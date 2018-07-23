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23 июля 2018

SPA-комплекс в стандартной однушке

Немецкое дизайн-бюро Sieger Design совместно с Dornbracht последовательно развивают концепцию home-спа

SPA в стандартной однушке (фото 0)

В 2015-м дизайнеры Sieger Design предложили революционный концепт спа-центра для небольших квартир, который может устроить у себя дома любой желающий (проект получил название Small Size Premium Spa или сокращенно SSPS). Они просчитали, как можно расположить мебель и сантехнику на площади ванной, как в наших пятиэтажках, — всего 6 кв. м.

SPA в стандартной однушке (фото 2)

Дизайнер Михаэль Зингер (Michael Zinger), один из основателей бюро, говорит, что современный горожанин стремится улучшить качество своей жизни, что затрагивает все сферы потребления, включая оформление интерьера. В стремительно меняющейся реальности дом воспринимается как убежище, оазис тишины и покоя, где можно отдохнуть и восстановить силы, борясь с агрессивным воздействием внешней среды.

SPA в стандартной однушке (фото 4)

«Вода расслабляет и тонизирует, — рассказывает Зингер. — Поэтому у ванной комнаты — одна из самых важных миссий в современном доме. Мы создали концептуальное пространство, занимающее немного места, но позволяющее в полной мере насладиться роскошью водных процедур».

SPA в стандартной однушке (фото 6)

SSPS поделили на две зоны. Одну занимает футуристическая душевая кабина, оснащенная вертикальным душем и подогреваемой лежанкой с горизонтальной подачей воды — она служит альтернативой традиционной ванне, массирующей тело (инновационные системы, разработанные немецким брендом Dornbracht). Релакс-ауру поддерживают мягкая подсветка, встроенные динамики и аромадиффузеры. За стеклянной перегородкой находятся умывальная зона и компактный санузел.

SPA в стандартной однушке (фото 8)

В 2016-м дизайнеры создали версию SSPS с форматом digital, дополнив ее элементами умного дома, в частности, возможностью с помощью встроенной камеры и датчиков климат и light-контроля гармонизировать интерьер спа с окружением и естественным светом за окном. Также дизайнеры разработали вариант для контракт-сектора, приспособленный для гостиниц и рассчитанный на чуть большую площадь — уже 8 кв. м. (вариация SSPS Suite).

SPA в стандартной однушке (фото 10)

В этом году SSPS вышло в новом размере — на «мокрую зону» заложено всего 3,5 кв. м.! (Из расчета общей площади квартиры в 35 кв. м.). Мини-спа оснащено системой Vertical Shower и верхним душем с эффектом дождя от Dornbracht, а также встроенными панелями гидромассажа. Процедуры можно принимать, сидя, наслаждаясь одновременно массажем ног.

SPA в стандартной однушке (фото 12)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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