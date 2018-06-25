Новая выставка в Apartment N°50 Ле Корбюзье

Cité Radieuse («Лучистый город») был построен Ле Корбюзье в 1952 году, однако его появлению предшествовала многолетняя работа. В 1943 году во Франции было проведено социологическое исследование, как и где хотят жить французы. Выяснилось, что идеальной моделью для них является многоэтажный дом на природе. В 1945 году по заказу Министерства строительства Ле Корбюзье разрабатывает новаторский концепт вертикального «города-сада», в котором архитектура сосуществует в гармонии с природой, а индивидуум с коллективом. Сегодня Cité Radieuse считается памятником модернистской архитектуры XX века и входит во все учебники по дизайну.

Каждый год весной энтузиасты и фанаты дизайна Жан-Марк Дрю и Патрик Бловар любезно предоставляют свою квартиру для творческих экспериментов современным дизайнерам, приглашая молодых и не очень молодых талантов украсить интерьеры своими работами. Квартира эта непростая: Жан-Марк и Патрик живут в легендарном доме Cité Radieuse Ле Корбюзье в Марселе, занимая квартиру № 50 (отсюда и название этого некоммерческого выставочного пространства: Apartment N°50).

Квартиру № 50 легендарного дома приобрели ценители модернистской архитектуры и современного дизайна Жан-Марк Дрю и Патрик Бловар, отреставрировали ее и с 2008 года регулярно устраивают у себя дома выставки. Они уже принимали у себя «в гостях» таких звезд дизайна, как Джаспер Моррисон, братья Буруллеки, Константин Грчик, Пьер Шарпен, Алессандро Мендини. В этом году интерьеры Apartment N°50 украсили работы Элои Шафайя и Жан-Франсуа Данджяна из парижской Normal Studio, которые предоставили для выставки 30 своих работ последних лет. Среди них как продукты массового производства, так и прототипы, существующие в единственном экземпляре.

«Мы привыкли видеть свои работы в больших пространствах, таких как наша собственная студия или фабрика, — говорят дизайнеры. — Это редкий случай, когда можно увидеть целую группу наших объектов в домашней обстановке».

Выставка продлится до 15 августа. Где в это время будут жить сами хозяева? Как и всегда, Жан-Марк и Патрик продолжат жить в своей квартире на протяжении всего времени работы выставки. А после ее окончания по традиции заберут себе пару объектов Normal Studio на память для своей домашней коллекции. www.appt50lc.org