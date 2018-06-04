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4 июня 2018

Полевая кухня: всепогодная техника

Бытовая техника, посуда и мебель помогут утолить разгулявшийся на свежем воздухе аппетит

Кухня Kitchen & Party Carts, La Tavola

Полевая кухня (фото 1)
Мобильная кухня Kitchen & Party Carts укомплектована вместительными модулями разного назначения. В секцию Warming & Cooling Cart встроены винный и обычный холодильники. Блоки Cooking и Special Cart оборудованы духовым шкафом, грилем и несколькими видами варочных поверхностей. Дизайн Серджо Самбонета для La Tavola, www.la-tavola.it

Летняя кухня Abimis

Полевая кухня (фото 3)
Особый сплав нержавеющей стали AISI 316, из которого сделан кухонный блок Abimis, не боится дождя, солнца, ветра и перепадов температур. Размеры, отделки, наполнение — любые параметры модели могут быть адаптированы для каждого заказчика. www.abimis.com
Полевая кухня (фото 4.1)
Кулинарная лопатка, Sabatier, магазины Williams Et Oliver, www.williams-oliver.ru
Полевая кухня (фото 4.2)
Ваза для фруктов, металл, Menu, www.designboom.ru, магазины DesignBoom.

Кухонная техника Sicily is my Love, SMEG

Полевая кухня (фото 6)
Смелая коллаборация двух культовых итальянских брендов Smeg и Dolce & Gabbana пополнилась новыми моделями. Теперь, кроме холодильников и малой бытовой техники, орнаменты в духе сицилийских росписей украшают отдельно стоящую плиту и купол кухонной вытяжки. www.smeg.ru

Серия посуды «Лазурь», Le Creuset

Полевая кухня (фото 8)
Новая коллекция посуды Le Creuset цвета «лазурь» напоминает о море и летнем небе юга Франции. Жаропрочную керамику и чугунную посуду Le Creuset можно использовать на открытом огне, индукционной поверхности и в духовке. www.lecreuset.ru
Полевая кухня (фото 9.1)
Разделочная доска из дерева и мрамора, Bosca, магазины Williams Et Oliver, www.williams-oliver.ru
Полевая кухня (фото 9.2)
Деревянный поднос с металлическими шпажками, Michael Aram, Дом Фарфора.

Обеденный стол L’Antica Deruta

Полевая кухня (фото 11)
Мебель и аксессуары для сада от фабрики L'Antica Deruta помогут создать атмосферу итальянского патио на дачном участке. Керамика расписанная вручную и яркие краски народных ремесел Тосканы и Умбрии наполнят пространство солнцем Италии. На фото: керамическая столешница украшена традиционной росписью, выполненной потомственными мастерами. www.anticaderuta.com

Летняя кухня Officine Gullo

Полевая кухня (фото 11)
Кухонный остров 116×208 см с барной стойкой — сердце летней кухни Pacific Light Blue от фабрики Officine Gullo. Стальные фасады модели отделаны небесно-голубой эмалью и полированной медью. Кулинарный модуль оборудован двойным барбекю и большой горелкой мощностью 10 кВт. Для стейков и блюд тепан предназначены две жарочные поверхности — гладкая и гофрированная. www.officinegullo.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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