Новое блюдо. Кухонные эксперименты на выставке Eurocina 2018

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Кулинарная мода покоряет сердца новых сторонников. Сразу несколько ведущих мебельных брендов, напрямую не связанных с кухонной индустрией, представили блестящие кулинарные и кухонные проекты на Миланском салоне
В портфолио компании Giorgetti — производителя мебели премиум-класса для жилой зоны, прежде уже были представлены две модели кухонь. Новинка Миланского салона 2018 серия GK.03 — последняя версия кухонного проекта Giorgetti. В ее отделке использована древесина ценных пород, закаленное дымчатое стекло, мрамор «зебрано» и шлифованный металл оттенков бронзы и титана. Эргономичные системы хранения, комбинирующиеся между собой по модульному принципу, помогают красиво хранить многочисленные кулинарные и хозяйственные принадлежности. Встроенная светодиодная подсветка, выдвижные полки и мобильные секции придают комбинации модный вид. Отделанные орехом, стеновые панели-буазери оборудованы скрытыми креплениями. Они позволяют устанавливать полки на нужной высоте и быстро менять ее по мере необходимости. www.giogettimeda.com
Дизайнер Карло Коломбо и люксовый мебельный бренд Веntley Ноmе представили первую в истории марки коллекцию кухонь. Фирменный стиль Веntlеу Ноme — этетика роскошных автомобилей, бизнес-апартаментов и президентских кабинетов сполна отражена в новой кухонной серии названной Вuхtоn. В центре композиции — большой остров из лиственницы в глянцевой полировке. Мраморные плиты из редкого камня Calacatta Gold сдвигаются в стороны, открывая рабочую поверхность из полированной стали. Здесь расположен кулинарный модуль из встроенных варочных поверхностей и большого сенсорного дисплея для управления высокотехнологичными кухонными приборами. Шкафы спрятаны в нише за высокими дверями из граненого дымчатого стекла. www.luxurylivinggroup.com
Европейское отделение японского мебельного концерна MUJI представило новое направление — гастрономическую линию MUJI Food and Snacks. Теперь, помимо дизайнерских товаров для дома, в магазинах бренда можно будет купить продукты питания. Старт продаж более чем 140 новых видов продуктов намечен на лето 2018 года. Во время Миланской недели дизайна в магазине MUJI на Виа Торино гости могли попробовать кулинарный сет, приготовленный на их глазах шеф-поваром Йоджи Токуйоши. Обладатель звезды Мишлен и бизнес-партнер знаменитого шефа Массимо Боттуры, Токуйоши много лет живет и работает в Италии. Его популярный Миланский ресторан Tokuyoshi славится авторской кухней, основанной на смешении традиций итальянской и японской кулинарии. www.muji.com
Испанская компания Кettаl, производитель дизайнерской мебели для сада представила первую в своей истории кухню для размещения вне дома. Новинка стала частью популярной серии сборных садовых павильонов Кettal Раvilliоn. Лаконичный дизайн, материалы устойчивые к погодным воздействиям и продуманная эргономика позволяют садовой модели справляться с задачами, на уровне полноценной домашней кухни. На поверхности кулинарного острова находятся съемные элементы, в непогоду защищающие рабочую зону от дождя. www.kettal.com
Итальянская фабрика Lago специализируется на производстве дизайнерской корпусной мебели для гостиных, столовых и спален. Кухонное подразделение компании уже заслужило репутацию смелого, новаторского производства. Новая скульптурная кухня 36e8 Fusiоn привлекает своим нестандартным решением. Дизайн модели Fusiоn Кitchеn обыгрывает игру объемов, материалов и пропорций. Три компактных секции мягко стыкуются, образуя протяженную бесшовную столешницу. Центральный модуль из дерева Wildwood окружен массивными блоками из темного мрамора, один из которых опирается на «ножки» из закаленного стекла, благодаря чему словно парит в невесомости. www.lago.it