Авангардный столик Елены Сальмистраро

В апреле на Миланском мебельном салоне 2018 Елена Сальмистраро (Elena Salmistraro) представила второй проект для бренда Stone Italiana — барный столик Trama. Объект призван демонстрировать универсальность материалов фабрики: инженерного кварца и мрамора.

Главным смысловым акцентом предмета стала артистичная столешница с геометрическим или можно даже сказать «этническим» орнаментом в ярких цветовых комбинациях. Топ реализован в фирменном стиле Сальмистраро: угловатые формы и насыщенную палитру мы уже видели в проектах для СС-Тарis и Воsа.