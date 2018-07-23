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23 июля 2018

Лофт с видом на море: новая яхта по дизайну Пьеро Лиссони

Домашняя атмосфера, лаунж-зоны на свежем воздухе и высокий дизайн — все это объединено в новой яхте Sanlorenzo SX88, оформленной Пьеро Лиссони

Лофт с видом на море: новая яхта по дизайну Пьеро Лиссони (фото 0)
Яхта Sanlorenzo SX88, оформленная Пьеро Лиссони.
Фото: 
Tommaso Sartori

Новая яхта Sanlorenzo SX88 была анонсирована судостроительной верфью Sanlorenzo в мае 2017 года — и сразу привлекла к себе внимание. Журналисты окрестили ее «морским внедорожником», а сами разработчики — «открытием Коперника». Пикантности проекту добавлял тот факт, что оформлением интерьеров здесь занимался звездный дизайнер и архитектор Пьеро Лиссони, а ультрасовременные «экстерьеры» разработало итальянское архитектурное бюро Officina Italiana Design.

Сегодня уже с полной уверенностью можно сказать, что проект полностью оправдал все возложенные на него ожидания. Интерьеры выдержаны в минималистичном стиле и больше напоминают обстановку обычного современного дома в стиле лофт, чем морского судна. «Они созданы не специалистом по морскому дизайну, а архитектором, который прежде всего учитывает пропорции и потребности человека, который экономит каждый сантиметр и который переосмысливает и переделывает на свой лад все, что обычно требуется на корабле», — говорит Лиссони.

Лофт с видом на море: новая яхта по дизайну Пьеро Лиссони (фото 2.1)
Интерьеры яхты Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони.
Фото: 
TOMMASO SARTORI
Лофт с видом на море: новая яхта по дизайну Пьеро Лиссони (фото 2.2)
Открытая палуба яхты Sanlorenzo SX88, дизайн Пьеро Лиссони.
Фото: 
TOMMASO SARTORI

В отличие от большинства морских суден, где внутреннее пространство узкое, тесное и делится на маленькие каюты, внутри Sanlorenzo SX88 свободная планировка, много воздуха, света и стекла. Открытая кухня Boffi совмещена со столовой, откуда через панорамные окна по обеим сторонам открывается великолепный вид на море. Комфортная мебель от известных брендов и мастеров мирового дизайна, предметы декора вроде скульптур и ваз вносят в этот «лофтовый» интерьер домашний уют, тепло и настоящее итальянское arte di vivere, искусство жить красиво.

Кстати, Пьеро Лиссони не является первопроходцем среди дизайнеров и архитекторов, проектировавших яхты и интерьеры для яхт. Филипп Старк, Заха Хадид, Антонио Читтерио и многие другие коллеги по дизайнерскому цеху успешно пробовали себя на ниве морского дизайна, а некоторые даже создавали свои проекты для весьма звездных клиентов.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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