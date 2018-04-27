Ваш браузер устарел!

Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
27 апреля 2018
  • Мирошник Лариса

Новое блюдо. Кухонные эксперименты на выставке Eurocina 2018

Кулинарная мода покоряет сердца новых сторонников. Сразу несколько ведущих мебельных брендов, напрямую не связанных с кухонной индустрией, представили блестящие кулинарные и кухонные проекты на Миланском салоне

Giorgetti

Первое блюдо. Кухонные дебюты на выставке Eurocina 2018 (фото 1)
Архитектурные формы, бесшовные поверхности и элегантные аксессуары серии Giorgetti GK.03 подчеркивают связь кухонного и жилого пространства.
Первое блюдо. Кухонные дебюты на выставке Eurocina 2018 (фото 2.1)
В коллекции GK.03 предусмотрены специальные аксессуары и секции для удобного хранения винных бутылок и посуды.
Первое блюдо. Кухонные дебюты на выставке Eurocina 2018 (фото 2.2)
Встроенная система гидропоники и цветные светодиоды специального спектра позволяют выращивать пряные травы и овощи прямо у себя на кухне.

В портфолио компании Giorgetti — производителя мебели премиум-класса для жилой зоны, прежде уже были представлены две модели кухонь. Новинка Миланского салона 2018 серия GK.03 — последняя версия кухонного проекта Giorgetti. В ее отделке использована древесина ценных пород, закаленное дымчатое стекло, мрамор «зебрано» и шлифованный металл оттенков бронзы и титана. Эргономичные системы хранения, комбинирующиеся между собой по модульному принципу, помогают красиво хранить многочисленные кулинарные и хозяйственные принадлежности. Встроенная светодиодная подсветка, выдвижные полки и мобильные секции придают комбинации модный вид. Отделанные орехом, стеновые панели-буазери оборудованы скрытыми креплениями. Они позволяют устанавливать полки на нужной высоте и быстро менять ее по мере необходимости. www.giogettimeda.com

Bentley Home

Первое блюдо. Кухонные дебюты на выставке Eurocina 2018 (фото 5)
В дизайне кухни Buxton от Bentley Home использованы те же роскошные отделки, что и в изысканных салонах одноименных авто.

Дизайнер Карло Коломбо и люксовый мебельный бренд Веntley Ноmе представили первую в истории марки коллекцию кухонь. Фирменный стиль Веntlеу Ноme — этетика роскошных автомобилей, бизнес-апартаментов и президентских кабинетов сполна отражена в новой кухонной серии названной Вuхtоn. В центре композиции — большой остров из лиственницы в глянцевой полировке. Мраморные плиты из редкого камня Calacatta Gold сдвигаются в стороны, открывая рабочую поверхность из полированной стали. Здесь расположен кулинарный модуль из встроенных варочных поверхностей и большого сенсорного дисплея для управления высокотехнологичными кухонными приборами. Шкафы спрятаны в нише за высокими дверями из граненого дымчатого стекла. www.luxurylivinggroup.com

Muji


Первое блюдо. Кухонные дебюты на выставке Eurocina 2018 (фото 8)
Арт-инсталляция «Плавающий лес», созданная итало-японским шефом Йоджи Токуйоши (Yoji Tokuyoshi) украшала интерьер концепт-стора MUJI на Виа Торино

Европейское отделение японского мебельного концерна MUJI представило новое направление — гастрономическую линию MUJI Food and Snacks. Теперь, помимо дизайнерских товаров для дома, в магазинах бренда можно будет купить продукты питания. Старт продаж более чем 140 новых видов продуктов намечен на лето 2018 года. Во время Миланской недели дизайна в магазине MUJI на Виа Торино гости могли попробовать кулинарный сет, приготовленный на их глазах шеф-поваром Йоджи Токуйоши. Обладатель звезды Мишлен и бизнес-партнер знаменитого шефа Массимо Боттуры, Токуйоши много лет живет и работает в Италии. Его популярный Миланский ресторан Tokuyoshi славится авторской кухней, основанной на смешении традиций итальянской и японской кулинарии. www.muji.com

Kettal

Первое блюдо. Кухонные дебюты на выставке Eurocina 2018 (фото 12)
Садовая кухня Kettal состоит как из стационарных, так и мобильных элементов. Справа: фиксированный кулинарный блок со встроенным холодильником, металлической раковиной и стеклянной варочной поверхностью. Слева: передвижная тележка для хранения и сервировки.
Первое блюдо. Кухонные дебюты на выставке Eurocina 2018 (фото 14)
Металлический корпус с красочным покрытием, рабочая поверхность из камня и раздвижные фасады из тика -- черты минималисткой садовой кухни Kettal.

Испанская компания Кettаl, производитель дизайнерской мебели для сада представила первую в своей истории кухню для размещения вне дома. Новинка стала частью популярной серии сборных садовых павильонов Кettal Раvilliоn. Лаконичный дизайн, материалы устойчивые к погодным воздействиям и продуманная эргономика позволяют садовой модели справляться с задачами, на уровне полноценной домашней кухни. На поверхности кулинарного острова находятся съемные элементы, в непогоду защищающие рабочую зону от дождя. www.kettal.com

Lago

Новое блюдо. Кухонные эксперименты на выставке Eurocina 2018 (фото 15)
Кухня Lago 36e8 Fusiоn может быть скомпонована в линейную, уголовую или пристенную комбинацию.
Новое блюдо. Кухонные эксперименты на выставке Eurocina 2018 (фото 16)
Обеденный стол Bold на одной ножке словно парит в воздухе, нарушая законы земного притяжения. Вытянутый металлический элемент в основании опоры создает обманчивое впечатление падающей тени, усиливая "магический" эффект.

Итальянская фабрика Lago специализируется на производстве дизайнерской корпусной мебели для гостиных, столовых и спален. Кухонное подразделение компании уже заслужило репутацию смелого, новаторского производства. Новая скульптурная кухня 36e8 Fusiоn привлекает своим нестандартным решением. Дизайн модели Fusiоn Кitchеn обыгрывает игру объемов, материалов и пропорций. Три компактных секции мягко стыкуются, образуя протяженную бесшовную столешницу. Центральный модуль из дерева Wildwood окружен массивными блоками из темного мрамора, один из которых опирается на «ножки» из закаленного стекла, благодаря чему словно парит в невесомости. www.lago.it

Материалы по темам
КухняSalone Internazionale del MobileMujiGiorgettiEuroCucina 2018iSaloni2018Веntlеу НоmeKettalLago
Блоги
Красота в формате 360
Красота в формате 360 Бьюти-лайфхаки от моделей
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Секретные материалы
Секретные материалы Визажисты делятся бьюти-хаками с бэкстейджа
 