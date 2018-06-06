Перезапуск коллекции русского авангарда в Салониках

Новая стратегия Музея современного искусства в Солониках представит вторую по величине в мире коллекцию русского авангарда через призму личности коллекционера Георгия Костаки

Густав Клуцис. Динамический город. 1919-1921.

Государственный музей современного искусства в греческих Салониках объявляет глобальный перезапуск постоянной экспозиции. Выставка «Салоники. Коллекция Костаки. Рестарт» представит выдающееся собрание русского авангарда через призму личности коллекционера Георгия Костаки. Новую стратегию музея разработал специальный комитет по развитию, возглавляемый Кристиной Краснянской. Официальный запуск назначен на 29 июня.

Подробнее о второй по величине в мире коллекции русского авангарда со слов директора Государственного музея современного искусства в Салониках Марии Цанцаноглу — читайте в отдельном матеариале по ссылке.

Казимир Малевич. Женский портрет. Ок. 1910-1911.

«Новая стратегия развития предполагает укрепление роли Государственного музея современного искусства в Салониках как крупнейшего центра русского авангарда за пределами России», — комментирует Кристина Краснянская. В новой экспозиции будут представлены основные периоды российского авангарда, его ключевые направления, школы и отдельные представители.

Эль Лисицкий. Эскиз памятника Розе Люксембург. 1919-1920.

Собрание Государственного музея современного искусства в Салониках включает небольшую, но представительную коллекцию живописи и графики Казимира Малевича, проектное творчество пионеров конструктивизма Владимира Татлина, Александра Родченко, более двухсот работ Любови Поповой, обширную подборку Ивана Клюна, большой фонд художников Школы органической культуры Михаила Матюшина и семьи Эндеров, произведения выдающихся мастеров этой эпохи: Надежды Удальцовой, Ольги Розановой, Эля Лисицкого, Павла Мансурова, а также коллекцию агитационного фарфора и производственного дизайна.

Надежда Удальцова. Желтый кувшин. Ок. 1913–1914.