В Nendo заново изобрели часы с кукушкой

Фото: Akihiro Yoshida

Японский бренд Nendo создал три необычных вариации часов с кукушкой: модель, которая также служит подставкой для книг, перевернутый домик и строгий прямоугольник. Все три модели разработаны для компании Lemnos, которая специализируется на производстве современных минималичтичных моделей часов для дома.

Часы-подставка — самый яркий из трех предметов. Дизайнеры разделили циферблат на две неравных части, между ним можно поставить книги. В Nendo говорят: «Это очень естественное слияние. Часы и книги обычно очень гармонично соседствуют на полках»

Фото: Akihiro Yoshida

Второй вариант часов нарушает привычную ориентацию часов с кукушкой. Nendo проигнорировали привычный угол наклона и поставили часы вверх дном на одну из сторон шпиля. Такая конструкция держится благодаря тяжелым элемента внутри часов, которые расположены ассиметрично относителньо центра.

Фото: Akihiro Yoshida

Третья модель будто встроена внутрь квадратного блока, а птичка выглядывает из стенки сбоку.