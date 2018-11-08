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8 ноября 2018

Зверополис: яркие пледы марки Sancal

Художник Эгле Звирблайте придумала для испанской мебельной марки Sancal пледы необычных форм с яркими оригинальными принтами

Зверополис: яркие пледы от Эгле Звирблайте и марки Sancal (фото 0)

Испанская мебельная марка Sancal и художник Эгле Звирблайте (Egle Zvirblyte) представили необычную коллаборацию — коллекцию пледов, подушек и покрывал с оригинальными принтами в духе иллюстраций и картин Эгле. Тигр в солнцезащитных очках, бананы на пляжной вечеринке, змеи, букашки и пестрые «горохи» — все это наполнит дом яркими красками и хорошим настроением.

Зверополис: яркие пледы от Эгле Звирблайте и марки Sancal (фото 2)

«Стильные аксессуары Sancal помогут превратить унылый осенний день в приятное времяпрепровождение с помощью порции юмора, „горячих“ рисунков и красок», — уверен испанский производитель. — Они идеально подойдут для многочасовых просмотров сериалов и чтения романов.

Зверополис: яркие пледы от Эгле Звирблайте и марки Sancal (фото 4)
Зверополис: яркие пледы от Эгле Звирблайте и марки Sancal (фото 5)
Зверополис: яркие пледы от Эгле Звирблайте и марки Sancal (фото 6)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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ТекстильSancalЭгле Звирблайте (Egle Zvirblyte)
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