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28 апреля 2018
  • Маслова Дарья

Radicàl Fake Патрисии Уркиолы и другие новинки Cappellini

В Милане итальянская марка Cappellini ударилась в радикальный дизайн и представила нарочито искусственный предмет Патрисии Уркиолы Radicàl Fake

Radicàl Fake Патриции Уркиолы и другие новинки Cappellini (фото 0)

Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) специально для итальянской фабрики Cappellini придумала ироничную рабочую станцию Radicàl Fake. Предмет из МДФ покрыт меламином с нарочито ненатуральным принтом под терраццо. «Объект радикального дизайна в эстетике униката, отделка в старинной технике trompe l’oeil, когда один материал „прикидывается“ другим, более ценным», — комментирует Radicàl Fake дизайнер Майк Шилов.

Также марка представила на выставке Salone del Mobile 2018 и другие новинки от ведущих мировых дизайнеров, среди которых — студия Nendo, Ронан и Эрван Буруллеки (Ronan & Erwan Bouroullec), Джаспер Моррисон (Jasper Morrison), Пьеро Лиссони (Piero Lissoni), Кристоф Пийе (Christophe Pillet), Марк Ньюсон (Marc Newson) и другие. 

Radicàl Fake Патриции Уркиолы и другие новинки Cappellini (фото 2)
Высокий письменный стол с книжной полкой Radicàl Fake. Патрисия Уркиола.
Radicàl Fake Патриции Уркиолы и другие новинки Cappellini (фото 3)
Новая версия бестселлера Wooden Cloud. Ронан и Эрван Буруллеки.
Серия напольных и настенных зеркал Waku. Студия Nendo.
Кресло O-cap. Джаспер Моррисон.
Кресло Hard Dress. Пьеро Лиссони.
Модульный диван High Time. Кристоф Пийе.
Новая версия кресла Felt в честь 25-летия объекта. Марк Ньюсон.
Новая версия столика Gong с поддельным терраццо. Джулио Каппеллини.
Стенд марки Cappellini на выставке Salone del Mobile 2018.
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Пьеро ЛиссониNendoДжаспер МоррисонРонан и Эрван БуруллекПатрисия УркиолаSalone del MobileМайк ШиловCappelliniМарк Ньюсон (Marc Newson)Кристоф Пийе (Christophe Pillet)
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