Свет прошлого: люстра Ольги Подольской на биеннале в Венеции

Ольга Подольская

Дизайнер Ольга Подольская примет участие в Архитектурной биеннале в Венеции 2018 в рамках проекта Venice Design, организованного Европейским Культурным Центром при поддержке GAA Foundation. В этом году выставка пройдет в историческом Palazzo Michiel с видом на Гранд-канал. Свои работы представят более 60 дизайнеров из разных стран. От России, кроме Ольги Подольской, также участвуют Макс Касымов и Елена Бавлакова.

«Для меня большая честь быть частью международного дизайнерского проекта! Представлять Россию на Venice Design — это настоящий вызов», — говорит Ольга Подольская.

Вдохновленная образами прошлого, люстра Lighter 1930 олицетворяет роскошь и стабильность. Простая геометрическая форма каскадного светильника исполнена в лаконичном материале: полированная латунь многократно отражает свет, усиливая визуальный эффект.

«Создание люстры не сложилось бы так легко, если бы не поддержка фабрики Laudarte, — рассказывает Ольга. — На протяжение всего нашего общения мы четко выверяли каждый сантиметр изделия, чтобы оно стало действительно уникальным объектом».