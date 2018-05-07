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7 мая 2018
  • Маслова Дарья

Авангардный столик Елены Сальмистраро

Столик Trama Елены Сальмистраро оформлен геометрическим узором в хроматических тонах

Сальмистраро (фото 0)

В апреле на Миланском мебельном салоне 2018 Елена Сальмистраро (Elena Salmistraro) представила второй проект для бренда Stone Italiana — барный столик Trama. Объект призван демонстрировать универсальность материалов фабрики: инженерного кварца и мрамора.

Сальмистраро (фото 1)

Главным смысловым акцентом предмета стала артистичная столешница с геометрическим или можно даже сказать «этническим» орнаментом в ярких цветовых комбинациях. Топ реализован в фирменном стиле Сальмистраро: угловатые формы и насыщенную палитру мы уже видели в проектах для СС-Тарis и Воsа.

Сальмистраро (фото 2)
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