Авангардный столик Елены Сальмистраро

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Столик Trama Елены Сальмистраро оформлен геометрическим узором в хроматических тонах
В апреле на Миланском мебельном салоне 2018 Елена Сальмистраро (Elena Salmistraro) представила второй проект для бренда Stone Italiana — барный столик Trama. Объект призван демонстрировать универсальность материалов фабрики: инженерного кварца и мрамора.