Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Собор Sagrada Família

Самый одиозный долгострой в мире

Коллекционная мебель

Где покупать limited edition

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

10 главных мебельных трендов 2019 года

Cамые яркие тенденции грядущего года

20 фильмов со стильными интерьерами

Фильмы с красивыми интерьерами для вдохновения

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Филармония «Зарядье»

Главная архитектурная премьера года

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Пентхаус Бьорк

Дом певицы в Бруклине

Заха Хадид

15 лучших построек

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Cersaie 2018: главные новинки

Самые модные коллекции плитки 2018 года

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе
30 октября 2018

Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений

Отель в подъемном кране, дом в бывшей водокачке, студия в оранжерее, лофт в гараже — представляем пять самых необычных жилых пространств мира, переделанных из нежилых помещений

Отель в подъемном кране

Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 1)
Фото: 
Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Однокомнатный отель the Krane полностью отвечает своему названию: он действительно располагается в старом подъемном кране в грузовом порту Копенгагена. Внутри небольшого помещения, переделанного под жилое пространство датской студией Arcgency во главе с дизайнером Мэдсом Мёллером (Mads Møller), есть спальня, гостиная и «спа». В гостинице также есть «конференц-зал» для проведения мероприятий, из которого открывается панорамный вид на порт. Кстати, это не первый проект отеля в грузовом кране: ранее мы писали об аналогичном проекте в Амстердаме.

Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 3.1)
Фото: 
Rasmus Hjortshøj - COAST Studio
Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 3.2)
Фото: 
Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Дом в бывшей оранжерее в италии

Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 1)
Фото: 
Lago

Этот домашний офис — проект фабрики Lago, созданный дизайнерами компании для сотрудницы банка Intesa Sanpaolo, которая хотела совмещать работу с повседневной жизнью. Студия располагается в здании бывшей оранжереи: светлое, просторное помещение оборудовано комфортной современной мебелью Lago. А панорамное остекление и окна, переходящие прямо в крышу, создают ощущение, что ты живешь и работаешь на природе. Центральное место в этом необычном доме занимает кухонный остров Air Kitchen с интегрированной в столешницу индукционной варочной панелью, который одновременно служит обеденным столом, рабочим столом и столом для переговоров

Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 3.1)
Круглый кухонный остров Air Kitchen, Lago.
Фото: 
LAGO
Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 3.2)
Фото: 
LAGO

Дом в старом гараже под нью-йорком

Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 6)

Нью-Йоркский дизайн-дуэт Davidson Rafailidis — Стефани Дэвидсон (Stephanie Davidson) и Георг Рафаилидис (Georg Rafailidis) — превратил старый гараж 1920-х годов в уютный лофт, который одновременно служит им рабочей мастерской. «Здесь нет никакого особого плана. Нашей целью было создать помещения, которые можно использовать для любых целей и функция и назначение которых может меняться с появлением новых „пользователей“», — говорят дизайнеры. Обитатели могут уединиться в «маленьких комнатах» (эта зона включает кухню, гостиную, столовую и спальню), а для вечеринок в большой компании здесь есть сад, мастерская и крыша.

Дом в здании железнодорожной станции

Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 10)

В 1971 году американский Конгресс учредил транспортную компанию Amtrak, которая стала монополистом среди железнодорожных пассажирских перевозок на дальние расстояния. Небольшие станции, на которых перестали останавливаться поезда дальнего следования, постепенно пришли в упадок. Вокзальные здания на них обветшали и долгое время пребывали в запустении, пока их не стали реставрировать и использовать для других целей. Во многих из них сегодня, например, находятся музеи, посвященные истории железных дорог, фермерские рынки и даже концертные залы. Но есть и более необычные примеры. В здании бывшей железнодорожной станции Блумингбурга (Нью-Йорк), построенном в 1889 году и принадлежавшем компании Ontario&Western Railroad, разместился жилой дом. С 1957 года дом пустовал, пока 15 лет назад его не выкупили у компании нынешние хозяева и не отреставрировали.

ДОМ В ВОДОКАЧКЕ в Англии

Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 14)

Эта старая водонапорная башня 1930-х годов в Кенилворте (Уорикшир, Англия) сегодня служит домом для одной семьи. По назначению она использовалась до 2004 года, после чего была реконструирована и адаптирована под жилье. Но внутри сохранилось немало оригинальных архитектурных элементов вроде винтовой кованой лестницы в центре здания, глбуиномера и каменной кладки. В доме шесть спален, кухня открытой планировки, гостевая зона, а также тренажерный зал и игровая комната. Приятный бонус — выход на крышу, с которой открываются великолепные виды на сельскую английскую глубинку.

Квартира в бывшей булочной в Мельбурне

Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 18.1)
Фото: 
Mark Roper
Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений (фото 18.2)
Фото: 
Mark Roper

Этот трехэтажный дом в Мельбурне знаменит, как минимум, двумя вещами. Во-первых, он принадлежит продюсеру популярного австралийского телешоу The Block Джулиану Крессу и его жене, публицисту Саре Армстронг. А во-вторых, квартира располагается в здании бывшей булочной. О «лофтовом» происхождении этого места напоминают кирпичная кладка, арочные окна в лестничных пролетах и деревянные балочные перекрытия, которые работавшая над проектом дизайнер Даррен Палмер (Darren Palmer) не стала маскировать, а напротив сделала модной «фишкой» этого интерьера.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
ДомLagoDavidson RafailidisДаррен Палмер (Darren Palmer)ArcgencyМэдс Мёллер (Mads Møller)
Блоги
Зоя Ти
Зоя Ти Обзор «Цвет года 2019»
Наталья Белоногова
Наталья Белоногова Бархат в интерьере
Илья Сологубовский
Илья Сологубовский Путеводитель декоратора по Плёсу
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
 