Полевая кухня: всепогодная техника
Бытовая техника, посуда и мебель помогут утолить разгулявшийся на свежем воздухе аппетит
Кухня Kitchen & Party Carts, La Tavola Мобильная кухня Kitchen & Party Carts укомплектована вместительными модулями разного назначения. В секцию Warming & Cooling Cart встроены винный и обычный холодильники. Блоки Cooking и Special Cart оборудованы духовым шкафом, грилем и несколькими видами варочных поверхностей. Дизайн Серджо Самбонета для La Tavola, www.la-tavola.it Летняя кухня Abimis Особый сплав нержавеющей стали AISI 316, из которого сделан кухонный блок Abimis, не боится дождя, солнца, ветра и перепадов температур. Размеры, отделки, наполнение — любые параметры модели могут быть адаптированы для каждого заказчика. www.abimis.com Кулинарная лопатка, Sabatier, магазины Williams Et Oliver, www.williams-oliver.ru Ваза для фруктов, металл, Menu, www.designboom.ru, магазины DesignBoom. Кухонная техника Sicily is my Love, SMEG Смелая коллаборация двух культовых итальянских брендов Smeg и Dolce & Gabbana пополнилась новыми моделями. Теперь, кроме холодильников и малой бытовой техники, орнаменты в духе сицилийских росписей украшают отдельно стоящую плиту и купол кухонной вытяжки. www.smeg.ru Серия посуды «Лазурь», Le Creuset Новая коллекция посуды Le Creuset цвета «лазурь» напоминает о море и летнем небе юга Франции. Жаропрочную керамику и чугунную посуду Le Creuset можно использовать на открытом огне, индукционной поверхности и в духовке. www.lecreuset.ru Разделочная доска из дерева и мрамора, Bosca, магазины Williams Et Oliver, www.williams-oliver.ru Деревянный поднос с металлическими шпажками, Michael Aram, Дом Фарфора. Обеденный стол L’Antica Deruta Мебель и аксессуары для сада от фабрики L'Antica Deruta помогут создать атмосферу итальянского патио на дачном участке. Керамика расписанная вручную и яркие краски народных ремесел Тосканы и Умбрии наполнят пространство солнцем Италии. На фото: керамическая столешница украшена традиционной росписью, выполненной потомственными мастерами. www.anticaderuta.com Летняя кухня Officine Gullo Кухонный остров 116×208 см с барной стойкой — сердце летней кухни Pacific Light Blue от фабрики Officine Gullo. Стальные фасады модели отделаны небесно-голубой эмалью и полированной медью. Кулинарный модуль оборудован двойным барбекю и большой горелкой мощностью 10 кВт. Для стейков и блюд тепан предназначены две жарочные поверхности — гладкая и гофрированная. www.officinegullo.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)