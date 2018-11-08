Зверополис: яркие пледы марки Sancal

Испанская мебельная марка Sancal и художник Эгле Звирблайте (Egle Zvirblyte) представили необычную коллаборацию — коллекцию пледов, подушек и покрывал с оригинальными принтами в духе иллюстраций и картин Эгле. Тигр в солнцезащитных очках, бананы на пляжной вечеринке, змеи, букашки и пестрые «горохи» — все это наполнит дом яркими красками и хорошим настроением.