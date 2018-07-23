Лофт с видом на море: новая яхта по дизайну Пьеро Лиссони

Новая яхта Sanlorenzo SX88 была анонсирована судостроительной верфью Sanlorenzo в мае 2017 года — и сразу привлекла к себе внимание. Журналисты окрестили ее «морским внедорожником», а сами разработчики — «открытием Коперника». Пикантности проекту добавлял тот факт, что оформлением интерьеров здесь занимался звездный дизайнер и архитектор Пьеро Лиссони, а ультрасовременные «экстерьеры» разработало итальянское архитектурное бюро Officina Italiana Design.

Сегодня уже с полной уверенностью можно сказать, что проект полностью оправдал все возложенные на него ожидания. Интерьеры выдержаны в минималистичном стиле и больше напоминают обстановку обычного современного дома в стиле лофт, чем морского судна. «Они созданы не специалистом по морскому дизайну, а архитектором, который прежде всего учитывает пропорции и потребности человека, который экономит каждый сантиметр и который переосмысливает и переделывает на свой лад все, что обычно требуется на корабле», — говорит Лиссони.