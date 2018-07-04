Парад дизайна во Франции: 5 комнат от декораторов

На юго-востоке Франции в регионе Прованс находится небольшой город Грас, славящийся парфюмерным искусством. На прошлой неделе Грас стал новым местом паломничества поклонников хорошего дизайна. Дело в том, что в минувшие выходные здесь прошел Парад дизайна виллы Ноай (Villa Noailles Design Parade).

Одним из ключевых событий фестиваля стал проект 5Rooms, в рамках которого дизайнеры и студии оформили пространство 300-летнего фермерского поместья Мулен де Риб. Авторы вдохновлялись колористической палитрой, ремеслами и традициями региона Прованс. Результатом проекта стали пять комнат и пять разных способов: от буйства цвета в духе 80-х до медитативного минимализма.