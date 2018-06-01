Пушкинский музей выпустил сувенирную коллекцию ко Дню защиты детей

Принты с изображением шедевров живописи из собрания музея разработала студия ABCdesign. Орнаменты по мотивам знаковых полотен украсили блокноты, пеналы, сумки, карандаши, краски, сумки и детские футболки

ГМИИ им. А. С. Пушкина представил новую сувенирную коллекцию для детей, созданную совместно со студией графического дизайна ABCdesign. В серию вошли 5 наборов для рисования — блокноты, пеналы, сумки, карандаши, краски и детские футболки, украшенные принтами по мотивам знаменитых картин из собрания музея.

В сувенирной коллекции использованы фрагменты работ постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков: это — «Красные рыбы» Анри Матисса, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо, «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега, «Портрет актрисы Жанны Самари» Пьера Огюста Ренуара и «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо.

Пушкинский музей ежегодно посещают более 200 тысяч детей и подростков разных возрастов, они составляют 20% от числа всех посетителей. В залах постоянной экспозиции проводятся групповые экскурсии для школьников, где им рассказывают об искусстве Античности, Средних веков и эпохи Возрождения. Уже более 60 лет существует Клуб юных искусствоведов (КЮИ). Занятия по истории зарубежного искусства проходят в игровой форме лекций и семинаров.

Открытый в 2006 году Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон», предлагает различные кружки и художественные мастерские для ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Специальная сувенирная коллекция подчеркивает значимость для ГМИИ им. А. С. Пушкина работы с подрастающим поколением, продолжение идей и традиций, заложенных основателем музея И. В. Цветаевым.