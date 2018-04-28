Radicàl Fake Патрисии Уркиолы и другие новинки Cappellini

Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) специально для итальянской фабрики Cappellini придумала ироничную рабочую станцию Radicàl Fake. Предмет из МДФ покрыт меламином с нарочито ненатуральным принтом под терраццо. «Объект радикального дизайна в эстетике униката, отделка в старинной технике trompe l’oeil, когда один материал „прикидывается“ другим, более ценным», — комментирует Radicàl Fake дизайнер Майк Шилов.

Также марка представила на выставке Salone del Mobile 2018 и другие новинки от ведущих мировых дизайнеров, среди которых — студия Nendo, Ронан и Эрван Буруллеки (Ronan & Erwan Bouroullec), Джаспер Моррисон (Jasper Morrison), Пьеро Лиссони (Piero Lissoni), Кристоф Пийе (Christophe Pillet), Марк Ньюсон (Marc Newson) и другие.