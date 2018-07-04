Парад дизайна во Франции: 5 комнат от декораторов

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Недалеко от города Грас прошел фестиваль Villa Noailles Design Parade. Самым громким событием Парада дизайна стал проект 5Rooms, в рамках которого декораторы оформили пять комнат старинного поместья пятью разными способами
На юго-востоке Франции в регионе Прованс находится небольшой город Грас, славящийся парфюмерным искусством. На прошлой неделе Грас стал новым местом паломничества поклонников хорошего дизайна. Дело в том, что в минувшие выходные здесь прошел Парад дизайна виллы Ноай (Villa Noailles Design Parade).
Одним из ключевых событий фестиваля стал проект 5Rooms, в рамках которого дизайнеры и студии оформили пространство 300-летнего фермерского поместья Мулен де Риб. Авторы вдохновлялись колористической палитрой, ремеслами и традициями региона Прованс. Результатом проекта стали пять комнат и пять разных способов: от буйства цвета в духе 80-х до медитативного минимализма.
Дизайнеры студии Superpoly искали равновесие между формой и цветом. В своей комнате авторы объединили абстрактную живопись с лаконичной мебелью. Здесь интерьеры с картин Анри Матисса (Henri Matisse) переплетаются с интенсивной рисовкой Сая Твомбли (Cy Twombly), а минимализм Дональда Джадда (Donald Judd) сливается с визуальной чистотой Геррита Ритвельда (Gerrit Rietveld). Концептуально комната представляет собой одну большую полихромную картину. Предметы мебели были изготовлены в ателье студии Superpoly в Йере, керамика была создана вручную местными ремесленниками.
Преобладающей темой комнаты дизайнеров Поля Бризоне (Paul Brissonnet) и Александра Бенжамина Наве (Alexandre Benjamin Navet) стала красота природного камня Прованса и концепция японского засухоустойчивого сада karesansu. Ключевым элементом пространства является небольшое зеркало по дизайну Бризоне и Наве, подсветка которого включается автоматически, как только гости входят в комнату.
Французский дизайнер Жоашим Жиру-Нажу (Joachim Jirou-Najou) обратился мыслями к средиземноморскому пейзажу поместья Мулен де Риб. Проект отразил последовательность природных слоев ландшафта: зеленые деревья, голубые воды бассейна, черная земля.
Для этого проекта студия Quetzal углубилась в контекст региона Прованса, а вдохновение пришло из воспоминаний об ароматах, свете и природе. Главным материалом комнаты стал терракотовый кирпич из Салерна с юга-востока Франции. Декоративные объекты и освещение напоминают о парфюмерном искусстве города Граса.
Палитру луговых цветов на холмах Граса студия Zanellato/Bortotto превратила в глазурованную плитку в форме бриллиантов. Керамика создавалась при помощи венецианских мастеров. Интерьер — это личные впечатления дизайнеров от природы поместья Мулен де Риб.
Парад дизайна состоялся при поддержке модернистской виллы Ноай, построенной в 1923 году Робером Малле-Стивенсом (Robert Mallet-Stevens). Наряду с Ле Корбюзье (Le Corbusier) Малле-Стивенсон считается одним из самых влиятельных фигур французской архитектуры в период между Мировыми войнами. Виконт Ноай и его супруга Мари-Лор выступали покровителями современного искусства и дизайна. А потому для обстановки виллы владельцы выбирали предметы Эйлин Грей (Eileen Gray), Жана Пруве (Jean Prouvé), Шарлотты Перриан (Charlotte Perriand), группы De Stijl, Марселя Бройера (Marcel Breuer) и др.
Elle Decoration
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