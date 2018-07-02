Разноцветные уличные лавки от Nortstudio

Жизнь в большом городе, архитектура и атмосфера мегаполиса послужили источником вдохновения для дизайнеров бельгийской студии Nortstudio и их новой коллеции модульных уличных лавочек Urban Shapes. В ее основу положены «простейшие геометрические фигуры и материалы, которые можно обнаружить на любой стройке».

Разноцветные цилиндры и кубы можно компоновать друг с другом, как детский конструктор, в качестве соединительного элемента выступает горизонтальная решетка из стали или аннодированного алюминия. В результате получаются оригинальные композиции в духе работ художников-абстракционистов. Необычные скамейки подходят не только для городских улиц, парков или дач, их также можно использовать и внутри помещений, причем как для общественных (вроде музеев, клубов и отелей), так и частных.