с которой можно ходить по дому.

Аккумуляторный светильник Carrie LED Lamp, дизайн Norm Architects, — отличная альтернатива традиционным свечам. Фото: Menu

La Chance

Подвесной светильник Swan, дизайн Гийома Дельвиня. Источником вдохновения для этой модели послужил балет «Лебединое озеро». Фото: Lincoln Robbin Coker Напольная лампа Apollo, дизайн Дана Йефетта и Люси Колдовы, мрамор, стекло. Дизайн навеян одноименной американской космической программой. Фото: La Chance

La Chance — французская марка, выпускающая мебель, светильники, аксессуары, ковры и обладающая оригинальным, запоминающимся стилем. «Мы используем исключительно традиционные, благородные материалы, и нам нравится показывать то, что обычно скрыто. В результате большинство наших вещей одинаково красивы и с «лица», и с «тыла», — утверждает компания. В команде 23 дизайнера из 15 стран мира, поэтому источники вдохновения для новых коллекций могут быть самыми необычными: от современных интерпретаций традиционного французского ар-деко до работ скандинавских мастеров дизайна или африканских ритуальных масок. Если вы цените стильный свет высокого качества — вам сюда!

Бра Sorcier, дизайн Марты Баковски, 2016. Источником вдохновения для нее служили маски племени Фанг (Габон) и ритуальная культура Центральной Африки. Фото: LA CHANCE

SKLO

Напольный светильник Float, дутое чешское стекло. Доступен в двух размерах и четырех разных оттенках прозрачного стекла. Фото: Sklo

«Sklo» по-чешски означает «стекло». Выдуваемое вручную стекло — главный материал в коллекциях одноименного чешского бренда, который выпускает, помимо светильников, вазы и декоративные объекты на грани дизайна и искусства. Все коллекции разрабатываются двумя художниками: американским ювелиром Карен Джилберт, которая является креативным директором бренда, и американским дизайнером и архитектором Полом Павлаком. В них красота и утонченность стекла ручной работы сочетается с оригинальными идеями и нестандартными решениями.

Подвесной светильник hold18. Абажур из дутого чешского стекла висит на латунном крючке. Фото: SKLO Подвесной светильник hold18, фрагмент. Фото: SKLO