Переиздание мебели Пьеро Порталуппи

В 2018 году на фоне громких юбилеев Алвара Аалто (Alvar Aalto) и Акилле Кастильони (Achille Castiglioni), 130-летие со дня рождения итальянского архитектора-универсала Пьеро Порталуппи (Piero Portaluppi) проходит чинно и благородно. В честь знаменательной даты девять авторских предметов 30-40-х годов были переизданы ограниченной серией. Мебель создавалась под пристальным вниманием внука великого автора Пьеро Кастеллини (Piero Castellini) с участием высококвалифицированных итальянских мастеров. Серия Portaluppi Milano Design включила изогнутую банкетку (1949), легкий дубовый стул (1949), ореховый столик для подносов (1931) и др. В лимитированный выпуск также вошел и знаменитый стол-ребус Omnibus с замысловатыми выдвижными ящиками, распашными дверцами и откидными секциями.

Столик для столовой (1931) и дубовый стул (1939). Фото: Portaluppi Milano Design

Архитектор Пьеро Порталуппи.

За пределами родной страны имя Пьеро Порталуппи мало кому известно. Все лавры родоначальника итальянского модернизма достались его современнику Джо Понти (Gio Ponti), в первую очередь из неоднозначности стиля Порталуппи. К его работам применимо понятие «эклектика» и в данном случае — это отнюдь не ругательное слово, а лишь констатация того факта, что строил он в эпоху, когда «современная архитектура» являлась синтезом стилей и опыта поколений. Между тем счет реализованных проектов Порталуппи идет буквально на тысячи, среди них — небоскребы, церкви, заводы, гаражи, павильоны и особняки.

Главный холл виллы Некки-Кампильо. Отсюда в обе стороны отходят анфилады парадных покоев. Широкая лестница ведет наверх, в частную зону. Фото: МАССИМО ЛИСТРИ (MASSIMO LISTRI)

Одной из самых знаменитых построек автора стала вилла для семьи Некки-Кампильо в Милане в 1932–1935 годы. Стоя в гигантском парадном холле, из которого через высокие дверные проемы раскрываются в обе стороны линии анфилад, не сразу понимаешь, попал ли ты в классический особняк конца XIX века, который перестроили по вкусу новых хозяев, или в протомодернистскую виллу с сильной примесью ар-деко и даже ар-нуво.

Библиотека виллы Некки-Кампильо. Асимметричный рисунок потолка, придуманный Порталуппи, — дань уважения итальянской готике. Фото: массимо листри (massimo listri)

Для амбициозного проекта дома, который должен был стать гордостью семьи, пригласили модного архитектора Пьеро Порталуппи, который не только построил и оформил гигантский двухэтажный особняк, но и обставил его мебелью по собственным эскизам.

Шкафы в гардеробных, как и большая часть мебели в доме, сделаны по эскизам Порталуппи. Фото: массимо листри (massimo listri)

Особняк Некки-Кампильо был напичкан техническими новинками — здесь устроили первый в Милане частный бассейн с подогревом, первый гараж на четыре машины, в стены встроили подъемники, облегчающие труд прислуги. Комнаты анфилады разделялись выдвижными перегородками — такая система была очень удобна для многочисленных приемов и вечеринок, которыми Некки славились на весь Милан. При этом интерьер был сдержанным, без фривольности форм, без намека на вычурность и показной блеск.