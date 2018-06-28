В Nendo заново изобрели часы с кукушкой

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Дизайн-бюро Nendo представило три собственных версии традиционных часов
Японский бренд Nendo создал три необычных вариации часов с кукушкой: модель, которая также служит подставкой для книг, перевернутый домик и строгий прямоугольник. Все три модели разработаны для компании Lemnos, которая специализируется на производстве современных минималичтичных моделей часов для дома.
Часы-подставка — самый яркий из трех предметов. Дизайнеры разделили циферблат на две неравных части, между ним можно поставить книги. В Nendo говорят: «Это очень естественное слияние. Часы и книги обычно очень гармонично соседствуют на полках»
Второй вариант часов нарушает привычную ориентацию часов с кукушкой. Nendo проигнорировали привычный угол наклона и поставили часы вверх дном на одну из сторон шпиля. Такая конструкция держится благодаря тяжелым элемента внутри часов, которые расположены ассиметрично относителньо центра.
Третья модель будто встроена внутрь квадратного блока, а птичка выглядывает из стенки сбоку.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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