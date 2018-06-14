Космический туризм: туристический модуль от Филиппа Старка

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Филипп Старк разработал дизайн интерьеров для жилого блока первого в мире туристического космического модуля Axiom, который стартует в 2020 году
В 2020 году стартует первая в мире программа космического туризма, которую разрабатывает компания Axiom Space. Это уникальный в своем роде проект не только с точки зрения коммерческих полетов в космос, но и в плане дизайна. Как стало известно, каюты для первого туристического шаттла разрабатывает звезда французского дизайна Филипп Старк (Philippe Starck): на днях он представил первые визуализации.
В основе дизайна лежит идея уютного «гнезда» — комфортабельного кокона, в котором большая роль отводится материалам и цветовой гамме.
«На космическом корабле все подчинено главному фундаментальному закону: невесомости. В отличие от жизни в земных условиях, жизнь в космосе предполагает полную свободу во всех направлениях», — комментирует проект Старк. — «Я хотел создать комфортабельный уютный кокон с очень мягкими стенками, которые бы полностью соответствовали движениям человеческого тела в невесомости. Такая дематериализация — первый шаг к бесконечности. Космический путешественник должен физически и духовно чувствовать себя парящим во вселенной».
Для создания такого эффекта мягкие стенки каюты усыпаны меняющими цвет нано-светодиодами. Освещение в каюте может меняться, в зависимости от настроения и биоритмов космонавта.
Первые коммерческие полеты планируется осуществлять уже в 2020 году. Они будут проходить на высоте 400 км от Земли и продолжаться от 7 до 10 дней.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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