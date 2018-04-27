Новое блюдо. Кухонные эксперименты на выставке Eurocina 2018

Giorgetti

Архитектурные формы, бесшовные поверхности и элегантные аксессуары серии Giorgetti GK.03 подчеркивают связь кухонного и жилого пространства.

В коллекции GK.03 предусмотрены специальные аксессуары и секции для удобного хранения винных бутылок и посуды. Встроенная система гидропоники и цветные светодиоды специального спектра позволяют выращивать пряные травы и овощи прямо у себя на кухне.

В портфолио компании Giorgetti — производителя мебели премиум-класса для жилой зоны, прежде уже были представлены две модели кухонь. Новинка Миланского салона 2018 серия GK.03 — последняя версия кухонного проекта Giorgetti. В ее отделке использована древесина ценных пород, закаленное дымчатое стекло, мрамор «зебрано» и шлифованный металл оттенков бронзы и титана. Эргономичные системы хранения, комбинирующиеся между собой по модульному принципу, помогают красиво хранить многочисленные кулинарные и хозяйственные принадлежности. Встроенная светодиодная подсветка, выдвижные полки и мобильные секции придают комбинации модный вид. Отделанные орехом, стеновые панели-буазери оборудованы скрытыми креплениями. Они позволяют устанавливать полки на нужной высоте и быстро менять ее по мере необходимости. www.giogettimeda.com

Bentley Home

В дизайне кухни Buxton от Bentley Home использованы те же роскошные отделки, что и в изысканных салонах одноименных авто.

Дизайнер Карло Коломбо и люксовый мебельный бренд Веntley Ноmе представили первую в истории марки коллекцию кухонь. Фирменный стиль Веntlеу Ноme — этетика роскошных автомобилей, бизнес-апартаментов и президентских кабинетов сполна отражена в новой кухонной серии названной Вuхtоn. В центре композиции — большой остров из лиственницы в глянцевой полировке. Мраморные плиты из редкого камня Calacatta Gold сдвигаются в стороны, открывая рабочую поверхность из полированной стали. Здесь расположен кулинарный модуль из встроенных варочных поверхностей и большого сенсорного дисплея для управления высокотехнологичными кухонными приборами. Шкафы спрятаны в нише за высокими дверями из граненого дымчатого стекла. www.luxurylivinggroup.com

Muji



Арт-инсталляция «Плавающий лес», созданная итало-японским шефом Йоджи Токуйоши (Yoji Tokuyoshi) украшала интерьер концепт-стора MUJI на Виа Торино

Европейское отделение японского мебельного концерна MUJI представило новое направление — гастрономическую линию MUJI Food and Snacks. Теперь, помимо дизайнерских товаров для дома, в магазинах бренда можно будет купить продукты питания. Старт продаж более чем 140 новых видов продуктов намечен на лето 2018 года. Во время Миланской недели дизайна в магазине MUJI на Виа Торино гости могли попробовать кулинарный сет, приготовленный на их глазах шеф-поваром Йоджи Токуйоши. Обладатель звезды Мишлен и бизнес-партнер знаменитого шефа Массимо Боттуры, Токуйоши много лет живет и работает в Италии. Его популярный Миланский ресторан Tokuyoshi славится авторской кухней, основанной на смешении традиций итальянской и японской кулинарии. www.muji.com

Kettal

Садовая кухня Kettal состоит как из стационарных, так и мобильных элементов. Справа: фиксированный кулинарный блок со встроенным холодильником, металлической раковиной и стеклянной варочной поверхностью. Слева: передвижная тележка для хранения и сервировки.

Металлический корпус с красочным покрытием, рабочая поверхность из камня и раздвижные фасады из тика -- черты минималисткой садовой кухни Kettal.

Испанская компания Кettаl, производитель дизайнерской мебели для сада представила первую в своей истории кухню для размещения вне дома. Новинка стала частью популярной серии сборных садовых павильонов Кettal Раvilliоn. Лаконичный дизайн, материалы устойчивые к погодным воздействиям и продуманная эргономика позволяют садовой модели справляться с задачами, на уровне полноценной домашней кухни. На поверхности кулинарного острова находятся съемные элементы, в непогоду защищающие рабочую зону от дождя. www.kettal.com

Lago

Кухня Lago 36e8 Fusiоn может быть скомпонована в линейную, уголовую или пристенную комбинацию.

Обеденный стол Bold на одной ножке словно парит в воздухе, нарушая законы земного притяжения. Вытянутый металлический элемент в основании опоры создает обманчивое впечатление падающей тени, усиливая "магический" эффект.