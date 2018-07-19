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19 июля 2018

Переиздание мебели Пьеро Порталуппи

130-летие со дня рождения Пьеро Порталуппи проходит без грандиозного размаха, но со вкусом — внук прославленного итальянского архитектора Пьеро Кастеллини переиздает знаменитые предметы мебели своего деда

В 2018 году на фоне громких юбилеев Алвара Аалто (Alvar Aalto) и Акилле Кастильони (Achille Castiglioni), 130-летие со дня рождения итальянского архитектора-универсала Пьеро Порталуппи (Piero Portaluppi) проходит чинно и благородно. В честь знаменательной даты девять авторских предметов 30-40-х годов были переизданы ограниченной серией. Мебель создавалась под пристальным вниманием внука великого автора Пьеро Кастеллини (Piero Castellini) с участием высококвалифицированных итальянских мастеров. Серия Portaluppi Milano Design включила изогнутую банкетку (1949), легкий дубовый стул (1949), ореховый столик для подносов (1931) и др. В лимитированный выпуск также вошел и знаменитый стол-ребус Omnibus с замысловатыми выдвижными ящиками, распашными дверцами и откидными секциями.

Переиздание мебели Пьеро Порталуппи (фото 2)
Столик для столовой (1931) и дубовый стул (1939).
Фото: 
Portaluppi Milano Design
Переиздание мебели Пьеро Порталуппи (фото 0)
Архитектор Пьеро Порталуппи.

За пределами родной страны имя Пьеро Порталуппи мало кому известно. Все лавры родоначальника итальянского модернизма достались его современнику Джо Понти (Gio Ponti), в первую очередь из неоднозначности стиля Порталуппи. К его работам применимо понятие «эклектика» и в данном случае — это отнюдь не ругательное слово, а лишь констатация того факта, что строил он в эпоху, когда «современная архитектура» являлась синтезом стилей и опыта поколений. Между тем счет реализованных проектов Порталуппи идет буквально на тысячи, среди них — небоскребы, церкви, заводы, гаражи, павильоны и особняки.

Переиздание мебели Пьеро Порталуппи (фото 5)
Главный холл виллы Некки-Кампильо. Отсюда в обе стороны отходят анфилады парадных покоев. Широкая лестница ведет наверх, в частную зону.
Фото: 
МАССИМО ЛИСТРИ (MASSIMO LISTRI)

Одной из самых знаменитых построек автора стала вилла для семьи Некки-Кампильо в Милане в 1932–1935 годы. Стоя в гигантском парадном холле, из которого через высокие дверные проемы раскрываются в обе стороны линии анфилад, не сразу понимаешь, попал ли ты в классический особняк конца XIX века, который перестроили по вкусу новых хозяев, или в протомодернистскую виллу с сильной примесью ар-деко и даже ар-нуво.

Переиздание мебели Пьеро Порталуппи (фото 2)
Библиотека виллы Некки-Кампильо. Асимметричный рисунок потолка, придуманный Порталуппи, — дань уважения итальянской готике.
Фото: 
массимо листри (massimo listri)

Для амбициозного проекта дома, который должен был стать гордостью семьи, пригласили модного архитектора Пьеро Порталуппи, который не только построил и оформил гигантский двухэтажный особняк, но и обставил его мебелью по собственным эскизам.

Переиздание мебели Пьеро Порталуппи (фото 4)
Шкафы в гардеробных, как и большая часть мебели в доме, сделаны по эскизам Порталуппи.
Фото: 
массимо листри (massimo listri)

Особняк Некки-Кампильо был напичкан техническими новинками — здесь устроили первый в Милане частный бассейн с подогревом, первый гараж на четыре машины, в стены встроили подъемники, облегчающие труд прислуги. Комнаты анфилады разделялись выдвижными перегородками — такая система была очень удобна для многочисленных приемов и вечеринок, которыми Некки славились на весь Милан. При этом интерьер был сдержанным, без фривольности форм, без намека на вычурность и показной блеск.

Переиздание мебели Пьеро Порталуппи (фото 6)
Приватные комнаты оформлены не так торжественно, как парадные залы, но геометрический рисунок паркета и лаконичные формы мебели остаются неизменными.
Фото: 
МАССИМО ЛИСТРИ (MASSIMO LISTRI)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Алвар Аалто (Alvar Aalto)Акилле Кастильони (Achille Castiglioni)Джо Понти (Gio Ponti)Пьеро Порталуппи (Piero Portaluppi)Пьеро Кастеллини (Piero Castellini)
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