Neri&Hu и Филиппе Нигро занялись дизайном этикеток

Арт-директор итальянской фабрики Cappellini Джулио Каппеллини (Giulio Cappellini) совместно со всемирно известным брендом минеральной воды S.Pellegrino представил проект «Путешествие воды». Знаменитые авторы Neri&Hu (Линдон Нери и Россана Ху), Стивен Хауленбик (Steven Haulenbeek) и Филиппе Нигро (Philippe Nigro) разработали уикальный дизайн бутылок лимитированной серии S.Pellegrino. Презентация состоялась в рамках Миланской недели дизайна 2018.

Шанхайская студия Neri&Hu изобразила воду в виде облаков — именно отсюда начинается ее путешествие. Дальнейший путь переосмыслил художник из Чикаго Стивен Хауленбик. Автор обратился к фильтрации дождевой воды через землю. Путешествие завершилось интерпретацией француза Филиппе Нигро, который представил воду в виде пузырьков.