Самые необычные дома, переделанные из нежилых помещений

Отель в подъемном кране

Фото: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Однокомнатный отель the Krane полностью отвечает своему названию: он действительно располагается в старом подъемном кране в грузовом порту Копенгагена. Внутри небольшого помещения, переделанного под жилое пространство датской студией Arcgency во главе с дизайнером Мэдсом Мёллером (Mads Møller), есть спальня, гостиная и «спа». В гостинице также есть «конференц-зал» для проведения мероприятий, из которого открывается панорамный вид на порт. Кстати, это не первый проект отеля в грузовом кране: ранее мы писали об аналогичном проекте в Амстердаме.

Фото: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio Фото: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Дом в бывшей оранжерее в италии

Фото: Lago

Этот домашний офис — проект фабрики Lago, созданный дизайнерами компании для сотрудницы банка Intesa Sanpaolo, которая хотела совмещать работу с повседневной жизнью. Студия располагается в здании бывшей оранжереи: светлое, просторное помещение оборудовано комфортной современной мебелью Lago. А панорамное остекление и окна, переходящие прямо в крышу, создают ощущение, что ты живешь и работаешь на природе. Центральное место в этом необычном доме занимает кухонный остров Air Kitchen с интегрированной в столешницу индукционной варочной панелью, который одновременно служит обеденным столом, рабочим столом и столом для переговоров

Круглый кухонный остров Air Kitchen, Lago. Фото: LAGO Фото: LAGO

Дом в старом гараже под нью-йорком

Нью-Йоркский дизайн-дуэт Davidson Rafailidis — Стефани Дэвидсон (Stephanie Davidson) и Георг Рафаилидис (Georg Rafailidis) — превратил старый гараж 1920-х годов в уютный лофт, который одновременно служит им рабочей мастерской. «Здесь нет никакого особого плана. Нашей целью было создать помещения, которые можно использовать для любых целей и функция и назначение которых может меняться с появлением новых „пользователей“», — говорят дизайнеры. Обитатели могут уединиться в «маленьких комнатах» (эта зона включает кухню, гостиную, столовую и спальню), а для вечеринок в большой компании здесь есть сад, мастерская и крыша.

Дом в здании железнодорожной станции

В 1971 году американский Конгресс учредил транспортную компанию Amtrak, которая стала монополистом среди железнодорожных пассажирских перевозок на дальние расстояния. Небольшие станции, на которых перестали останавливаться поезда дальнего следования, постепенно пришли в упадок. Вокзальные здания на них обветшали и долгое время пребывали в запустении, пока их не стали реставрировать и использовать для других целей. Во многих из них сегодня, например, находятся музеи, посвященные истории железных дорог, фермерские рынки и даже концертные залы. Но есть и более необычные примеры. В здании бывшей железнодорожной станции Блумингбурга (Нью-Йорк), построенном в 1889 году и принадлежавшем компании Ontario&Western Railroad, разместился жилой дом. С 1957 года дом пустовал, пока 15 лет назад его не выкупили у компании нынешние хозяева и не отреставрировали.

ДОМ В ВОДОКАЧКЕ в Англии

Эта старая водонапорная башня 1930-х годов в Кенилворте (Уорикшир, Англия) сегодня служит домом для одной семьи. По назначению она использовалась до 2004 года, после чего была реконструирована и адаптирована под жилье. Но внутри сохранилось немало оригинальных архитектурных элементов вроде винтовой кованой лестницы в центре здания, глбуиномера и каменной кладки. В доме шесть спален, кухня открытой планировки, гостевая зона, а также тренажерный зал и игровая комната. Приятный бонус — выход на крышу, с которой открываются великолепные виды на сельскую английскую глубинку.

Квартира в бывшей булочной в Мельбурне

Фото: Mark Roper Фото: Mark Roper