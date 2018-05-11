Свет прошлого: люстра Ольги Подольской на биеннале в Венеции

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Дизайнер Ольга Подольская представит в Венеции каскадную люстру, разработанную для бренда Laudarte
Дизайнер Ольга Подольская примет участие в Архитектурной биеннале в Венеции 2018 в рамках проекта Venice Design, организованного Европейским Культурным Центром при поддержке GAA Foundation. В этом году выставка пройдет в историческом Palazzo Michiel с видом на Гранд-канал. Свои работы представят более 60 дизайнеров из разных стран. От России, кроме Ольги Подольской, также участвуют Макс Касымов и Елена Бавлакова.
«Для меня большая честь быть частью международного дизайнерского проекта! Представлять Россию на Venice Design — это настоящий вызов», — говорит Ольга Подольская.
Вдохновленная образами прошлого, люстра Lighter 1930 олицетворяет роскошь и стабильность. Простая геометрическая форма каскадного светильника исполнена в лаконичном материале: полированная латунь многократно отражает свет, усиливая визуальный эффект.
«Создание люстры не сложилось бы так легко, если бы не поддержка фабрики Laudarte, — рассказывает Ольга. — На протяжение всего нашего общения мы четко выверяли каждый сантиметр изделия, чтобы оно стало действительно уникальным объектом».
Когда: 26 мая — 25 ноября 2018 года.
Где: Венеция, Palazzo Michiel, Strada Nuova — 4391 Campo Santi Apostoli, 30121.
Elle Decoration
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