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4 июля 2018

Парад дизайна во Франции: 5 комнат от декораторов

Недалеко от города Грас прошел фестиваль Villa Noailles Design Parade. Самым громким событием Парада дизайна стал проект 5Rooms, в рамках которого декораторы оформили пять комнат старинного поместья пятью разными способами

Парад дизайна: проект 5Rooms (фото 0)
Фото: 
GIULIO BOEM

На юго-востоке Франции в регионе Прованс находится небольшой город Грас, славящийся парфюмерным искусством. На прошлой неделе Грас стал новым местом паломничества поклонников хорошего дизайна. Дело в том, что в минувшие выходные здесь прошел Парад дизайна виллы Ноай (Villa Noailles Design Parade).

Одним из ключевых событий фестиваля стал проект 5Rooms, в рамках которого дизайнеры и студии оформили пространство 300-летнего фермерского поместья Мулен де Риб. Авторы вдохновлялись колористической палитрой, ремеслами и традициями региона Прованс. Результатом проекта стали пять комнат и пять разных способов: от буйства цвета в духе 80-х до медитативного минимализма.

Superpoly

Дизайнеры студии Superpoly искали равновесие между формой и цветом. В своей комнате авторы объединили абстрактную живопись с лаконичной мебелью. Здесь интерьеры с картин Анри Матисса (Henri Matisse) переплетаются с интенсивной рисовкой Сая Твомбли (Cy Twombly), а минимализм Дональда Джадда (Donald Judd) сливается с визуальной чистотой Геррита Ритвельда (Gerrit Rietveld). Концептуально комната представляет собой одну большую полихромную картину. Предметы мебели были изготовлены в ателье студии Superpoly в Йере, керамика была создана вручную местными ремесленниками.


Поль Бризоне и Александр Бенжамин Наве

Преобладающей темой комнаты дизайнеров Поля Бризоне (Paul Brissonnet) и Александра Бенжамина Наве (Alexandre Benjamin Navet) стала красота природного камня Прованса и концепция японского засухоустойчивого сада karesansu. Ключевым элементом пространства является небольшое зеркало по дизайну Бризоне и Наве, подсветка которого включается автоматически, как только гости входят в комнату.


Жоашим Жиру-Нажу

Французский дизайнер Жоашим Жиру-Нажу (Joachim Jirou-Najou) обратился мыслями к средиземноморскому пейзажу поместья Мулен де Риб. Проект отразил последовательность природных слоев ландшафта: зеленые деревья, голубые воды бассейна, черная земля.


Studio Quetzal

Для этого проекта студия Quetzal углубилась в контекст региона Прованса, а вдохновение пришло из воспоминаний об ароматах, свете и природе. Главным материалом комнаты стал терракотовый кирпич из Салерна с юга-востока Франции. Декоративные объекты и освещение напоминают о парфюмерном искусстве города Граса.


Zanellato/Bortotto

Палитру луговых цветов на холмах Граса студия Zanellato/Bortotto превратила в глазурованную плитку в форме бриллиантов. Керамика создавалась при помощи венецианских мастеров. Интерьер — это личные впечатления дизайнеров от природы поместья Мулен де Риб.

Парад дизайна состоялся при поддержке модернистской виллы Ноай, построенной в 1923 году Робером Малле-Стивенсом (Robert Mallet-Stevens). Наряду с Ле Корбюзье (Le Corbusier) Малле-Стивенсон считается одним из самых влиятельных фигур французской архитектуры в период между Мировыми войнами. Виконт Ноай и его супруга Мари-Лор выступали покровителями современного искусства и дизайна. А потому для обстановки виллы владельцы выбирали предметы Эйлин Грей (Eileen Gray), Жана Пруве (Jean Prouvé), Шарлотты Перриан (Charlotte Perriand), группы De Stijl, Марселя Бройера (Marcel Breuer) и др.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Жан Пруве (Jean Prouvé)Ле Корбюзье (Le Corbusier)De StijlГеррит Ритвельд (Gerrit Rietveld)Эйлин Грей (Eileen Gray)Шарлотта Перриан (Charlotte Perriand)Марсель Бройер (Marcel Breuer)SuperpolyАнри Матисс (Henri Matisse)Сай Твомбли (Cy Twombly)Дональд Джадд (Donald Judd)Поль Бризоне (Paul Brissonnet)Александр Бенжамин Наве (Alexandre Benjamin Navet)Жоашим Жиру-Нажу (Joachim Jirou-Najou)Studio QuetzalZanellato/BortottoРобер Малле-Стивенс (Robert Mallet-Stevens)
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