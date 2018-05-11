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11 мая 2018

Neri&Hu и Филиппе Нигро занялись дизайном этикеток

Студия Neri&Hu, Стивен Хауленбик и Филиппе Нигро представили авторский дизайн этикеток минеральной воды S.Pellegrino

Путешествие воды: дизайнеры переосмыслили S.Pellegrino (фото 0)

Арт-директор итальянской фабрики Cappellini Джулио Каппеллини (Giulio Cappellini) совместно со всемирно известным брендом минеральной воды S.Pellegrino представил проект «Путешествие воды». Знаменитые авторы Neri&Hu (Линдон Нери и Россана Ху), Стивен Хауленбик (Steven Haulenbeek) и Филиппе Нигро (Philippe Nigro) разработали уикальный дизайн бутылок лимитированной серии S.Pellegrino. Презентация состоялась в рамках Миланской недели дизайна 2018.

Шанхайская студия Neri&Hu
Французский дизайнер Филиппе Нигро
Американский художник Стивен Хауленбик
Арт-директор марки Cappellini Джулио Каппеллини

Шанхайская студия Neri&Hu изобразила воду в виде облаков — именно отсюда начинается ее путешествие. Дальнейший путь переосмыслил художник из Чикаго Стивен Хауленбик. Автор обратился к фильтрации дождевой воды через землю. Путешествие завершилось интерпретацией француза Филиппе Нигро, который представил воду в виде пузырьков.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Джулио КаппеллиниMilan Design WeekNeri & HuСтивен Хауленбик (Steven Haulenbeek)Филиппе Нигро (Philippe Nigro)
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